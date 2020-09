Christoffer Strandberg hyppää uuteen rooliin Masked Singer -ohjelman panelistina – yksi asia kokemuksessa harmittaa edelleen

Näyttelijä Christoffer Strandberg on Masked Singer Suomi -laulukilpailun uusi vakiopanelisti.

Maskien taakse piiloutuneet laulajat palaavat ruutuun. Laulajien henkilöllisyyttä on arvailemassa myös näyttelijä Christoffer Strandberg.

– Onhan tässä kaikenlaista hommaa. Masked Singer alkaa ja sitten on Putous All Starsia neljänä lauantaina. Itse olen mukana kahdessa jaksossa. Aina samat naamat, johan tässä väsyy itseensä, Strandberg nauraa hersyvästi.

Masked Singeriä on jo kuvattu, ja Strandberg on päässyt tutustumaan uusiin hahmoihin.

– Olen saanut jo hieman lähikontaktia. On raikastavaa olla hahmoleikissä välillä tällä puolella ja omana itsenään.

Ohjelma on hurmannut näyttelijän täysin.

– En ole koskaan kokenut mitään vastaavaa. Tämä on älyttömin tuotanto, jossa olen ollut mukana, ja aika monessa älyttömässä jutussa on tullut oltua. Nautin ja kärsin tämän tekemisestä yhtä aikaa. Välillä ne hahmot menevät todella ihon alle ja on aivan kielen päällä, että kuka siellä maskin takana on. Enkä silti saa sitä päähäni.

Strandberg tutustui ohjelmaan jo ennen kuin sitä oli nähty Suomen televisiossa.

– Törmäsin jenkkiversioon ja mietin, että voiko tämä oikeasti toimia? Koko idea kuulostaa aivan absurdilta, jos sitä yrittää sanoin selittää. Ekan jakson jälkeen olin kuitenkin jo aivan koukussa.

Strandberg vakuuttaa, ettei hänellä ollut aavistustakaan, keitä maskien takana piileskelee.

– Olkaa armollisia meille panelisteille. Kotisohvalla ohjelmaa katsoo ja kuuntelee aivan eri tavalla.

Panelisti lupaa, että uudella kaudella nähdään muutama jymy-yllätys.

– Myös se huijaamisen savuverho viedään aivan uudelle tasolle.

Moni on miettinyt, voiko ohjelma toimia Suomessa, jossa laulajia ei kasva jokaisessa puussa.

– Ne hahmot ovat etulyöntiasemassa, jotka eivät ole oikeita laulajia. Mehän tiedämme aika hyvin, miltä omat suosikkilaulajamme kuulostavat. Ääni on niin henkilökohtainen. Jos laulat työksesi, olet tottunut tietynlaiseen tekemiseen. Laulajien on vaikeampi tekeytyä joksikin muuksi kuin vaikkapa tv-kokin.

Masked Singer Suomen ensimmäisen kauden voitti leijonahahmoksi pukeutunut Sami Hedberg.­

Strandberg kertoo esimerkin edelliseltä kaudelta.

– Ilkka Alanko teki siinä nerokkaasti, että hän lauloi eri sävellajissa kuin normaalisti.

Kuri Masked Singerin kulisseissa on kova. Laulajien henkilöllisyyttä suojellaan viimeiseen asti.

Viime kauden voittaja Sami Hedberg kertoi Ilta-Sanomille, että hänen Leijona-hahmonsa henkilöllisyyden tienneet pystyi laskemaan yhden käden sormilla.

– Tuotannosta neljä ihmistä tiesi: äänimies, puvustaja, tuottaja ja avustava tuottaja. Mullehan selvisi itsellekin vasta finaalissa, että Heinäseiväs on Ilkka Alanko. Minäkään en siis tiennyt, keitä muut kilpailijat olivat. Ei tavattu koskaan. Jokaisella oli oma pukuhuone. Meidät haettiin kuvauksiin omilla autoilla. Nouto oli aina eri paikasta ja mentiin hupparin huppu syvällä päässä, Hedberg kuvaili keväällä.

Tyyli ei ole muuttunut.

– Täällä ei saa hiippailla itsekseen. Kun on kuvauspäivä, ollaan kuin vankilassa. Meidät tuodaan valvottuina tuoleille ja viedään lopuksi takaisin tyrmään, Strandberg vitsailee.

– Koko tuotanto vaatii valtavan suuren väkimäärän. Kuinka ja koska tullaan studiolle, kuinka poistutaan? Nostan hattua niille, jotka ovat koko homman Excelillään suunnitelleet.

– Meitä panelisteja on myös kannustettu olemaan aika napakoita kommenteissamme. Useimmilla on sellaisia asuja, että he tulevat pyörtymään sen sisällä.

Yksi asia Strandbergiä kuitenkin harmittaa.

– Harmi, ettei mua pyydetty ensimmäisenä hahmoksi vaan panelistiksi. Olen kateellinen siitä kokemuksesta. Laulajat ovat suuria nimiä ja heidät on totuttu näkemään vaikka missä. Nyt he saavat kerrankin olla anonyymejä. Näyttämään itsestään puolia, joita ei voi edes kuvitella.

Strandberg kuvailee, että hahmojen arvailu meni välillä tunteisiin.

– Välillä ne vihjeet auttoivat, välillä veivät aivan metsään. Matkan varrella mietin, että miten mä tiedän tämänkin asian jostain ihmisestä? Mun päässä on absurdia nippelitietoa. Enhän mä edes saanut unta kun ne hahmot vilisi päässä. Oli oikeita liskojen öitä, vaikka olin aivan selvin päin, näyttelijä nauraa.