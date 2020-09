Uudessa epookkisarjassa sota sekoittaa Singaporessa asuvan varakkaan brittiperheen elämän – mukana myös Game of Thrones -tähti

Brittiepookkisarja kuvaa toisen maailmansodan aikaisen Singaporen brittiperheiden kuvioita, joita sekoittaa kiinalainen pakolaisnainen.

Toisen maailmansodan aikaan sijoittuva Singaporen kosketus (The Singapore Grip, 2020) kertoo Singaporessa asuvasta varakkaasta brittiperheestä, jonka elämänsuunnan sotaa muuttaa. Vuonna 1939 Japani aloittaa invaasion Kaakkois-Aasiaan. Hyökkäyksen kohteena on myös Ison-Britannian siirtomaihin lukeutuva Singaporen satamakaupunki.

Vaikutusvaltainen kauppias Walter Blackett, hänen vaimonsa Sylvia, heidän häikäilemätön tyttärensä Joan sekä pilalle hemmoteltu poikansa Monty ovat pitkään nauttineet makeasta elämästä siirtomaaherroina. He ovat pysytelleet autuaan piittaamattomina Euroopassa riehuvasta sodasta.

Charles Dance näyttelee herra Webbin roolin. Dance muistetaan ennen kaikkea Tywin Lannisterin roolista tv-sarjassa The Game of Thrones.­

Blackettien elämään tulee muutos, kun Walter Blackettin liikekumppani herra Webbin terveys alkaa reistailla. Walter päättää turvata liiketoimintansa naittamalla tyttärensä Joanin Webbin pojalle Matthew’lle. Mutta Matthew on iskenyt silmänsä salaperäiseen kiinalaispakolaiseen Vera Chiangiin. Luvassa on kolmiodraama, johon sekoittuvat sodanaikaiset valtasuhteet.

Kun Japanin joukot alkavat taistella Singaporen herruudesta, taistelusta tulee nöyryyttävä tappio Britannialle, ja kohtalokas monelle hahmolle.

Sylvia (Jane Horrocks) ja Walter Blackett (David Morrissey) elävät huoletonta ja yltäkylläistä elämää, kunnes sota saapuu Singaporeen­

Sarja perustuu J. G. Farrellin vuonna 1978 julkaistuun samannimiseen romaaniin, jonka sävy oli hyvin satiirinen. Romaanin adaptoinnista tv-sarjaksi vastaa Oscar-palkittu käsikirjoittaja Christopher Hampton (Sovitus, Valheet ja viettelijät).

Karismaattinen brittiherrasmies Charles Dance näyttelee herra Webbin roolin. Dance muistetaan ennen kaikkea Tywin Lannisterin roolista tv-sarjassa The Game of Thrones. Webbin poikaa Matthew’ta näyttelee palkituista teatterirooleista tunnettu Luke Treadaway.

Blackettien perheenpään Walterin roolissa on David Morrissey (Walking Dead). Juonikas Joan on Georgia Blizzard (Thor: Ragnarok) ja salaperäisen Vera Chiangin roolin näyttelee Elizabeth Tan (Coronation Street, Dr Who).

Romanttisen kolmiodraaman muodostavat Vera, Matthew ja Joan.­

Singaporen kosketus on huolellisesti tehtyä brittiepookkia, joka vie eksoottiseen maailmaan, 1940-luvun Kaakkois-Aasiaan. Puvustus ja lavastus ovat huippuluokkaa, jolloin historiallinen ajankohta ja ympäristö avautuvat todentuntuisina.

Bisneksien ja romanssien ympärille kietoutuvat juonittelut saavat vakavan taustan sodan maailmasta. Hahmoissa on välittömästi kiehtovaa vetoa, etenkin arvoituksellinen Vera Chang.

Singaporen kosketus, ti 15.9. alkaen TV1 klo 19.00