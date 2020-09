Big Brother -talossa puitiin suntio Minnan karua kohtelua – Kati valvoi yön omantunnon kolkuttaessa

Big Brother -talon tapahtumat saivat Katin mietteliääksi. Hän pelkäsi loukanneensa Minnaa teoillaan.

Big Brother -talon ensimmäiset nimeämiset kuohuttavat tv-katsojia sosiaalisessa mediassa. Lauantai-iltana paljastettiin, että BB-asukkaat olivat nimenneet häätöäänestykseen suntio Minnan ja yliopisto-opettaja Tiian.

Erityisesti Minnan joutuminen häätöäänestykseen on herättänyt keskustelua. Monet tv-katsojat kokevat Minnan tullee talossa kiusatuksi toisten asukkaiden toimesta. Erityisesti varatuomari Sinin on koettu ottaneen Minnan silmätikukseen talossa.

Nimeämiset herättivät keskustelua myös Big Brother -talon asukkaiden keskuudessa. Minnan joutuminen häätöäänestykseen on vaivannut erityisen paljon Katia, joka hakeutui Minnan juttusille heti sunnuntaiaamuna.

Kati oli aiemmin myöntänyt Minnalle, että epäili Minnan olevan kiinnostunut Artusta. Kati ja Sini myönsivät yrittäneensä tahallaan härnätä Minnaa ja seurata, miten hän reagoi, jos Sini kiehnää Artun kyljessä.

Minna oli naisten kertomasta ihmeissään, mutta Kati ja Sini vakuuttelivat, etteivät he tarkoituksella olleet ilkeitä.

Tv-katsojien mielestä muut asukkaat, etenkin Sini, ovat kiusanneet talossa Minnaa.­

Sunnuntaiaamuna Kati kertoi Minnalle valvoneensa koko yön tunnontuskissa, sillä pelkäsi loukanneensa Minnaa.

– En saanut nukuttua yhtään, mä vaan mietin sua. Sanoin kun lähdin tänne taloon, niin viimeinen asia mitä haluan tehdä, on loukata jotain ihmistä, Kati sanoi Minnalle.

Minna rauhoitteli Katia ja totesi, että kaikki on kunnossa.

Katilla oli paha mieli siitä, miten hän oli Minnaa kohdellut.­

Minna pohti myös sitä, olisiko Sini kertonut kiehnäyksen Artun kanssa olleen tarkoitushakuista, jos häntä ei olisi nimetty häätöäänestykseen. Selviää, että Sini ja Kati olivat puhuneet aiheesta keskenään, ja Kati oli luvannut ottaa asian puheeksi.

Minna suunnittelikin keskustelevansa Artun kanssa asiasta.

– Ei että missä me mennään, vaan mikä hänen fiilis on. Minä oon ollut täysin ulkopuolinen, mutta Arttuhan siinä on ollut kiehnäyksen kohteena, Minna sanoi.

Kati myönsi katuvansa sitä, että oli lähtenyt leikkimään lemmentohtoria Minnan selän takana.

– Mun ois pitänyt pitää mun havainnot omana tietonani, hän suri.