Prinsessa Dianan näyttelijä paljastaa yksityiskohtia The Crownin kuvauksista – yksi taianomainen hetki mykisti koko työryhmän

Näyttelijä Emma Corrinille tehtiin täydellinen kopio prinsessa Dianan ikonisesta hääpuvusta.

Emma Corrin on kertonut roolistaan prinsessa Dianana The Crown -sarjassa.­

The Crownin kauan odotettu neljäs kausi ilmestyy Netflixiin vihdoin marraskuun 4. päivä. Brittihovin kiemuroihin paneutuvan sarjan tuoreelta kaudelta odotetaan erityisesti prinsessa Dianaa, joka tekee nyt ensiesiintymisensä.

Dianan rooliin hyppää näyttelijä Emma Corrin. Nyt Corrin on antanut muotilehti Voguelle haastattelun, jossa hän kertoo, millaista oli astua kaikkien aikojen tunnetuimman prinsessan kenkiin.

Näyttelijä paljastaa, että kuvauksissa oli erityisesti yksi hetki, joka salpasi hengityksen niin häneltä kuin kuvausryhmältäkin: kohtaus, jossa Corrin pukee ensimmäistä kertaa ylleen Dianan ikonisen häämekon.

– Kuvasimme kohtausta, jossa hän näkyy ensimmäistä kertaa häämekko yllään. Kävelin ulos ja kaikki mykistyivät täysin. Kaikkien niiden asujen rinnalla, mitä kuvauksissa käytin, tämä oli niin... hänen näköisensä, Corrin kuvailee.

Alla olevalta videolta voit katsoa kauden trailerin, jonka lopussa Emma Corrin nähdään hääpuku yllään.

Kuvauksissa käytetyn puvun valmistamisessa auttoivat aidon ja alkuperäisen häämekon suunnittelijat David ja Elizabeth Emanuel.

– Alkuperäisen puvun suunnittelijat antoivat meille kaavat, joiden pohjalta mekko ommeltiin juuri minulle sopivaksi, Corrin kuvailee mekon syntyprosessia.

Muhkeasta taftikankaasta tehdyssä mekossa on lähes kahdeksan metriä pitkä laahus ja kangasta vaikka muille jakaa, joten mekkoon sujahtaminen ei ollut aivan helppo homma.

– Noin 10 ihmistä joutui auttamaan minua pukemaan mekon ylleni, sillä se oli niin valtava, Corrin paljastaa.

Prinsessa Dianan ja Charlesin häitä seurasi tv:stä uskomattomat 750 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Dianan muhkea häämekko oli yksi mediaspektaakkelin kohokohtia.­

Sarjan tulevalla kaudella prinssi Charles tapaa nuoren Diana Spencerin ja menee naimisiin tämän kanssa. Tv-kameroiden eteen tuodaan yksi aikamme kuuluisimmista rakkaustarinoista, joka päättyi lopulta skandaaliin.

Kun Diana ja Charles avioituvat, alkavat he odottaa esikoistaan, prinssi Williamia.

Kuvauksista on tihkunut muutamia kuvia julkisuuteen. Kuvassa prinssi Charlesia näyttelevä Josh O'connor ja Dianaa esittävä Emma Corrin.­

Emma Corrin onkin bongattu sarjan kuvauspaikalta esittämässä raskaana olevaa prinsessaa. Myös prinssin Harryn syntymä nähdään sarjan tulevalla kaudella ja katsoja pääsee seuraamaan pikkuprinssien ensimmäisiä elinvuosia.

Tulevalla kaudella nähdään Dianan, Harryn ja Williamin lisäksi uutena hahmona myös muun muassa Britannian ensimmäinen naispääministeri Margaret Thatcher. Häntä näyttelee sarjassa Gillian Anderson.

Seuraava Dianaa näyttelevä tähti on australialainen Elizabeth Debicki.­

Fanien iloksi on jo tiedossa, että The Crownia on tulossa myös viides ja kuudes kausi. Tällöin sarjan aikajanoissa ollaan menty jo sen verran pitkälle, että prinsessa Dianan näyttelijä vaihtuu.

Sarjan virallisilla Twitter-sivuilla paljastettiin, että Dianaa näyttelee viidennellä ja kuudennella kaudella palkittu australialaisnäyttelijä Elizabeth Debicki. Debicki nähdään alkusyksystä Christopher Nolanin Tenet-elokuvassa, ja hänet tunnetaan muun muassa elokuvasta The Great Gatsby – Kultahattu.