Jere Karalahdesta elokuva ensi-iltaan tammikuussa – ex-kiekkoilija vetosi haastateltaviin poikkeuksellisella videolla

Ohjaaja Juuso Syrjä haastatteli Karalahti-elokuvadokumenttia varten yli 50 henkilöä. Materiaalista työstetään myös tv-sarja.

Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahtea käsittelevän dokumenttielokuvan kuvaukset ovat loppusuoralla. Viimeinen kuvauspäivä on perjantaina 11.9.

Elokuvateattereissa Karalahti-niminen elokuva saa ensi-iltansa 13. tammikuuta 2021.

Ohjaaja Juuso Syrjä on haastatellut dokumenttia varten yli 50 henkilöä. Haastateltavien joukossa on Karalahden perhettä, valmentajia, hänen kanssaan pelanneita jääkiekkoilijoita ja lapsuudenystäviä.

Mukana on myös arkistomateriaalia ja dramatisoituja kohtauksia.

– Dokumentin tekeminen tuntuu helvetin siistiltä, Karalahti itse kuvaili tunnelmiaan suoratoistopalvelu C Moren torstaiaamuna järjestämässä tilaisuudessa.

Karalahden mukaan dokumentin tekemistä edesauttoi Aki Linnanahteen vuonna 2017 hänestä julkaisema elämäkertakirja. Elokuvan pohjana ovat kuitenkin uudet haastattelut.

– Olen koko elämäni ajan ollut tosi sulkeutunut. Olen joutunut elämään kaksois-, kolmois- tai neloselämää. Mikäs sen parempi kuin käydä näitä asioita äijien kanssa läpi, Karalahti perustelee dokumenttihanketta.

Karalahden peliuraa varjostivat aikoinaan huumausainerikoksista saadut tuomiot. Dokumentin ohjaaja paljastaa, ettei haastattelujen saaminen ollut aina helppoa.

– Kuvasimme Jeren kanssa videon, jossa Jere antaa luvan ja kehottaa muita ihmisiä puhumaan näistä asioista avoimesti. Osa sanoi, että näistä asioista puhuminen ei ole helppoa, mutta nyt kun on lupa puhua, niin puhutaan, Syrjä kertoo.

Ohjaaja kuvailee Karalahtea aika äänekkääksi kaveriksi.

– Nyt saadaan muidenkin ääntä kuuluville.

Syrjä näkee dokumentin selviytymistarinana.

– Jere on käynyt koomassa ja lähellä kuolemaa. Dokumentti on urheilijan tarina. Jos on ongelmia, käydään läpi se, miten niistä päästään eteenpäin, Syrjä kuvailee.

Ilta-Sanomat uutisoi dokumenttihankkeesta ensimmäisen kerran huhtikuussa 2019. Tuolloin Karalahti painotti, ettei elokuvasta jätetä mitään pois.

– Siitä tulee avoin ja rehellinen, josta ei puutu huumoriakaan, Karalahti kertoi Ilta-Sanomille.

Dokumentissa valotetaan myös sitä, millainen Karalahti on isänä. Elokuvan lisäksi materiaalista työstetään neliosainen tv-sarja, joka nähdään suoratoistopalvelu C Moressa myöhemmin ensi vuoden aikana.

Dokumentin on käsikirjoittanut Mika Karttunen. Tuottajina ovat Solar Filmsin Rimbo Salomaa, Markus Selin ja Jukka Helle.

– Karalahti-elokuva kertoo taustat siihen, miksi Jere on jättänyt lunastamatta häneen itseensä kohdistuvat odotukset, mitä suuri yleisö on taas saanut seurata useiden vuosien ajan, tuottaja Markus Selin kertoi torstaiaamuna julkaistussa Solar Filmsin tiedotteessa.