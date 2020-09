MTV: Shirly Karviselta yllätysuutinen – ero!

Shirly Karvinen paljasti eronneensa suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä.

Vuoden 2016 Miss Suomi ja radiojuontaja Shirly Karvinen on yksi tämän vuoden Tanssii tähtien kanssa -tähtioppilaista. Karvinen paljasti sunnuntai-iltana suorassa lähetyksessä, että hänen elämäntilanteensa on muuttunut merkittävästi, sillä hän on eronnut miesystävästään.

Karvinen kertoi suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä asuvansa yhteisessä asunnossa vielä tällä hetkellä, mutta ensi viikolla tähän tulee muutos.

– Tämä on hyvä tapa päästää oikeasti irti. Ensi viikolla pakkaan elämäni laatikoihin ja lähden omaan suuntaan, Karvinen vahvisti suorassa lähetyksessä.

– Ihmissuhteen päättyminen on aina kivulias asia, Karvinen myönsi suorassa lähetyksessä.

Karvinen tanssi sunnuntai-iltana Thirty Seconds To Mars -yhtyeen The Kill -kappaleen tahtiin.­

Karvinen kommentoi eroa laajemmin MTV:lle.

– Olen pitänyt tätä tietoa itselläni jo tarpeeksi pitkään, että nyt on helpottavaa saada kertoa tästä. Tanssi oli mielestäni tosi kaunis tapa tuoda tämä ilmi. Se olisi jossain kohtaa joka tapauksessa tullut julkisuuteen. Tämä biisi, jonka päätimme jo kesällä, on mielestäni kaikessa ironisuudessaankin oikein sopiva tapa käsitellä ja tuoda ilmi tämä asia, Karvinen kommentoi MTV:lle.

Karvinen ja hänen tanssiparinsa Jani esittivät lähetyksessä tunteikkaan wienervalssin. Pisteitä he saivat tuomareilta 24.

Karvinen liikuttui esityksensä jälkeen kyyneliin.­

Karvinen piti ex-miesystävänsä poissa julkisuudesta koko seurustelun ajan. Hän paljasti kuitenkin, että kaksikon rakkaus roihahti kesällä 2018 sokkotreffeillä, jotka missikaunottaren ystävänsä järjesti.

– Yhteinen ystävämme järjesti meille tapaamisen, vähän kuin sokkotreffit. Meillä klikkasi heti ja tiesin, että tämä ihminen tulee jollakin tavalla jäämään elämääni. Oli se sitten kaverina tai poikaystävänä, Shirly kertoi Ilta-Sanomille kesäkuussa.

Missivuotensa jälkeen Karvinen on toiminut muun muassa radio SuomiRockin juontajana. Nainen on hiljalleen luonut itselleen uraa myös television puolella ja hänet on nähty muun muassa Love Island Suomi -rakkausrealityn juontajana. Love Islandin lisäksi Karvinen on nähty Viettele vaatteilla- ja Ford Boyard -sarjoissa.