Maisa Torppa kertoo, mitä hänelle tapahtui 18-vuotiaana – paljastus saa Maria Veitolan raivon partaalle

Yökylässä Maria Veitola -sarjassa Maisa Torppa pohtii tyhmän blondin imagoaan ja paljastaa, mikä kokemus häntä on jäänyt painamaan eniten.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan seuraavassa jaksossa Veitola astelee vieraaksi Maisa Torpan kotiin Nurmijärvelle. Veitola paljastaa, ettei ole koskaan tavannut Torppaa ja hänen käsityksensä perustuu pelkästään lukuisiin kohu-uutisiin naisen elämästä.

Torppa ehdottaa heti alkuun Veitolalle, että he leipoisivat pullaa. Leivonnan lomassa tulee puheeksi Torpan imago tyhmänä blondina.

– Hei, sillä mä tein töitä 11 vuotta. Tajusin, että tämä on semmoinen juttu, että ihmisten mielestä onkin hauskaa, että joku on blondi ja esittää tyhmää blondia. Ei mua haittaa, että ihmiset ei tiedä millainen mä oikeasti oon. Se on suojakuori. Viimeiset vuodet oon tajunnut, että olen kasvanut siitä ulos, sitä ”hahmoa” ei enää ole.

Veitola muistuttaa, että kukaan ei tajunnut tyhmän blondin olleen vain hahmo, vaan ihmiset uskoivat sen.

– Sit meni niin kuin oli tarkoituskin. Sitä yritettiin myydä ja näköjään upposi, Torppa vastaa.

– Se on edelleenkin tabu, että nuorella blondilla voi olla omia ajatuksia ja aivot päässä. (Se oli) rooli, jonka tein tietoisesti. Mutta siitä on ihan hirveen vaikea päästä pois, Torppa jatkaa pohdintaa.

Torppa paljastaa Maria Veitolalle, että ”tyhmän blondin” esittäminen julkisuudessa oli tietoinen valinta.­

Torppa kertoo, että häntä on pyydetty mukaan politiikkaan useita kertoja, mutta ei ole varma asiasta, koska ajattelee joutuvansa naurunalaiseksi julkisuudessa.

– Oon oikeasti miettinyt sitä, että leikkaanko polkkatukan, värjään sen maantienharmaaksi ja oon näkymätön ja sitten lähden ajamaan niitä asioita, Torppa pohtii turhautuneena.

Veitola tiedustelee Torpalta, mitkä ovat olleet hänelle huonoja kokemuksia ja järkyttyy, kun Torppa kertoo tarinan eräistä kuvauksista, joihin hän meni 18-vuotiaana.

– Oltiin sovittu ihan tavalliset kuvat ja Maisa 18v menee sinne, jee musta tehdään lehtijuttu…sitten oli, että ota tuo niinku paita pois.

Maisa Torppa ja Maria Veitola keskustelevat Yökylässä-ohjelmassa Torpan julkisuuskuvasta.­

Torppa kertoo vastustaneensa ajatusta. Torpan mukaan lehden edustaja oli sen jälkeen ilmoittanut, että jos Torppa ei riisuutuisi, hänestä laitettaisiin lehteen otetuista kuvista kaikkein rumimmat.

– Mulla ei ollut tarpeeksi itsetuntoa siihen, että olisin pystynyt puolustamaan itseäni.

Veitola käy keskustelun jälkeen tuulettamassa ajatuksiaan kävelyllä ulkona ja on vihainen.

– Jotenkin niin lopen kyllästynyt siihen, että kilttejä, sinisilmäisiä, hyväntahtoisia nuoria tyttöjä käytetään hyväksi aina vaan. Ja sitten hän on se joka joutuu jälkikäteen kantamaan sen häpeän. Tekisi mieli kiroilla, Veitola sanoo tiukasti kameraan.

Yökylässä Maria Veitola MTV3:lla torstaisin klo 21.