Viivin ja Lancen matka Temptation Islandilla päättyi raastavaan eroon ja terapiaan – nyt he kertovat, miksi päättivät palata sarjaan

Espoolaiset Viivi, 22, ja Lance, 22, lähtivät testaamaan suhdettaan Temptation Islandille jo toistamiseen. Miksi?

Kuudennelta kaudelta tuttujen Viivin ja Lancen vaiheikas matka Temptation Islandilla päättyi edellisellä kerralla eroon. Tuolloin Lance päätyi pettämään omalla resortillaan kumppaniaan sinkkunaisen kanssa useaan otteeseen. Lance taas oli pettynyt siihen, miten Viivi oli hänestä naisten saarella puhunut.

Nyt Thaimaan tapahtumista on kulunut vuoden verran. Pari kertoo, että päätyivät erostaan huolimatta pitämään edelleen yhteyttä toisiinsa. Puoli vuotta vaiheiltuaan Viivi ja Lance palasivat jälleen yhteen. Pariskunta kertoi ennen lähtöään kokevansa suhteensa olevan vahvempi kuin koskaan.

– Anteeksiantoon päästiin ajan kanssa. Ne vanhat asiat, jotka oli tapahtuneet ikävästi niin niiden päälle rakennettiin uutta ja parempaa, Viivi kertoi videolla.

– Viivin kanssa on nykyään tosi helppo elää ja me halutaan tosi samoja asioita, Lance kehaisi puolisoaan.

Edellisen reissun vuoristoradan jälkeen pariskunta on uskaltanut ottaa suhteessaan myös isompia askeleita. He ovat muuttaneet virallisesti yhteen ja tulevaisuus näyttää selkeältä. Viivi kertoo myös hakeutuneensa terapiaan käsittelemään itsetuntoonsa liittyviä asioita.

– Ehkä me ollaan vähän masokistisia tässä, kun me halutaan mennä uudestaan saarelle nyt, kun kaikki on hyvin, Lance tokaisee.

Edellisellä matkalla houkutusten saarelle Viivi ja Lance kertovat keskittyneensä kehittämään itseään. Uusintakierroksella kehityskohteena on parisuhde.

Lance kertoo pressitilaisuudessa, että sarjasta jäi aikaisemmasta erosta huolimatta hyvä kuva, minkä vuoksi pari ei nähnyt estettä osallistumiselle uudelleen.

– Ei meillä mitään todistelujuttua ollut siinä tai sellaista. Ajattelimme, että mikäs siinä, Lance toteaa.

– Nyt oli enemmän itsensä kanssa sinut, niin ajattelimme, että voisimme keskittää sen energian suhteemme kehittämiseen, Viivi jatkaa.

Kuvauksiin lähtiessään pari oli siis ollut uudelleen yhdessä vain muutaman kuukauden.

– Saarella huomasi, kuinka vähän asioita oli lopulta oikeasti ehtinyt käynyt läpi, Viivi lausahtaa aiheesta.

Viivi ja Lance eivät määritelleet fyysisiä rajoja matkalleen etukäteen. Ainoaksi yhteiseksi säännökseen he ottivat, ettei toisesta ei saa puhua pahaa.

Kannattiko toinen reissu?

– Paljon kysymyksiä itsellekin vielä auki, Viivi pohtii.

– Joo ja ei. Mutta en kadu, että lähdin, Lance toteaa puolestaan.

Miten kuvailisit nyt kumppaniasi kolmella sanalla?

– Lojaali, spontaani ja tosi kiva, Lance sanoo.

– Mä sanoisin nämä samat, mutta jättäisin yhden mainitsematta, Viivi puolestaan toteaa.

Temptation Island Suomen kahdeksas kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 30.9.

