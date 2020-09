Sirkusartisti Tinke, 20, heittäytyi sinkuksi Temptation Islandille – kymmenien tuhansien seuraamalla sometähdellä oli sarjassa yllättävä taktiikka

Lahtelainen Tiina eli Tinke on sosiaalisen median vaikuttaja ja sirkustaiteilija. Ja yksi Temptation Islandin uuden tuotantokauden sinkuista.

Temptation Island Suomi -ohjelman kahdeksannen kauden yhtenä sinkkuna nähdään 20-vuotias Tiina Lahdesta.

Tiina, tai ”Tinke”, opiskelee sirkusartistiksi ja on myös somevaikuttaja. Hän kertoo rakastavansa videoiden tekoa, valokuvaamista, piirtämistä ja tietokonepelejä.

Tempparireissu Kainuussa oli Tinken mukaan mahtava kokemus.

– Aika hyviä juttuja tapahtui, nuori nainen nauraa.

Ohjelman trailerin perusteella Tempparileirillä juhlittiin ankarasti.

Oliko ohjelman teko biletystä 24/7?

– Oli se sillä lailla, Tinke pyörittelee.

– Jos ihmiset ottavat normaalisti viikonloppuisin, niin nyt sitä hommaa oli joka toinen päivä. Oli se aika kovaa.

Tosin Tinkelle alkoholi ei ollut ongelma.

– Mä en juo, sinkku paljastaa suhteensa päihdyttäviin juomiin.

– Vedin koko homman selvin päin, mutta pysyikö järki koko ajan päässä? Se on, miten kukakin katsoo.

Tinke on tottunut somettamisen myötä julkisuuteen. Hänellä on pelkästään kuvapalvelu Instagramissa yli 20 000 seuraajaa. YouTube-tilillä seuraajia on tuplasti enemmän.

– Mulla on jo jonkinlainen tausta. Toki erilainen. Voiko julkisuuteen ja palautteeseen edes valmistautua? En tiedä. Reagoidaan sitten tilanteen mukaan, hän pohtii.

Tempparit oli Tinkelle ”kerran elämässä” -kokemus ja hän seurasi suurella mielenkiinnolla, kuinka tv-ohjelmaa tehdään.

– Ajattelin, että se olisi hullumpaa, mutta eihän siellä loppujen lopuksi ollut kuin kamerat ja mikit. Alussa mietin koko ajan, että missä se kamera on, mutta loppupuolella huomasin ihmetteleväni, että telkkariakos tässä tehdään?

Oli ohjelma myös opettava kokemus. Nyt Tinke tietää, millaisen miehen haluaa rinnalleen.

– Jos pitää tiivistää, niin hänessä pitää olla sopiva tasapaino nörttiä ja urheilijaa. Pitää urheilla, mutta pitää myös haluta pelata tietokonepelejä mun kanssa.

Mikään reissussa ei varsinaisesti kaduta.

– Olen iloinen, että osasin heittäytyä siihen. En kadu mitään jälkikäteen. Se on aivan turhaa. Jälkeenpäin voi sitten miettiä, olisiko kaikesta voinut oppia jotain.

Sinkku-Tinkellä on selvä käsitys, missä menevät mustasukkaisuuden rajat.

– Mustasukkaisuus on turha asia. Suhde ei ole hyvä, jos joutuu olemaan mustis. Mulla on paljon jätkäpuolisia kavereita ja mun kumppani ei saa suuttua niistä. Mutta jos joku raja halutaan vetää, niin yhdyntä on ikävä asia.

Temptation Island Suomen kahdeksas kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 30.9.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.