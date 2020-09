Antti Railio pudotti painoaan 80 kiloa, mutta niistä 60 tuli rytinällä takaisin – avautuu tv:ssä addiktiostaan

Antti Railio kertoo Suurin pudottaja -sarjassa, että hänen suhtautumisensa ruokaan on sairasta eikä elämäntaparemontin tulos ole siksi pysynyt.

Kahdeksan julkkista laittaa elämäntapansa remonttiin Suurin pudottaja Suomi -sarjan toisella tuotantokaudella Nelosella.

Sarjan uudella kaudella mukana kiloja karistamassa ovat laulajat Meiju Suvas, Antti Railio ja Mika Pohjonen, selvännäkijä Claudia Eve, tosi-tv-tähti Daniel Lehtonen, bloggaaja Veera Korhonen, näyttelijä Oskari Katajisto ja drag-artisti Aarni Mikkola (Jayden Mars). Kilpailijat jaetaan kahteen joukkueeseen ja joukkueita valmentavat Janni Hussi ja Aki Manninen.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa kilpailijat saapuvat Hämeenkylän kartanoon, joka toimii heidän kotinaan elämäntaparemontin ja laihdutusurakan ajan. Nelosen tiedotteen mukaan laulaja Antti Railio puhkuu intoa saapuessaan paikalle. Railiolla on takanaan jo yksi elämäntaparemontti, jonka aikana hän karisti kymmeniä kiloja.

Kahdeksan julkkista kisaa Suurimman pudottajan tittelistä Aki Mannisen ja Janni Hussin johdolla.­

Syöminen on kuitenkin edelleen Railiolle ongelma eivätkä edellisen elämäntapamuutoksen tulokset ole pysyneet toivotulla tavalla. Sen sijaan kilot ovat tulleet takaisin ja edessä on jälleen valtava työ.

– Ruoka on kaikki. Se on mulle nautintoaine, mutta enemmän se on mulle se määrä. Liha on mulle semmonen, että varmaan pieksisin monet lihan syönnissä, sillä mä pystyn syömään sitä kilokaupalla. Mulla on sairas suhtautuminen ruokaan. Mä olen addikti. Mut pitäisi laittaa vieroitukseen ruuasta, mutta miten sä sen teet, niin se on vaikeampi kysymys, Railio kertoo sarjassa.

Kun kisaajat punnitaan ensimmäistä kertaa, epäilee Railio, että hänen vaakansa lukema voi olla monelle tv-katsojalle suuri järkytys.

– Se on varmaan järkytys tosi monelle katsojalle, koska olen aika varma, että mä olen suurin ihminen, joka sinne on noussut. Laihdutin tossa hiljattain 80 kiloa, ja niistä on 60 tullut takaisin, tässä viimeisen vuoden aikana, Railio kertoo.

Kun Railio sitten nousee vaa’alle, puhuu sen lukema karua kieltään. Valmentaja Aki Manninen pystyy vain pyörittämään epäuskoisena päätään.

– Jokaisen kilpailijan kohdalla, jos vanha elämä jatkuu, eikä opita pois vanhoista tavoista, niin ylipaino on hengenvaarallinen, hän toteaa.

Antti Railio on jo kerran onnistunut huimassa elämäntaparemontissa ja nyt hän yrittää samaa uudelleen.­

Railio kertoi vuonna 2018 IS:lle, että hän karisti painoaan 80 kiloa parissa vuodessa. Tuolloin hän oli kutistunut 9XL:n paidasta kokoon 3XL. Muutos tuntui hyvältä, auttoi laulajaa jaksamaan ja mahdollisti jopa masennuslääkkeiden lopettamisen.

– Olen palannut juurilleni ja löytänyt nuoruuden innon liikunnasta. Nuorena harrastin kuulantyöntöä ja keihään- ja kiekonheittoa, ja potkunyrkkeilyäkin tuli harrastettua. Nyt aloitin potkunyrkkeilyn uudestaan, Railio kertoi innoissaan kaksi vuotta sitten.

Railion lisäksi myös Suurin pudottaja -kilpailussa kisaavalla Aarni Mikkolalla on takanaan jo yksin elämäntaparemontti.

– Mä olen ollut unelmakoossani elämäni aikana vuonna 2012, koska silloin tein suuren painonpudotuksen. Mä tiputin silloin 35 kiloa, Mikkola kertoo ohjelmassa.

Suurin pudottaja Nelosella torstaisin 17.9. alkaen klo 20.00.