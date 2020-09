Niklas Hagmanin puhelin räjähti viesteistä Tanssii tähtien kanssa -menestyksen myötä – sanoo nyt suorat sanat ”unelmien sinkkuisän” maineestaan

Niklas Hagman singahti heti ensimmäisellä Tanssii tähtien kanssa -esityksellään kisan suosikiksi, jota ylistetään vuolaasti. Kehut tuntuvat ex-urheilijasta oudoilta, vaikka hän itse ei yllättynyt taidoistaan.

Viime sunnuntai oli Niklas Hagmanille, 40, kova paikka. Tuolloin entinen jääkiekkoilija hyppäsi kauas mukavuusalueeltaan ja esiintyi Tanssii tähtien kanssa -kisan ensimmäisessä lähetyksessä.

Hagman ei ollut koskaan ennen tanssinut kunnolla, mutta parissa minuutissa hän vakuutti niin tuomarit, tv-katsojat kuin studioyleisönkin. Hagmanin ja Kia Lehmuskosken vauhdikas jive sai huippupisteet ja kirvoitti katsojilta ällistynyttä palautetta.

– Kun aloimme tanssimaan ja yleisö lähti taputtamaan jo siinä alkuvaiheessa, kuuntelin, että hetkinen, kuulenko mä nyt ihan oikein? Se tuntui ihan uskomattomalta, Hagman kertoo innoissaan.

Vauhdikkaan jiven jälkeen Lehmuskoski ja Hagman hyppäävät hieman herkempiin tunnelmiin.­

Niklas Hagman heittäytyi jiven tunnelmaan täysillä, vaikka ajatus miljoonayleisön edessä tanssimisesta tuntui aluksi hurjalta.­

Lähetyksen aikana Hagmanista kuoriutui yksi kisan suosikeista ja pian sen jälkeen hänen puhelimeensa alkoi tulvia palautetta tutuilta ja tuntemattomilta.

– Puhelin räjähti heti ihan totaalisesti. Olen koittanut pitää sitä toisessa huoneessa, kun menen nukkumaan, etten uppoutuisi liikaa siihen. Olen saanut paljon viestejä, joissa ihmiset ovat olleet tosi yllättyneitä ja kehuneet, että vau tosi hienosti vedetty.

Hagmanista kaikki hehkutus tuntuu oudolta ja hämmentävältä. Hän alkoi kyllä hiljalleen ennen ensimmäistä suoraa lähetystä ymmärtää, että saattaisi jopa osata tanssia, mutta huomion määrä yllätti silti.

Hagman kiittelee vuolaasti Kia Lehmuskoskea taitavasta valmennustyöstä. –On ihan käsittämätöntä, miten helpolta joku sellainen liike voi näyttää, mihin itse ei pysty millään, hän nauraa.­

Erityisen kummalliselta hänestä tuntuvat kommentit siitä, että hän olisi jonkinlainen ”unelmien sinkkuisä” tai että hänen ulkonäkönsä olisi vanginnut katseita.

– Itselläni oli lähetyksessä vähän puolialaston olo, koska paitani oli auki. Toki olen treenannut kovaa ja haluan näyttää hyvältä, mutta en tanssi sen takia.

– On hienoa ja imartelevaa, jos joku pitää ulkonäöstäni, mutta yritän olla ajattelematta sitä puolta. Olen tällä hetkellä erittäin onnellinen elämäntilanteeseeni sinkkuna, nautin olla lasteni kanssa enkä etsi yhtään mitään. Kun lähetyksen jälkeen sitten näin kommentteja, että olen tavoiteltu sinkkumies, tuntui se minusta vähän kiusalliselta, Hagman sanoo vakavana.

Mistä Hagmanin yllättävät tanssitaidot sitten löytyivät? Hän myöntää olevansa rytmitajuinen ja olleensa aiemminkin kova jammailija, mutta heittäneensä tanssinsa helposti vitsiksi.

