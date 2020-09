BB-talossa puhkesi jo ensimmäinen kolmiodraama: Arttu avautui tunteistaan Minnaa kohtaan – yöllä kainaloon päätyikin toinen nainen

Artun, Sinin ja Minnan välille ehti jo roihahtaa kolmiodraama. Naimisissa oleva Sini ei halua halailla Artun kanssa, jos tällä on tunteita Minnaa kohtaan.

Big Brother -talossa saatiin aikaan draamaa kolmannen päivän iltana, sillä ennen nukkumaan menossa talossa alkoi aikamoinen supina. Asukkaat, Sini, 33, etunenässä spekuloivat, että olisiko Artun, 26, ja Minnan, 39, välille syntymässä romanssia.

– Musta se on mahtava tyyppi, Arttu sanoo Sasalle ja Sinille makuuhuoneessa.

– Mutta en mä halua leikkiä kenenkään tunteilla, Arttu lisää.

Arttu ei meinaa pysyä Sasan ja Sinin kärryillä, kun nämä teinien lailla pohtivat tilannetta.

Arttu ja Sini puivat tilannetta hammaspesun aikana.­

Asukkaiden mukaan Kati oli saanut ensimmäisenä ajatuksen, että suntiona työskentelevä Minna voisi olla kiinnostunut Artusta, ja Sini alkoi lyömään bensaa liekkeihin iltapuuhien aikana.

– Ajattele mäkään en ole huomannut tommosia asioita ja Kati sen keksi, Arttu naureskelee hampaita pestessään.

– Katotaan nyt ensinnäkin mihin Arttu istahtaa, sit tehdään jotain johtopäätöksiä siitä, Sini valaisee suunnitelmaansa.

Minna on joutunut kuuntelemaan muiden asukkaiden supinoita eilisestä asti.­

Sini on siviilielämässä naimisissa, mutta Arttu ja Minna ovat sinkkuja. Sini on nähty jo ensimmäisten päivien aikana toistuvasti makoilemassa Artun kainalossa sohvalla.

– Mun pointti on se, et jos sulla on pieniäkin tunteita suntiota kohtaan, ni sit me ei voida halailla, Sini pohjustaa Artulle omaa agendaansa viitaten Minnaan.

Minna ja Sini ovat rupatelleet paljon ensimmäisten päivien aikana.­

Lopulta ennen nukkumaanmenoa makuuhuoneessa Artun kainalossa makoileekin Minnan sijaan yllättäen Sini.

– Mä en kestä ku te ootte niin söpöjä, Sasa virnuilee parille.

Onko Sinillä oma lehmä ojassa vai yrittääkö hän tosissaan parittaa Arttua ja Minnaa? Nelosen tiedotteessa luvataan, että Isoveli valvoo, ettei kolmiodraama vain käänny kiusaamisen puolelle!

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.