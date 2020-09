Big Brother -tuotanto piti välittömästi palaverin Sinin miehen jättämästä avioerohakemuksesta – näin tuotannossa reagoidaan uutiseen

Big Brother Suomen tuotannosta vahvistetaan Ilta-Sanomille, että uutiseen BB-talossa asuvan Sinin puolison jättämästä avioerohakemuksesta tullaan reagoimaan vielä tämän illan aikana.

Big Brother Suomi -talossa parhaillaan asuvan Sinin aviomies on jättänyt avioerohakemuksen. Satakunnan käräjäoikeudesta vahvistettiin Ilta-Sanomille, että Sinin puoliso on jättänyt erohakemuksen yksin perjantaina 11. syyskuuta, eli vain viisi päivää sen jälkeen, kun Sini asteli Big Brother -taloon.

Tilanteesta erikoisen tekee se, että yksin jätetyissä avioerohakemuksissa eron harkinta-aika alkaa vasta, kun avioerohakemus on saatettu tiettäväksi molemmille osapuolille. Näin ollen avioeron harkinta-aika ei voi tässä tapauksessa alkaa ennen kuin Sini on saanut tiedon puolisonsa jättämästä avioerohakemuksesta.

Big Brother Suomen historiassa tapaus on ensimmäinen laatuaan. Ilta-Sanomat tavoitti Big Brother Suomen tuottajan Petteri Ahomaan kommentoimaan aamupäivän tapahtumia. Ahomaan mukaan Big Brotherin tuotannossa reagoitiin uutiseen välittömästi.

– Tuotanto tulee reagoimaan tähän tilanteeseen tämän illan aikana ja asiat tulevat etenemään. Ihan televisiota katsomalla selviää. Tässä on pidetty kokousta ja asiaan reagoimme. Illan aikana siis selviää, miten toimitaan tästä eteenpäin, mutta ihmisten henkilökohtaisia asioita emme voi sen enempää lähteä kommentoimaan, Ahomaa totesi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Eli tuletteko tänä iltana kertomaan Sinille, että tällainen avioerohakemus on jätetty?

– Tuotanto reagoi asiaan tämän illan aikana. Meillä on prosessi vielä käynnissä, Ahomaa toisti.

Big Brotherin tuotannosta vahvistettiin, että Sinin puolison jättämään erohakemukseen tullaan reagoimaan tämän illan aikana.­

Porilainen varatuomari Sini, 33, on kertonut työskentelevänsä asianajajana miehensä omistamassa yrityksessä. Vielä kuusi viikkoa sitten Sini on julkaissut omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan puolisonsa kanssa. Kuvan yhteyteen Sini oli lisännyt myös sydänhymiön.

Sini, 33, on viihtynyt Big Brother -talossa ollessaan tiiviisti erityisesti Artun, 26, seurassa. Kaksikko on muun muassa halaillut toisiaan sekä nukkunut vierekkäin ja parin välit ovat vaikuttaneet muutenkin läheisiltä. Viime viikolla katsojat saivatkin todistaa, kun Sini keskusteli Big Brother -talon miesasukkaista talossa asuvan Ellan kanssa.

– Pitäisikö meidän sitten alkaa bondata ihan täysillä niiden kanssa ja unohtaa nuo meidän omat miehet? Sini täräytti Ellalle keskustelun lomassa.

Ensimmäisellä talossa vietetyllä viikolla asukkaiden keskuudessa leimahtivat myös spekulaatiot mahdollisesta kolmiodraamasta. Asukkaat epäilivät tuolloin Minnan olleen kiinnostunut Artusta, joka taas viihtyi jatkuvasti Sinin läheisyydessä. Sini sanoikin Artulle heti suorat sanat tilanteesta.

– Mun pointti on se, et jos sulla on pieniäkin tunteita suntiota kohtaan, niin sit me ei voida halailla, Sini totesi Artulle.