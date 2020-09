Tässä ovat uudet Masked Singer -hahmot – arvaatko, ketkä julkkikset ovat maskien takana?

Tänä syksynä tv-katsojat pääsevät jälleen arvailemaan, kuka on maskin takana.

Kevään hittiohjelma Masked Singer Suomi sai jatkoa. Toisen kauden uusien hahmojen laulumittelö alkaa MTV3-kanavalla lokakuussa, mutta hahmoihin tutustuttiin jo etukäteen lauantai-iltana esitetyssä jaksossa.

Ensimmäisellä kaudella voiton karjahteli itselleen Sami Hedbergin Leijona yhdentoista muun kilpailijan edestä. Tälläkin kertaa kilpailijoita on kaksitoista.

Ohjelmaa juontaa Ile Uusivuori. Vakiopanelisteina nähdään Maria Veitola, Jenni Kokander, Janne Kataja ja Christoffer Strandberg.

Ketkä julkisuudesta tutut henkilöt paljastuvat Masked Singer -hahmojen maskien takaa?

Tässä ovat uudet Masked Singer -hahmot:

Geggonen

– Liskomies Geggonen on lyhyenläntä, mutta koristeellinen. Valtavan salaperäinen. Dandy, mutta sielukas. Geggonen on kuten liskon kuuluu, varsin vikkelä. Hän ehtii moneen ja naksauttelee kaikkialle, Uusivuori kertoi hahmosta.

Gekkonen kertoi olevansa valmis alastonkuviin, olevansa laiska ja itsepäinen.

Pakkanen

Englantia puhuva Pakkanen ilmoitti pitävänsä musikaaleista ja suhtautuvansa myönteisesti alastonkuviin.

Viikinki

– Hän on jylhä. Hän on eeppinen. Hänestä näkee, että meret ovat piiskanneet hänen sieluaan jo vuosikymmenten ajan. Jos sinä ohittaisit hänet nakkikioskijonossa, hän polttaisi kotikyläsi. Hän näyttää siltä, että hän syö traktorin renkaita aamupalakseen, Ile Uusivuori kuvaili hahmoa jaksossa.

Viikinki sanoi katsovansa lastenohjelmia, eikä hän ole koskaan saanut ylinopeussakkoja. Hän sanoi käyneensä myös plastiikkakirurgilla.

Taikahattu

– Taikahattu nimi on enne. Tämä hahmo on luvalla sanottuna arvoituksellinen. Se on aika paljon sanottu ohjelmasta, jossa kaikki ja joka ikinen hahmo ovat arvoituksellisia. Hän nostelee sanoja samalla tavalla kuin taikuri laiskanpulskeita kaneja hatustaan, joka on taikahattu.

Taikahattu kertoi varastaneensa liikennemerkin, hymyilevänsä aina kuvissa ja rakastavansa joulua.

Pöllö

– Kun pöllö tuijottaa sinua silmiä räpäyttämättä piinaavasti tuntuu, että valehtelet siitä asti, kun sanot oman nimesi. Pöllö herpaantumattoman tuijotuksen alla on sangen vaikeaa keskittyä itse asiaan. Metsien hiljainen, henkinen vartija, joka valvoo puun oksilla.

Pöllö sanoi omistavansa kolme vinyylilevyä ja olevansa kärsimätön.

Kukka

– Katsokaa nyt häntä! Kukka on näyttävä, karismaattinen. Hän on kuin entisaikojen filmitähdet, täynnä glamouria ja salaisuuksia, Uusivuori esitteli hahmon.

Kukka sanoi laskevansa askeliaan askelmittarilla ja katsovansa saippuaoopperasarjoja. Hän sanoi myös pelkäävänsä korkeita paikkoja ja aaveita.

Laiskiainen

– Onko tämän karvan alla laserintarkka kiipijä, jolle ei puiden oksat ei riitä. Vai onko todella vain niin, ettei tämä kaveri hötkyile tai hätäile? Uusivuori kuvaili.

Laiskiainen sanoi uskovansa aaveisiin ja olleensa tanssitunnilla.

Hiirulainen

– Hän on kaikkea muuta kuin arka juustonakertaja. Hän on kuin Nicki Minajin ja Janne Katajan rakkaushedelmä. Hän on flirtti, hän on valloittava, hän on hiukan huomionkipeä. Okei, todella huomionkipeä. Yksi asia on kuitenkin varma, hän vaikuttaa herkältä, Uusivuori kuvaili jaksossa.

Hiirulainen kertoi keräävänsä alennuskuponkeja ja osaavansa vaihtaa öljyt autoon.

Tohtori

– En tiedä millä terveysasemalla tämä tohtori operoi, saattaisin miettiä useamman kerran ennen kuin varaisin aikaa hänelle. Ei sillä, että hän olisi valetohtori, mutta hän on kolho, jopa pelottava. Punnitkaa, mitatkaa tarkasti, mitä tohtori tekee ennen viimeistä diagnoosia, sillä hän voi olla kuka tahansa, Ile Uusivuori kertoi hahmosta.

Tohtori sanoi hymyilevänsä kuvissa sisäisesti, laulavansa suihkussa ja käyneensä tanssitunneilla.

Tikru

– Tikrun edessä sitä tuntee itsensä kouluttajaksi, jolla on suhteellisen hauraat sosiaaliset taidot ja aseena huonosti suriseva sähköhammasharja. Eli suomeksi sanottuna polvet vähän tutisee. Tikrun energia on pidättelemätöntä ja luvalla sanoen kreisiä, Uusivuori sanoi.

Tikru sanoi pelkäävänsä korkeita paikkoja ja osaavansa neuloa.

Hertta

– Olen ihan sekaisin pohtiessani, kuka on Hertta. Hänen naamioidut kasvonsa eivät kerro mitään. Hertta on tyylikäs, hyvin hienostunut hahmo, joka on pitänyt takulla huolta, ettei mikään vuoda ulospäin, Uusivuori kuvaili.

Hertta sanoi hänellä olevan pisamia, saaneensa pari kertaa ylinopeussakot ja olevansa kehno uimari.

Mörkö

– Mörkö on lutuinen symppis, häneen rakastuu ihan jokainen. Onko hänellä pimeä puoli? Tuskin. Mörön asenne on riemastuttavan yksikertainen. Paino sanalla yksinkertainen. Hän on kuin hyväntuulinen hölmö, joka vain pärjää elämässä pinnistelemättä sen kummemmin.

Mörkö sanoi olevansa laiska ja itsepäinen. Musikaaleista hän ei pidä.