– Yleensä, jos en ole ihan varma osaanko jotain tai onko se siistiä vai ei, niin laitan sen läskiksi huumorin kautta. Sen taakse on helppo piiloutua. Nyt teenkin tätä tosissani ja se jännitti tosi paljon. Mietin, että pystynkö heittäytymään, koska olen v ähän varautunut ihminen.

” ”He luulivat, että kävelen ja seisoskelen ja pelleilen, mutta kun sieltä tulikin rokkispagaattia ja kovaa musaa, olivat he suu auki, että mitä tossa tapahtui.”- Niklas Hagman lastensa reaktioista

Ensimmäisessä lähetyksessä Hagmania kannustivat hänen ex-vaimonsa Piritta Hagman sekä parin kolme kouluikäistä lasta. Hagman kertoo, että hänelle oli erityisen hienoa se, miten vaikuttuneita lapset olivat isänsä esityksestä.

Hagman yritti näyttää etukäteen lapsilleen videoita tanssistaan, mutta he eivät halunneet nähdä niitä. Niinpä sunnuntainen esitys tuli jälkikasvulle täytenä yllätyksenä.

– Lapset eivät etukäteen tienneet, että kyllä isi edes jotain osaa. He luulivat, että kävelen ja seisoskelen ja pelleilen, mutta kun sieltä tulikin rokkispagaattia ja kovaa musaa, olivat he suu auki, että mitä tossa tapahtui. Piritta kertoi, että he olivat ihan ihmeissään.

– Se oli todella herttaista, kun he aivan ihmeissään kertoivat, että me vähän yllätyttiin, kun ei me tiedetty, että sä osaat tolleen tanssia.

Piritta Hagman kannusti ex-miestään heidän kolmen lapsensa kanssa TTK:n avausjaksossa.­

Hagmanilla on hyvät välit ex-puolisoonsa ja tämä osasikin uumoilla, että kiekkoilijalta taipuu hyvin myös paljon potkuja sisältävä jive.

– Piritta on nähnyt, miten jammailen, joten hän tiesi rytmitajustani. Ehkä häntä kuitenkin mietitytti, pystynkö heittäytymään. Omasta mielestäni jammailen aina tosi hyvin, mutten ole varma, onko hän samaa mieltä, Hagman nauraa.

Tanssikisaan osallistuminen on Hagmanille tällä hetkellä suhteellisen helppoa, sillä hän on koti-isä. Kun ex-parin kolme lasta ovat päivät koulussa, on isällä aikaa treenata tanssisalilla.

Vaikka Hagmanilla on kova kunto, tuntuvat päivittäiset, lähes viisituntiset tanssitreenit vartalossa.

Pienellä korolla varustetut tanssikengät ovat jalassa hyvin erilaiset kuin luistimet ja uudenlaiset asennot kipeyttävät lihaksia, joiden olemassaolosta entinen huippu-urheilija ei edes tiennyt.

– Fysiikkani on sellainen, että sitä on vähän liian paljon tanssiin. Etenkin ylävartaloni on aika iso ja se on minulle haaste. Vakioasento tuntuu siltä, että olkapäät tunkevat väkisin eteen ja kaikkialta kiristää tai tuntuu oudolta, Hagman kuvailee.

– On tässä ollut myös tunnottomat varpaat, pohkeet hemmetin jumissa ja välillä hermokin kireällä, hän myöntää.

Kisan jatkon kannalta Hagmanilla on mielessään kaksi haavetta, joiden hän toivoisi toteutuvan.

– Haluaisin löytää ja näyttää myös herkän puoleni ja jossain vaiheessa olisi kiva päästä livauttamaan mukaan spagaatti. Se on elinikäinen haaveeni, josta olen nähnyt jopa unia. Spagaattini on tällä hetkellä sellainen, että jos se menee alas, niin jonkun Pekkaniskan pitää tulla nostamaan mut sieltä ylös, hän nauraa.