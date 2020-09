Kommentti: Voiko Emman epävarmuus pilata Ensitreffit alttarilla -liiton?

Epävarmuus välittyy nopeasti, sillä ensireaktio toisesta on tärkeä. Tuomaksesta aisti jo alttarilla, ettei hän ole aivan sinut tilanteen kanssa, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Neljästä tämän kauden Ensitreffit alttarilla -parista kaksi on nyt saatettu alttarille ja saatu naimisiin.

Ensireaktioni iloisen ja pulppuavan Katin sekä rauhallisemman Jannen kohtaamisesta oli erittäin ilahtunut ja toiveikas: heillä synkkasi heti – jopa liian hyvin!

He pussailivat, halailivat ja katselivat toisiaan heti hyvin kauniisti ja rakastuneen oloisina, eivätkä malttaneet olla hääpäivänä erossa toisistaan hetkeäkään.

Ohjelman asiantuntija Elina Tanskanenkin totesi, että jos heti tuntuu hyvältä, niin mitä sitä jarruttelemaan: antaa mennä vaan!

Näin se toki onkin: pitää olla avoin ja ennen kaikkea uskaltaa heittäytyä, jotta kumpikin antaa toisilleen aidon mahdollisuuden intiimiin ja syvälliseen suhteeseen.

33-vuotias espoolainen Janne ja 29-vuotias helsinkiläinen Kati olivat yhtä hymyä hääpäivänään.­

Pienenpieni epävarmuus paria kohtaan pääsi kuitenkin hiipimään takaraivoon, sillä edelleen hyvässä muistissa on ohjelmassa aiemmin salamarakastuneet Rosa ja Eetu, joiden erittäin onnellinen alku päätyi lopulta karvaaseen pettymykseen.

Tuolloin Rosa pettyi siihen, ettei Eetu sitten ollutkaan sellainen, joksi hän oli tätä luullut.

Pettymys oli entistä suurempi, koska odotukset olivat olleet niin valtavan korkealla ja mielikuvat toisesta sellaiset, ettei niitä olisi pystynyt kukaan täyttämään.

Kysymys onkin nyt pitkälti siitä, millaiset odotukset ja mielikuvat tämänvuotiset parit ovat toisilleen ja toisistaan luoneet.

Jos odotukset toista kohtaan ovat kohtuuttoman suuret, epäonnistuminen on lähes varmaa.

Kukaan ei ole täydellinen, eikä mikään suhde voi kaatua pieniin erimielisyyksiin tai eroavaisuuksiin, jos tahtoa ja halua on riittävästi.

Where there is a will, there is a way.

Hyvässä suhteessa ongelmatkin ratkeavat puhumalla, mutta esimerkiksi Rosan tapauksessa hän ei saanut puhuttua ahdistuksestaan, ja sitä kautta ongelmat vain pahenivat.

Toivon todella, että Kati ja Janne eivät tipahda liian korkealta ensimmäisten ongelmien ilmaantuessa näkyviin, sillä niitä väistämättä on jokaisessa suhteessa luvassa.

Suhteen laatu paljastuukin siinä, miten he suhtautuvat eteen tuleviin vastoinkäymisiin. Toivon heille malttia, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Ja Katin osalta toivon myös pienoista rauhoittumista, sillä hääpäivä meni hänen osaltaan aivan jossain pilvilinnoissa.

Mutta ihastuin tähän pariin ja ennen kaikkea siihen, miten hyvä tasapainottaja rauhallisempi ja maltillisempi Janne on Katin rinnalla.

Toivottavasti Kati osaa arvostaa sitä, sillä hän on aiemmin etsinyt rinnalleen itsensä kaltaista persoonaa.

Mitä tulee illan toiseen pariin, joensuulaisiin Emmaan ja Tuomakseen, laitan kädet ristiin ja toivon parasta.

Vielä on aivan liian aikaista sanoa heistä (tai kenestäkään muustakaan) mitään, mutta tämän parin alku ei ollut täynnä samanlaista tunnetta, iloa, luontevuutta ja aitoa kemiaa kuin Katin ja Jannen.

Emman, 26, ja Tuomaksen, 29, alkutaival kangerteli heti, ja katsojana koin pientä ahdistustakin siitä vaivaannuttavasta tunnelmasta, jota parin välillä hetkittäin oli.

Emma kertoi jo ennen alttarille menoa tunnelmistaan ja siitä, miten epävarma hän on. Hän ei pidä itseään kauniina ja pelkäsi jo etukäteen, mitä mieltä Tuomas hänestä on.

Auts, se särähti heti korvaan.

Ohjelmaan on kuitenkin pyritty valitsemaan ensisijaisesti ihmisiä, jotka ovat sinut itsensä kanssa ja pystyvät rakentamaan tasapainoisen parisuhteen.

Epävarmuus on parisuhteessa usein luotaantyöntävä piirre, sillä jokainen haluaa rinnalleen säteilevän ja itsevarman, itsensä kanssa sinut olevan ihmisen.

Ja uskon, että epävarmuus myös välittyy toiseen nopeasti, sillä ensireaktio toisesta on tärkeä.

Tuomaksesta aisti jo alttarilla, ettei hän ole aivan sinut tilanteen kanssa – ja kun Emma vaistosi tämän, hän alkoi entistä enemmän kipuilla epävarmuutensa kanssa.

Hääpaikalla Emma kyseli useaan otteeseen Tuomakselta, mitä mieltä tämä on hänestä.

– Mitä mieltä sä oot musta? Nauranko mä liikaa? Oonko mä liikaa? Oonko liikaa äänessä?

Tuomaksen ja Emman taival lähti hieman vaivaannuttavasti liikkeelle.­

Voi Emma, ihana hymytyttö, olet täydellinen juuri tuollaisena kuin olet. Se joko riittää Tuomakselle tai ei, mutta sinulle itsellesi sinun on riitettävä. Et voi olla muuta kuin olet, koska toisen vuoksi et voi itseäsi muuttaa.

Toivon myös tälle parille paljon onnea ja voimia ratkaista molempien omat epävarmuudet.

Pieni epävarmuus suhteen alkumetreillä on täysin normaalia, koska eihän kukaan voi olla kenestäkään koskaan varma. Tärkeintä on mennä rohkeasti sitä kohti, mikä eniten pelottaa.

Eikä ensimmäisen päivän perusteella voi vielä tietää toisesta yhtään mitään. Uskon siihen, että se kuuluisa kemiakin voi löytyä, kun toiselle antaa aidon mahdollisuuden.

Ei kaiken tarvitse olla heti pelkkää ilotulitusta, vaan rauhassa hyvä tulee. Silloin ihastuu itse ihmiseen, eikä pelkkään ihastumisen tunteeseen.

Osallistu keskusteluun: Mitä mieltä sinä olet pareista? Kumman parin mahdollisuuksiin uskot enemmän?