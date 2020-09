Sami Kuronen paljastaa, kuinka grillaa Temptation Islandin pareja iltanuotiolla – ”taktinen peli” menee monelta katsojalta täysin ohi

Temptation Islandin juontajana ja grillimaisterina tunnettu Sami Kuronen paljastaa, kuinka tarkkaa parien tenttaaminen iltanuotiolla oikeasti on.

Temptation Island Suomen kahdeksannen kauden neljä pariskuntaa julkistettiin keskiviikkona Allas Sea Poolilla Helsingissä.

Kahdeksas kausi poikkeaa edeltäjistään ennätysmäisesti, sillä se on kuvattu Thaimaan tropiikin sijaan Kainuussa, tarkemmin sanottuna Vuokatissa. Ohjelman juontaja Sami Kuronen kertoo ohjelmassa käsiteltävien teemojen olevan silti pitkälti samoja kuin aikaisemmillakin kausilla, sillä sen keskiössä ovat miljööstä huolimatta parien henkilökohtaiset kasvutarinat.

Voit katsoa haastattelun yllä olevalta videolta.

Tällä kaudella Kuronen paljastaa kyseisten kasvutarinoiden liittyvän erityisesti päähenkilöiden itsensä löytämiseen, itsevarmuuteen ja sitä kautta varmuuden löytämiseen parisuhteessaan.

– Eli itsetuntoasioihin, juontaja toteaa ja jatkaa.

– Tuo voi olla varmasti ihan hyvä paikka siihen, kun pystyy ja joutuu peilaamaan niin omaa käytöstään kuin toisen käytöstä. Kaikki saavat myös ulkopuolisen näkemystä siihen. Se on yksi selkeä teema, mikä tuolta nousee.

Sami Kurosella on vuosien kokemus parien grillaamisesta.­

Ohjelman tärkeimpiä kohtauksia ovat iltanuotiohetket, jolloin pariskunnat näkevät koostevideon kumppaninsa toilailuista toisella resortilla. Videoiden katsomisen lisäksi Kurosen tehtävänä on kysyä varatuilta miehiltä ja naisilta myös tarkentavia kysymyksiä videoihin tai heidän omaan toimintaansa liittyen.

Kysymysten esittäminen, TIS-termein grillaaminen ei ole aivan niin yksinkertaista kuin mitä luulisi. Kyse on tarkkaan mietitystä psykologisesta pelistä, jossa täytyy varoa paljastamasta liikaa, muttei myöskään saa päästää ketään liian helpolla.

– Siinä voi katsoja joskus esittää iltanuotiota katsoessa kysymyksen, että jos joku on siellä bileissä sekoillut, niin miksi mä en sitä sekoilijaa siinä grillaa. No, ehkä just sen takia, että siinä saattaa olla pientä hämäystä mukana, hän selvittää.

– Jos mä lataisin kaikki tiukat kysymykset suoraan, hän saattaisi siitä päätellä tehneensä jotain. Kun se ihminen ei nuotiolle tullessaan välttämättä tajua, mitä hän on tehnyt tai miltä hänen videonsa näyttää, niin mun tehtäväni ei ole paljastaa ja kertoa sitä hänelle. Sen sijaan katsotaan hänen kumppaninsa video ja keskustellaan, mitä tunteita se video herättää.

Kuronen toteaa, että erityisesti tämä keino jää katsojilta usein ajattelematta.

– Tietty tekisi mieli joskus esittää tiukempia kysymyksiä, mutta se on sellaista taiteilua. Sellaista veitsenterällä tanssimista, että mihin suuntaan siinä keskustelussa lähtee, hän naurahtaa.

– Tarkoitus ei ole myöskään vain grillata grillaamisen ilosta. Joskus joidenkin pariskuntien kohdalla ei ole myöskään tapahtunut mitään, mistä väkisin pitäisi hakemalla hakea tiukkoja kysymyksiä. Mennään sillä, mitä tilanne eteen tuo.

Kun tunnelma tiivistyy kuvausten loppua kohden, voi myös kysymättä jättäminenkin voi toimia tehokeinona.

– Se on sellaista taktista peliä myös mun puolelta.

Kahdeksannen kauden pariskunnat vasemmalta oikealle: Lance, 22 ja Viivi, 22, Aarne, 20 ja Amalia, 20, Jenna, 23 ja Juuso, 23, sekä Jonna, 24 ja Jussi, 24.­

Temptation Island Suomen kahdeksas kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 30.9.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.