Tässä ovat Temptation Islandin uudet pariskunnat! Mukana viime kaudelta tutut Viivi ja Lance sekä entinen kohusinkku Jonna

Temptation Islandilla nähdään tälläkin kertaa neljä rohkeaa pariskuntaa.

Temptation Island Suomi tulee taas! Uusi kausi kuvattiin tällä kertaa Suomen Thaimaassa, eli Kainuussa, leikkisämmin Thainuussa.

Temptation Island Suomi -juontajana nähdään aiemmilta kausilta tuttuun tapaan rakastettu, pelätty ja kunnioitettu grillimestari Sami Kuronen.

Temptation Island Suomen pariskunnat:

Viivi ja Lance

Kuudennelta kaudelta tutut 22-vuotiaat espoolaiset Viivi ja Lance päätyivät viimeksi viimeisellä iltanuotiolla eroon, mutta kotiin palaamisen jälkeen pari päättyi taas muutaman mutkan kautta takaisin yhteen. Nyt kahden ja puolen yhteisen vuoden jälkeen pariskunta tuntee suhteensa olevan vahvempi kuin koskaan.

Voit katsoa yllä olevalta videolta Viivin ja Lancen haastattelun.

Viivi ja Lance.­

– Anteeksiantoon päästiin ajan kanssa. Ne vanhat asiat, jotka oli tapahtuneet ikävästi niin niiden päälle rakennettiin uutta ja parempaa, Viivi kertoo.

– Viivin kanssa on nykyään tosi helppo elää ja me halutaan tosi samoja asioita, Lance kehaisee puolisoaan.

Edellisen reissun vuoristoradan jälkeen pariskunta on uskaltanut ottaa suhteessaan isompia askeleita. He ovat muuttaneet virallisesti yhteen ja tulevaisuus näyttää selkeältä. Edellisellä matkalla houkutusten saarelle Viivi ja Lance keskittyivät kehittämään itseään, mutta tällä kertaa he aikovat keskittyä kehittämään suhdettaan.

Viivi ja Lance eivät ole määritelleet mitään fyysisiä rajoja reissulle, sillä molemmat tietävät hyvin, että Temppari-kuplaan on helppo joutua. Ainoana yhteisenä sääntönä on tällä kertaa se, että toisesta ei saa puhua pahaa. Pariskunta vakuuttaa, että vanhat asiat on nyt puitu läpi, eivätkä ne enää kummittele arjessa. Nähtäväksi jää, sujuuko tämä reissu eri tavalla kuin viimeksi.

Jonna ja Jussi

Temptation Islandin viidenneltä kaudelta tuttu Jonna, 24, ja hänen poikaystävänsä Jussi, 24, ovat soutaneet ja huovanneet suhteessaan jo moneen kertaan.

Jonna ja Jussi.­

Yhteen taas alkuvuodesta palannut pariskunta seurusteli aikoinaan lähes kaksi vuotta, mutta tuolloin suhde päättyi pettämisestä johtuviin luottamusongelmiin.

– Jussilla oli ollut samaan aikaan toinen nainen. Mä en tiedä kuinka kauan, Jonna avaa luottamuksen rikkonutta tilannetta.

Pettämistä seuranneen eron jälkeen pariskunnan osapuolet jatkoivat elämäänsä tahoillaan. Sattumalta kohtaaminen kadulla sai kuitenkin tunteet lämpenemään uudestaan. Tulisen riidan jälkeen Jonna ja Jussi löysivät takaisin toistensa sydämiin.

– Sit me ollaan menty siitä Jussin luokse, Jonna kertoo kohtaamisesta.

Voit katsoa Jonnan ja Jussin haastattelun alla olevalta videolta:

Jonna ja Jussi kuvailevat parisuhdettaan räiskyväksi. Suhteessa eletään isolla tunteella ja riitatilanteissa ero-korttia vilautetaan turhankin usein. Riitatilanteet menevät usein myös toisen syyttelyksi, ja kaksikolla on välillä vaikeuksia myöntää, että vika saattaa olla myös itsessä. Riidoista huolimatta rakkaus vetää pariskunnan lopulta aina takaisin yhteen.

