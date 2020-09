Tässä ovat kaikki uudet BB-talon asukkaat! Käärmeiden suojelija, transnainen, tubettaja, arvokonservatiivi Keravalta…

Nämä 16 asukasta astelivat sunnuntaina Big Brother -taloon.

16 uutta rohkeaa astui nyt sunnuntai-iltana kauppakeskus Rediin rakennettuun Big Brother -taloon. Näin asukkaat itsensä Nelosen tiedotteessa esittelivät.

Kristiina, 21, Vantaa, avoliitossa, ei lapsia

Kristiina­

Kristiina työskentelee sähköasentajana rakennustyömailla. Tulevaisuudessa hän aikoo kouluttautua alalla edelleen ja pääsi juuri sisään ammattikorkeakouluun sähköinsinöörilinjalle. Kristiina rakastaa biletystä, askartelua ja meditointia. Työpaikallaan rakennustyömailla 150 senttimetriä pitkä Kristiina kuulee usein ihmettelyä, mitä tuo 13-vuotias täällä tekee, mutta hän ei välitä vähättelevistä kommenteista. Kristiinan äiti on venäläinen ja Kristiina puhuukin venäjää sujuvasti.

Motto: EI NEGATIIVISII VIBOI

Roope, 22, Espoo, sinkku, ei lapsia

Roope­

Roope on aina työskennellyt elämysalojen parissa – aikaisemmin Linnanmäellä ja nykyisin Finnkinolla, jossa on tällä hetkellä esimieskoulutuksessa. Hän harrastaa Tinder-treffailun lisäksi uusien asioiden kokeilemista. Viimeisimpänä hän on ollut innostunut sulkapallosta ja biljardista. Roope on ollut kasvissyöjä jo 10 vuotta ja eläinten oikeudet ovat tärkeä aihe hänelle. Luonteeltaan Roope kokee olevansa äkkipikainen ja provosoiva, mutta pitää itseään myös viihdyttäjänä ja hyvänä kuuntelijana. Hänelle on tärkeää, että jokaisella on oikeus onneen – taustastaan huolimatta!

Motto: Ei aina kaikkea tarvitse ottaa niin tosissaan.

Ella, 23, Helsinki, sinkku, ei lapsia

Ella­

Ella opiskelee restonomiksi ja työskentelee kahvilassa. Hän on transnainen, joka muutti kolmisen vuotta sitten Jyväskylästä Helsinkiin. Ellan suuri intohimo ovat muoti ja vaatteet, ja hän seuraa trendejä maailmalla jatkuvasti. Hänen harrastuksiinsa kuuluu shoppailu, ystävien kanssa hengailu ja hän pitää itsestään myös fyysisesti hyvää huolta. Ellalle tärkeää on toisten ihmisten kunnioittaminen, ja hän uskaltaa sanoa mielipiteensä suoraan pelkäämättä toisten reaktioita.

Motto: Lamborghinit ei kilpaile Toyotojen kanssa

Joel, 24, Jyväskylä, sinkku, ei lapsia

Joel­

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskellut Joel työskentelee tätä nykyä viherrakentajana. Hän ei koe harrastavansa mitään, mutta hänen vapaa-aikansa kuluu muun muassa pleikkaria pelaillen ja kitaraa soitellen. Hän kuvailee itseään sosiaaliseksi ja puheliaaksi huumoriveikoksi. Ympärilleen Joel sanoo tuovansa rakkautta ja kaaosta samaan aikaan, mutta letkeä ja rento maalaiskylän poika ei ota elämää liian vakavasti. Joelin mielestään hänen sekä paras että huonoin puolensa onkin se, ettei hän suhtaudu intohimoisesti oikein mihinkään.

Motto: Ei minua varten tarvii keittää

Sasa, 26, Turku, sinkku, ei lapsia

Sasa­

Iloinen ja energinen Sasa on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti, ja hän on opiskellut myös Ruotsissa ja Hollannissa. Liian kiireinen elämänrytmi ja tasapainottelu opintojen ja työnteon välillä ajoi Sasan taannoin burnoutin partaalle, minkä jälkeen hän on opetellut hiljentämään tahtia elämässään. Kun koronapandemia vei häneltä työt hr-koordinaattorina, hän halusi repäistä ja hakea Big Brother -taloon. Sasan isä puoliksi virolainen, ja vanhempien eron jälkeen Sasa kasvoi kahden äidin sateenkaariperheessä. Tärkeää Sasalle on tasavertaisuus erilaisista taustoista huolimatta.

Motto: Why not?

Niko, 25, Espoo, avoliitossa, ei lapsia

Niko­

Niko on syntynyt Iranissa, josta hän muutti perheineen Vaasaan ollessaan 3-vuotias. Niko on opiskellut liiketalouden perustutkinnon ja harrastanut tanssia lapsesta saakka. Hän puhuu viittä eri kieltä: suomea, ruotsia, englantia, kurdia ja persiaa. Vaikka Niko on saanut kokea Suomessa asuessaan kiusaamista ja rasismia, hän on ylpeä siitä, kuinka hyvin on aina tullut toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Nikon yksi isoimpia motiiveja lähteä Big Brother-taloon on se, että hän haluaa puhdistaa maahanmuuttajien maineen toimimalla positiivisena esimerkkinä.

