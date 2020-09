Cai, 22, ja Emily, 28, korjasivat molemmat sukupuolensa – nyt he odottavat kaikeksi yllätykseksi yhteistä lasta

First Day: Australialaisessa draamasarjassa 12-vuotias transtyttö Hannah (transaktivisti Evie Macdonald) menee ensimmäistä kertaa kouluun omana itsenään. Ma 7.9. alkaen Yle Areena.

Minä olen Jazz: Realitysarja seuraa eteläfloridalaisen transsukupuolisen Jazzin arkea. Ensimmäisellä kaudella hän on menossa lukioon. Ma 7.9. alkaen Dplay.

New Girls on the Block: Tosi-tv-sarja seuraa kuuden transsukupuolisen ystävän arkea Kansas Cityssä. Ti 8.9. alkaen Dplay.