Vaiherikkaan historian jälkeen Jonna ja Jussi toivovat löytävänsä viettelysten saarelta suhteeseensa kauan kateissa olleen luottamuksen, jotta he voisivat ottaa pariskuntana seuraavan askeleen ja muuttaa yhteiseen asuntoon.

Jenna ja Juuso

23-vuotiaat joensuulaiset Jenna ja Juuso tapasivat reilu puolitoista vuotta sitten baarissa, kun Juuso kiinnitti huomiota kiukkuisen, mutta kauniin näköiseen Jennaan. Hyvin nopeasti ensikohtaamisen jälkeen parin välille syntyi romanssi, kun Jenna ja Juuso löysivät lukuisia yhteisiä kiinnostuksen kohteita musiikista ja peleistä.

Jenna ja Juuso.­

Pariskuntaa yhdistää omalaatuinen huumorintaju, jota ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää. Jennan ja Juuson ystävät kuvailevat heitä jopa pelottavan samankaltaisiksi. Pariskunnalle itselleen suhteessa tärkeää on turvallisuudentunne sekä yhteiset illanvietot, sillä tämä kaksikko rakastaa juhlia.

– Semmoinen rentous on meidän suhteessa parasta, Jenna kertoo.

Pariskunnan molemmat osapuolet tunnustautuvat suuriksi Temppari-faneiksi, mutta suurin syy mukaan hakemiselle oli kuitenkin Juuson mustasukkaisuus.

– Kyllä varmasti tulen olemaan jostain mustasukkainen, mitä siellä tapahtuu. Toivon, että se on sitä turhaa mustasukkaisuutta sitten!

Voit katsoa Jennan ja Juuson haastattelun alla olevalta videolta:

Molemmat hakevat kokemukselta myös vahvistusta omalle itsetunnolleen. Mikäli reissu viettelysten saarelle menee suunnitelmien mukaan, aikovat Jenna ja Juuso muuttaa yhdessä saman katon alle

Amalia ja Aarne

Jyväskyläläiset Amalia, 20, ja Aarne, 20, tapasivat, kun Aarne tuli kuokkimaan Amalian kotibileisiin. Aarne teki Amaliaan vaikutuksen jo ensisilmäyksellä ja nainen kyselikin ystäviltään, kuka tämä komea muukalainen on. Pariskunnan rakkaus leimahti nopeasti ja yhteen muutto tapahtui pian kuin vahingossa. Nyt pari on seurustellut 1,5 vuotta.

Amalia ja Aarne.­

Aarne ja Amalia kertovat, että heillä on houkutusten saarella paljon menetettävää.

– Meiltä lähtisi kummaltakin pohja arjesta, Aarne summaa tilanteen, jos saarella sattuisi käymään huonosti.

Amalialle ja Aarnelle kommunikaatio on tärkeässä roolissa parisuhteessa, ja he viettävät paljon aikaa keskustellen ymmärtääkseen toisiaan paremmin. Kaksikko kuvaa suhdettaan tasa-arvoiseksi. Kumpikaan heistä ei tunnusta olevansa kova juhlimaan. Yhteiseen kotiin muutettuaan ainoita riidanaiheita ovat olleet erilaiset rutiinit ja kodinhoito.

Voit katsoa alla olevalta videolta Amalian ja Aarnen haastattelun.

Parisuhde on Aarnelle ensimmäinen, eikä minkäänlaista viettelystä ole tullut tähän mennessä arjessa vastaan. Pariskunta lähteekin saarelle testaamaan, onko suhde yhtä vahvalla pohjalla kuin he itse uskovat.

– Mä oon varma, että me selvitään kunnialla. En epäile hetkeäkään! Aarne kommentoi itsevarmana.

Temptation Island Suomen kahdeksannen kauden pariskunnat.­

Temptation Island Suomen kahdeksas kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 30.9.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.