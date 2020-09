Big Brother -talossa asuvan Sinin aviomies hakee eroa

Big Brother -asukas Sinin aviomies on jättänyt avioerohakemuksen perjantaina 11. syyskuuta. Eron harkinta-aika alkaa vasta, kun avioerohakemus on saatettu tiettäväksi myös Sinille.

Big Brother Suomi -talossa parhaillaan oleskelevan Sinin aviomies on jättänyt avioerohakemuksen. Sinin puoliso on jättänyt erohakemuksen yksin perjantaina 11. syyskuuta Satakunnan käräjäoikeuteen. Tieto avioerohakemuksesta vahvistettiin Ilta-Sanomille Satakunnan käräjäoikeudesta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Tilanteesta erikoisen tekee se, että yksin jätetyissä avioerohakemuksissa eron harkinta-aika alkaa vasta, kun avioerohakemus on saatettu tiettäväksi molemmille osapuolille. Näin ollen avioeron harkinta-aika ei voi tässä tapauksessa alkaa ennen kuin Sini on saanut tiedon puolisonsa jättämästä avioerohakemuksesta.

Asianajajana ja varatuomarina kotikaupungissaan Porissa työskentelevä Sini, 33, on viihtynyt Big Brother -talossa ollessaan tiiviisti erityisesti Artun, 26, seurassa. Kaksikko on muun muassa halaillut toisiaan sekä nukkunut vierekkäin ja parin välit ovat vaikuttaneet muutenkin läheisiltä.

Porilainen Sini on koulutukseltaan asianajaja ja varatuomari.­

Viime viikolla katsojat saivatkin todistaa, kun Sini keskusteli Big Brother -talon miesasukkaista talossa asuvan Ellan kanssa.

– Pitäisikö meidän sitten alkaa bondata ihan täysillä niiden kanssa ja unohtaa nuo meidän omat miehet? Sini täräytti Ellalle keskustelun lomassa.

Ensimmäisellä talossa vietetyllä viikolla asukkaiden keskuudessa leimahtivat myös spekulaatiot mahdollisesta kolmiodraamasta. Asukkaat epäilivät tuolloin Minnan olleen kiinnostunut Artusta, joka taas viihtyi jatkuvasti Sinin läheisyydessä. Sini sanoikin Artulle heti suorat sanat tilanteesta.

– Mun pointti on se, et jos sulla on pieniäkin tunteita suntiota kohtaan, niin sit me ei voida halailla, Sini totesi Artulle.

Ennen Big Brother -taloon astumistaan Sini kertoi lähteneensä asukkaaksi taloon, jotta pääsisi pois oravanpyörästä. Sini työskentelee asianajajana pienessä yrityksessä. Hänen aviomiehensä on ollut myös yksi hänen kollegoistaan.

– Olen painanut töitä varmaan yli 50 tuntia viikossa ja tehnyt tuhottomasti ylitöitä. En ole oikeastaan pitänyt lomaa muutamaa yksittäistä viikkoa lukuun ottamatta. Jos nämä olisi kirjattu, niin veikkaisin että pitkälti ensi kevääseen voisin olla pois töistä, Sini kertoi Ilta-Sanomille ennen taloon lähtemistään.

– Työ on vienyt kaiken energiani. Tämä Big Brother on mahtava juttu tähän väliin, koska huomasin, että työtehoni alkoi jo hiipua. Tajusin, että nyt on pakko päästä pois tästä oravanpyörästä. Toivottavasti ei tarvitse ihan viikon päästä mennä takaisin töihin, Sini nauroi tuolloin.