Suoratoiston superpäivä: Disney+ aloittaa – muissa palveluissa vastassa Jethro, Kekkonen ja Jude Law

Viihdejätti Disney tuo Suomen ensi-iltaan uuden Star Wars -sarjan The Mandalorian. Myös muut suoratoistopalvelut täyttyvät tiistaina uutuuksilla: tässä 11 kiinnostavinta.

Disneyn uuden suoratoistopalvelun odotetuimpia sarjoja on Star Wars -maailmaan sijoittuva The Mandalorian. Sen tähdeksi on noussut Yoda-vauvaksi kutsuttu hahmo.­

Viihdejätti Disneyn maksullinen suoratoistopalvelu Disney+ aloittaa Suomessa tiistaina 15.9.

Palvelu käynnistyy melkoisella rytinällä: Disneyn oman ilmoituksen mukaan ohjelmavalikoima sisältää jo alkuvaiheessa yli 40 Disneyn alkuperäissarjaa sekä yli 400 elokuvaa. Alkuperäissarjoista kuuluisin – ja epäilemättä odotetuin – on Star Wars -maailmaan sijoittuva The Mandalorian.

Disneyn omalla nimikkobrändillä tehtyjen ohjelmien lisäksi palveluun sisältyy yhtiön muiden brändien kuten animaatiostudio Pixarin, supersankaritehdas Marvelin, Star Wars -elokuvista tunnetun Lucasfilmin sekä luontokanava National Geographicin elokuvia ja tv-sarjoja.

Disney+:n aloittaminen tietää suoratoistopalveluiden kesken kilpailun kiristymistä. Se näkyy saman tien.

Tiistaina myös muut suoratoistopalvelut tuovat omiin palveluihinsa paljon uutuusohjelmia: ensi-iltoja on samana päivänä tietossa ainakin Yle Areenassa, Netflixillä, HBO Nordicilla, C Morella ja Dplay+:lla.

Tässä päivän uutuustarjonnasta kiinnostavimmat:

1. The Mandalorian (Disney+)

Star Wars -maailman ensimmäisessä näytellyssä tv-sarjassa palkkionmetsästäjä (Pedro Pascal) suojelee jediritari Yodan näköistä pikkuotusta muilta saalistajilta. Yhdysvalloissa sarja sai ensi-iltansa vuosi sitten syksyllä: sen jälkeen netin eri somekanavilla ei ole voinut olla törmäämättä kuvaan vihreästä, suurisilmäisestä, hentokarvaisesta ja isokorvaisesta Yoda-vauvasta.

Jon Favreaun luoma, ilmiöksi kohonnut sarja sijoittuu aikaan viisi vuotta Jedin paluu -seikkailun (1983) jälkeen. Sarjan toinen kausi saa ensi-iltansa palvelussa lokakuussa.

2. We Are Who We Are (HBO Nordic)

Tv-sarjoista Big Love ja American Horror Story tuttu Chloë Sevigny esittää sotilastukikohdassa Italiassa asuvan teinipojan lesboäitiä. Teinien tukikohta-arjesta kertova sarja on Call Me By Your Name -elokuvan (2017) ohjaajan Luca Guadagninon ensimmäinen tv-työ.

3. Hope Frozen: Eizin toinen elämä (Netflix)

Palkittu thaimaalainen dokumentti seuraa vanhempia, jotka päättävät jäädyttää kaksivuotiaan tyttärensä Einzin samana päivänä, kun tämä menehtyy aivosyöpään. Toiveena on, että jäädyttämisen ansiosta tytär voitaisiin joskus herättää takaisin henkiin.

4. Nyrkki (C More)

AJ Annilan ja Alli Haapasalon ohjaama kotimainen vakoojatrillerisarja sijoittuu vuoteen 1955 ja kylmän sodan ajan Helsinkiin, jossa eri tiedustelupalvelut pyrkivät varmistamaan, että Suomen presidentiksi päätyisi Urho Kekkonen. Pääosissa loistavat Emmi Parviainen, Hannu-Pekka Björkman, Olavi Uusivirta, Samuli Vauramo ja Jessica Grabowsky. Sarja on aiemmin nähty jo Elisa Viihde Aitiossa ja sille kuvataan parhaillaan toista kautta.

5. Jethro ja nettideittailu (Dplay+)

Jethro Rostedt luo dokumentissa Tinder-tilin ja selvittää, miten nettideittailu toimii. Asiantuntijoina ovat Tinder-kokemuksistaan kirjan kirjoittanut Sanna Kiiski, Miehen näkökulmasta -vlogia pyörittävä Emirhan Ansari, netin romanssihuijareita metsästävä Riku Salmivuori, rakkausvalmentaja Mia Halonen sekä Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaranen. Rostedt kysyy, mitä parinmuodostuksen siirtyminen nettiin on tehnyt ihmisten itsetunnolle, minäkuvalle ja itse suhteille.

6. Tilipäiväkirjat (Yle Areena)

Realitysarjassa seurataan kahdeksan naisen selviytymistä arjessa, jossa oma talous on koronapandemian takia uhattuna. Sarja on osa Ina Mikkolan juontamaa kokonaisuutta, johon kuuluva Tilipäivä-niminen studiokeskustelusarja alkaa tiistaina 6.10. TV2:ssa.

7. The Third Day (HBO Nordic)

Mies (Jude Law) ja nainen (Naomie Harris) päätyvät kuusiosaisen tieteisdraamasarjan erillisissä tarinoissa oudolle saarelle, jota alkuperäisasukkaat puolustavat – ja jolta ei pääse helposti pois. Muissa osissa nähdään muun muassa Emily Watson, Katherine Waterston ja Paddy Considine.

8. Hamilton (Disney+)

Elokuvaversio Lin-Manuel Mirandan luomasta ja Yhdysvalloissa ilmiöksi kohonneesta menestysmusikaalista, jossa maan perustajaisiin kuuluvan Alexander Hamiltonin elämäntarina kerrotaan muun muassa hip hopin, jazzin ja R&B:n sävelin. Alun perin elokuvalle suunniteltiin elokuvateatterikierrosta, joka kuitenkin peruuntui koronapandemian takia.

9. The Good Place, kausi 3 (Netflix)

Kehutun komediasarjan uudella kaudella Eleanor (Kristen Bell) saa ystäviensä kanssa uuden mahdollisuuden tehdä Maan päällä valintoja, joiden myötä he pääsisivät kuoltuaan ”hyvään paikkaan”.

10. Rachel Khoo: Helpot herkut (Dplay+)

Uudessa ruokasarjassa brittikokki Rachel Khoo tekee ruokia, joiden ainesosat pitäisi löytyä tavallisesta ruokakaupasta. Ajatuksena on tehdä perusraaka-aineista poikkeuksellisen maistuvia ruoka-annoksia.

11. Kaninhopp (Yle Areena)

Kymmenosainen dokumenttisarja 17-vuotiaasta Fridasta, joka harrastaa lemmikkiensä kanssa kanien estehyppelyä. Pohjanmaalaisella teinillä on kaksi kilpailevaa kania: kaksivuotias Wilhelm ja vuoden ikäinen Tara. Fridan mukaan laji vaatii sekä treeniä että kärsivällisyyttä. Kaneilla kun on hyvin vahva oma tahto.