Big Brotherin ensimmäinen viikkotehtävä paljastui – asukkaat joutuvat raatamaan hurjassa ”ihmisjuoksupyörässä”

BB-talon viikkotehtävänä on tuottaa sähköä mökillä asusteleville kilpailijoille.

Big Brother Suomen uusi kausi alkoi täydellä vauhdilla jo sunnuntai-iltana. Asukkaat nimittäin jaettiin heti kahteen ryhmään, ja he saivat kuulla oman viikkotehtävänsä jo suoran lähetyksen päätteeksi.

Ensimmäiset kahdeksan asukasta asuvat nyt talossa ja loput kahdeksan ohjattiin suoraan Big Brother -kesämökille. Taloon astelivat Kati, Arttu, Sini, Joel, Ella, Minna, Sasa ja Timo. Mökille puolestaan pääsivät Paula, Roope, Olli-Pekka, Sami, Kristiina, Niko, Tiia ja Marko.

Kummallakin ryhmällä on omat viikkotehtävänsä. Taloon mennyt porukka sai tehtäväkseen tuottaa sähköä kesämökin tarpeisiin. Mökkiläisten tehtävänä taas on ottaa rennosti ja nauttia mökkilomasta. Nautiskelun ohella mökkiläisten tulee pitää mökki pihapiireineen siistinä, ehjänä ja asianmukaisessa kunnossa.

Jättikokoinen sähköpyörä komeilee BB-talon olohuoneessa.­

Nelosen mukaan sähkön tuottaminen tapahtuu mielenkiintoisella tavalla, nimittäin olohuoneessa olevalla ihmiskokoisella juoksupyörällä eli kitkakehällä. Kun kehä on liikkeessä, se lataa kesämökin akkuja. Sähkö takaa lokoisat oltavat kesämökillä. Kitkakehän yhteydessä oleva lamppu kertoo akkujen varaustasosta: kirkas valo ja merkkiääni kertovat, että akkujen varaus on saavuttanut maksimitason. Tällöin kitkakehän pyörittäminen ei ole tarpeellista.

Mökin mukavuuksiin käytetty sähkö kuluttaa akkujen varausta. Kun lampun valo on himmeä ja välkkyy, akkujen varaus on kriittisen matala. Tällöin kitkakehää on alettava pyörittää välittömästi. Yöaikaan mökillä ei lähtökohtaisesti kulu sähköä, joten juuri ennen nukkumaanmenoa maksimitasoon ladatut akut takaavat mökillä makoisat yöunet.

Talon asukkaat joutuvat tuottamaan sähkö mökkiläisille.­

Viikkotehtävän suorittamiseen Isoveli on laatinut tiukat säännöt. Kitkakehää liikutetaan kävellen, eikä juosta saa. Kehässä noudatetaan varovaisuutta, eikä siellä saa olla ilman kypärää.

Molemmilla ryhmillä oli viikkotehtäväkirjeet saatuaan viisi minuuttia aikaa päättää, millä prosenttiosuudella viikkobudjetista he lyövät vetoa. Panoksen on oltava vähintään 25% ja enintään 99% viikkobudjetista. Asukkaiden yhteinen viikkobudjetti on 20€ /asukas /viikko.

Viikkotehtävän onnistuminen määrittää asukkaiden käytössä olevan rahan määrää. Viikkotehtävä huipentuu torstaisin, jolloin asukkaille selviää onko tehtävä onnistunut. Loppuviikosta suoritetaan myös nimeämiset häätöäänestykseen sekä ostosten teko käytössä olevilla rahoilla.

Mökin asukkaat saavat viikkotehtävän ajan nauttia olostaan.­

Eniten nimeämispisteitä saaneiden asukkaiden häätöäänestys on käynnissä nimeämistulosten julkistamisesta lähtien sunnuntaihin, ja koko viikko huipentuu sunnuntai-iltana nähtävään suoraan lähetykseen, jossa vähiten ääniä saanut asukas häädetään talosta.

Ruokakomeroon rakennettu ”kauppa” mahdollistaa ostosten tekemisen sähköisesti.­

Jos viikkotehtävä onnistuu, pääsevät asukkaat käyttämään rahojaan ruokatilauksiin ja testaamaan talon uutta ruokatilausjärjestelmää. Koronan takia asukkaat eivät poistu tuttuun tapaan kauppaan, vaan he hoitavat ostosten tekemisen ruokavaraston läheisyydestä löytyvästä ”marketista”, jossa on sähköinen ruokatilausjärjestelmä. Asukkaiden tilaamat ostokset toimitetaan taloon Redissä sijaitsevasta Supermarketista.

Big Brother Suomen koostelähetykset Nelosella maanantaista lauantaihin kello 21. Big Brother Suomi Live ja asukkaan häätö sunnuntaisin kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.