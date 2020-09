Helteisestä alkukesästä oli enää muisto jäljellä, kun Tv-lehti vieraili Salattujen elämien sisarsarjan Rantabaarin kolmannen kauden kuvauksissa.

Rantabaarin kolmannen kauden kuvaukset aloitettiin tänä kesänä erinomaisessa säässä. Kesäkuun helteiset päivät ilahduttivat erityisen paljon poikkeuksellisen kevään jälkeen. Kuvausten kolmannella viikolla säässä tapahtui radikaali muutos.

Kun tuli Tv-lehden aika vierailla sarjan kuvauksissa, sääennusteet kertoivat, että yhdessä päivässä saattaa tulla koko kesäkuun sademäärä. Kuvauspaikalla Helsingin Taivallahdessa tuulee ja vettä sataa jokaisesta ilmansuunnasta. Mietin, miksi en ottanut aamulla hanskoja mukaan.

Laiturilla oleva kuvauskalusto on suojattu säänmukaisesti. Kuvausryhmä on varustautunut sadepäivään niin pukeutumisella kuin hyvällä asenteella.

– Pukeutumisen oppii yleensä käytyään viettämässä muutaman kuvauspäivän läpimärkänä. Asennoitumisessa ohjaajan on hyvä näyttää muulle ryhmälle esimerkkiä. Kärsivällisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat kaikille hyviä ominaisuuksia, ja niitä aletaan punnita poikkeustilanteissa, ohjaaja Jaakko Härkönen kertoo.

Koronakevään jälkeen Johanna Puhakka ja Eric Barco ovat iloisia, että pääsevät tekemään töitä, joten rankkasade ei menoa haittaa.­

Sade ei lannista tämän kuvausryhmän tunnelmaa. Miloa näyttelevä Eric Barco juoksee vihaisena laituriin kiinnitetystä ruskeasta veneestä ulos sateeseen. Hän on hetkessä läpimärkä.

– Tällainen sää laittaa kierroksia näyttelemiseen. Sade tekee näyttelemisestä jollain tavalla jännittävämpää ja jännitteisempää, näyttelijä sanoo kohtauksen jälkeen.

Seuraavaksi sateeseen astuu Alissaa näyttelevä Johanna Puhakka. T-paitaan pukeutunut Puhakka odottaa vuoroaan sateenvarjon alla veneen ulkopuolella. Samalla kun tuuli yltyy, kohtaus pääsee hyvään vauhtiin.

– Alissan mikki ei kuulu. Harmi, näyttelijän työ oli ihan täydellistä, ohjaaja keskeyttää kohtauksen. Se otetaan uusiksi.

Onneksi tälle päivälle ei ollut aikataulutettu rantakohtauksia, joten isoille uudelleenjärjestelyille ei ollut tarvetta.

– Sää vähän hidastaa prosessia, ja alkuperäisiä kuvasuunnitelmia piti soveltaa olosuhteisiin sopiviksi. Tarkensimme vähän vuorosanoja ja hahmojen toimintaa säähän sopivaksi. Tällä kertaa kävi siinä mielessä tuuri, että sade sopi monien kohtauksien tunnelmaan oikein hyvin, ohjaaja iloitsee.

Sade ei häirinnyt Johanna Puhakan työskentelyä.

– Olemme tehneet sateenvarjon alla suurien tunteiden kohtauksia. Sade sopi siihen jollain tavalla, koska sateen jälkeenhän tulee toivottavasti aina poutasää. Tykkään siitä symboliikasta, keväällä teatteritaiteen maisteriksi Lontoosta valmistunut Puhakka sanoo.

Näyttelijät viihtyvät kesätyöpaikassaan ja kehuvat kuvausten rentoa sekä hyvää tunnelmaa.

– Onneksi on niin ihania vastanäyttelijöitä, joiden kanssa voi helposti heittää vaikeat hetket vähän vitsiksi. Huumorin kautta voi yrittää löytää voimaa seuraavaa ottoa varten, Anssia näyttelevä Matti Leino toteaa.

– Heitämme aika rankkaakin läppää. Yhteinen huumori on tosi tärkeää, Puhakka jatkaa.

Ohjaaja Jaakko Härkönen ja Anssia näyttelevä Matti Leino jaksavat naureskella, vaikka sade piiskaa kuvauspäivää.­

Näyttelijät iloitsevat, että Rantabaarissa saa tehdä monipuolisia kohtauksia. Toisinaan kuvauksissa on vietetty koko päivä merellä veneillen.

– Silloin ajattelee, että vitsi tämä on magee duuni. Tulossa on yksi tosi hurja kohtaus, mikä on henkisesti aika vaativa ja haasteellinen. Se on hahmolleni iso juttu, Puhakka sanoo.

Rantabaarin kolmannella kaudella nähdään mysteeri, kun menneisyyden tragedia heittää varjonsa Trissa-rantabaarin ja koko Taivallahden ylle. Anssilla on tahoillaan selvittämättömiä asioita, joiden yli olisi päästävä.

– Jos aiemmilla kausilla polskutettiin lämpimissä merivesissä, nyt sukelletaan vähän syvempiin vesiin. Viime kausilta tulleista haavoista ovat arvet jäljellä, ja ne tuntuvat Anssissa, Matti Leino valottaa hahmonsa tulevia kuvioita.

Uutena hahmona Rantabaariin astelee Minna Laurikainen. Hän muuttaa Helsinkiin miehensä ja kahden lapsensa kanssa. Minna on kunnianhimoinen toimittaja, joka kaivaa juttunsa hinnalla millä hyvänsä. Minnaa näyttelee Lontoossa asuva Mira Rastas, 30.­

Milo puolestaan palaa Amsterdamista takaisin kimppakämppään. Hän jatkaa opintojaan kesäyliopistossa ja työskentelee Trissassa.

– Luvassa on huomattavasti enemmän ihmissuhdesotkuja. Milo joutuu kohtaamaan aika paljon tilanteita, missä joutuu ottamaan ihan eri tavalla vastuuta, keväällä teatteritaiteen maisteriksi valmistunut Eric Barco paljastaa.

– Nyt on tulossa tosi jännittävä kausi. Välillä on ihan pitänyt soittaa kollegalle ja kysyä, että luitko jo, miten meille käy, Johanna Puhakka nauraa.