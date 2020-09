Hugh Grant 60 vuotta – valkokankaan hurmurista tuli viiden lapsen sinkkuisä, joka haluaa tehdä vastenmielisen ihmisen rooleja

Hugh Grant nauraa olevansa nuori isä vanhan miehen kehossa.

Mitä tulee brittien rakastamaan kuivaan ja itseironiseen huumoriin, näyttelijä Hugh Grantin voi hyvällä omallatunnolla laskea tyylilajin mestareihin. Vai mitä sanotte Neljät häät ja yhdet hautajaiset -elokuvan tyylikkäästä, mutta kömpelöstä Charlesista? Tai höpsöstä kirjakauppiaasta, joka rakastuu Hollywood-tähteen elokuvassa Notting Hill? Tai Bridget Jonesin hurmanneesta rentusta Daniel Cleaverista?

Hugh Grantin ansioluetteloon kuuluu yli 30 elokuvaa, parhaan miesosan Bafta, Golden Globe ja kunnia-César. Hänen leffoillaan on taottu myös rahaa. Variety-lehden laskuopin mukaan ne ovat tuottaneet maailmanlaajuisesti yli 2,4 miljardia dollaria.

Saako kirjakauppias William Thacker omakseen Hollywoodin tähtinäyttelijä Anna Scottin?­

Vanhemmiten Grant on nähty myös vakavimmin otettavissa rooleissa. Perienglantilainen skandaali -tv-sarjassa hän näyttelee menestynyttä poliitikkoa, joka yrittää loppuun saakka salata homoseksuaalisuuttaan. Florence-elokuvassa Grant eläytyy oopperalaulajan urasta haaveilevan naisen aviopuolisoksi. Leffa oli Golden Globe -ehdokas – samoin kuin Grant, joka tavoitteli parhaan miespääosan palkintoa St. Clair Bayfieldin roolista.

Kolmikymppinen Bridget Jones työskentelee kirjakustantamossa ja keskittyy lähinnä unelmoimaan pomostaan, Daniel Cleaverista.­

Grantin vauhdikas yksityiselämä on päässyt tabloidien kanteen. Hän seurusteli 13 vuotta mallina ja näyttelijänä tunnetun Elizabeth Hurleyn kanssa. Vuonna 1995 Grant pidätettiin. Hän harrasti suuseksiä pysäköidyssä autossaan prostituoidun kanssa. Moni pelkäsi hurmurin uran kärsivän kovan kolauksen, mutta julkinen anteeksipyyntö lepytti fanit ja elokuvastudiot.

Nyt Grant on viiden lapsen isä, joka mietti hetken jopa poliitikon uraa. Hän päätti kuitenkin jättää vaalit väliin ja tyytyy kampanjoimaan aktiiviseti Ison-Britannian konservatiivihallitusta vastaan.

Rakkautta vain -elokuvassa Grant näyttelee vastikään pääministeriksi valittua Davidia – nuorta, komeaa ja sinkkua.­

Oudosta huumorintajustaan mies ei ole kuitenkaan luopunut. Kun Inquirer-lehti kysyi, kuinka hän aikoo viettää 60-vuotissyntymäpäiviään, näyttelijällä oli vastaus valmiina:

– Olen menossa sveitsiläiselle klinikalle tekemään itselleni armomurhan. He ovat kuulemma todella helliä. Suunnitelmani saattaa kuulostaa hieman negatiiviselta, mutta niin minä aion juhlia, Grant täräytti lehden haastattelussa.

Oikeasti Grant aikoo juhlia.

– Minulla on ystäviä, jotka saavat minut aina vedetyksi mukaan juhliin. Yksi ystäväni politiikan puolelta järjestää aina bileet, halusin tai en. Hänellä on tapana kutsua juhliin ihmisiä, jotka ovat tehneet minulle jotain kamalaa, kuten murtautuneet kotiini, Grant jatkoi kieli edelleen poskessa.

Perienglantilainen skandaali kertoo 1960-luvun Britanniassa elävästä poliitikosta, Jeremy Thorpesta. Thorpe on myös homoseksuaali ja yrittää kaikin keinoin salata seksuaalisen suuntautumisensa.­

Grant kertoo aina halunneensa saavuttaa jotain suurempaa elämässään.

– Saarnaan tästä aina lapsilleni: pitää olla kurinalainen ja tehdä töitä, että pääsee vaikeiden asioiden yli. On helppoa ohittaa kaikki ikävä, mutta silloin et saavuta mitään. Jos et saavuta mitään, sinulle ei kehity hyvää itsetuntoa. Jos sinulla ei ole hyvää itsetuntoa, olet varsin myrkyllinen ihminen. Eli pitää tehdä töitä. Tosin lapseni ovat niin pilalle hemmoteltuja, etten tiedä, kuinka saisin heidät hoitamaan hommansa? Ehkä piiskaamalla? mies pohtii haastattelussa.

Grantin vanhin lapsi, jonka hän sai kiinalaisen näyttelijän Tinglan Hongin kanssa, on 9-vuotias. Nuorin, ruotsalaisen Anna Ebersteinin kanssa saatu lapsi on syntynyt kaksi vuotta sitten.

– Yritän olla nuori isä vanhan miehen kehossa. En käy enää pelaamassa golfia. Mutta sanoisin tämän (isyys) olevan sen arvoista. En ole ennen tajunnut, kuinka kauan siitä onkaan mennyt, kun jätin perheeni 19-vuotiaana. Nyt olen saanut uuden. Tämä kaikki tapahtui vain viisi vuotta sitten. Jokainen tarvitsee perheen. Tajuan sen nyt. Minusta on tullut hieman pelokas, vanha ja golfiin hurahtanut poikamies.

Hugh Grant on näytellyt useasti charmanttia herrasmiestä. The Gentlemanissa mies nähdään ahneena, kiristystä yrittävänä yksityisetsivänä.­

Ei Grant näyttelemistä ole jättänyt. Miehen viimeisin rooli on ohjaaja Guy Ritchien toimintakomediassa The Gentlemen. Elokuvassa Grant pääsee näyttämään taitojaan kovassa seurassa. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Matthew McConaughey, Charlie Hunnam ja Colin Farrell.

– Sen elokuvan tekeminen oli ihanaa. Olen huomannut, että minut valitaan yhä useammin vastenmielisen ihmisen rooliin. Itse asiassa tunnen oloni oikein kotoisaksi sellaisessa roolissa. Mitä vastenmielisempi hahmo, sen parempi.