Motto: Good Thoughts, Good Words, Good Deeds

Sini, 33, Pori, naimisissa, ei lapsia

Sini­

Sini on oikeustieteen maisteri, varatuomari ja asianajaja. Hän on käynyt myös armeijan, jossa hän suoritti reserviupseerikoulun. Sini on hyvin määrätietoinen sekä kunnianhimoinen ja viihtyy johtajan roolissa. Heikkouksinaan hän sen sijaan pitää huonoa keskittymiskykyään ja kärsimättömyyttään. Sini tahtoo Big Brother -taloon, sillä hän haluaa irti oranvanpyörästä ja tauon kiireisestä asianajotoimiston arjesta. Kotiin Siniä jää kaipaamaan aviomies sekä kaksi koiraa.

Motto: Sinä riität

Arttu, 26, Oulu, sinkku, ei lapsia

Arttu­

Arttu työskentelee tuotantoinsinöörinä esimiestehtävissä lasitehtaalla, mutta kokee poikkeavansa pitkien hiustensa ja tatuointiensa takia kovasti muista insinööreistä. Musiikkiukoksi itseään kutsuvan Artun musiikkimakuun mahtuu monenlaista aina hevimusiikista Tapio Rautavaaraan asti. Satunnaista kuntosalia ja oluen maistelua harrastavalla Artulla on aina pilke silmäkulmassa. Nivalasta lähtöisin olevan miehen suurimpia vahvuuksia on taito pitää pään kylmänä ja toimia rationaalisesti tiukoissa tilanteissa.

Motto: Elämä on ihmisen parasta aikaa

Kati, 32, Vaasa, parisuhteessa, ei lapsia

Kati­

Kati on todellinen monitoiminainen ja tehopakkaus. Hän työskentelee muun muassa crossfit-valmentajana, personal trainerinä ja baarimikkona. Sen lisäksi hän opettaa peruskoulussa sijaisena liikuntaa, ruotsia, matematiikkaa ja musiikkia. Seitsemän vuotta sitten Kati kuuli sairastavansa MS-tautia, mikä ei ole lannistanut häntä tippaakaan, vaan muokannut hänen elämänasennettaan entistä myönteisemmäksi. Hän kutsuu itseään jopa positiivisuuslähettilääksi, sillä kovin herkästi hänellä ei hymy hyydy.

Motto: Elämä on juhla ja mut on kutsuttu!

Sami, 27, Kerava, avioliitossa, ei lapsia

Sami­

Sami työskentelee lastenhoitajana päiväkodissa, ja hän kokee työn lasten parissa olevan hänen kutsumusammattinsa. Samin harrastuksiin kuuluu salibandyn pelaaminen sekä valmentaminen, ja hän kuuluu myös vapaamuurareihin. Poliittisesti aktiivinen Sami pitää itseään arvokonservatiivina ja vaikka hänen poliittinen kotinsa on löytynyt useimmiten keskustan tai Paavo Väyrysen joukoista, on hän ollut vedonlyönnin seurauksena myös vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaana. Ruokavalioltaan Sami on vakaumuksellinen lihansyöjä eikä koske mihinkään vegaaniseen ruokaan. Santahaminassa vietetyn lapsuuden myötä Sami on saanut varsin sotilaallisen kasvatuksen ja pitää sääntöjen noudattamista tärkeänä.

Motto: You'll never walk alone

Minna, 39, Varkaus, sinkku, ei lapsia

Minna­

Suntiona pitkään työskennellyt Minna on saattanut haudan lepoon arviolta 500 vainajaa. Hän on myös opiskellut metallialaa ja työskennellyt koruseppänä Norjan Kautokeinossa sekä suunnitellut myös omia koruja. Kristilliset arvot, kiltteys ja rehellisyys ovat tärkeitä asioita Minnalle. Hän ei ole luonteeltaan äkkipikainen, minkä hän uskoo olevan hänen vahvuutensa talossa. Minna ei muuten viihdy sosiaalisessa mediassa, mutta hän tekee YouTubeen videoita nimimerkillä Tomumaja.

Motto: Vielä täällä on meitä

Olli-Pekka, 27, Vantaa , avoliitossa, ei lapsia

Olli-Pekka­

Liperissä syntynyt ja Jyväskylässä nuoruutensa viettänyt Olli-Pekka työskentelee tätä nykyä pääkaupunkiseudulla roska-autonkuljettajana ja pitää työstään paljon. Muutettuaan vantaalaiseen lähiöön hän löysi heti uuden ystäväpiirin, jossa hän on ottanut tehtäväkseen patistella syrjäytymisvaarassa olevia uusia tuttaviaan työelämään. Olli-Pekan perheeseen kuuluu tyttöystävän lisäksi kissat Hugo, Cisse ja Ozzy. Musiikki on hänelle tärkeää ja hän soittaa sähkökitaraa yhtyessään Täyspaska, joka julkaisi ensimmäisen EP:nsä Päikkärit vai päiväkalja noin vuosi sitten. Lisäksi Olli-Pekka harrastaa satunnaista pelistriimailua YouTubessa nimellä Oloneuvos sekä pelaa biljardia pubiliigassa.

Paula, 40, Pori, sinkku, ei lapsia

Paula­

Oulusta alun perin kotoisin oleva Paula työskentelee personal trainerina ja elää omien sanojensa mukaan kuin 27-vuotias poikamies. Hän ei meikkaa koskaan ja uhoaa juovansa tarvittaessa myös äijät pöydän alle. Introverttina itseään pitävä Paula käy liikunnan vastapainona filosofian ja maailmankaikkeuden tunneilla sekä kuuntelee podcasteina muun muassa Jari Sarasvuon viisauksia. Keväällä koronan takia lomautettuna ollut Paula keksi alkaa tehdä Instagramiin huumoripitoisia videoita, joista tulikin nopeasti todella suosittuja.

Motto: Rahaa on.

Marko, 34, Säkylä, parisuhteessa, 1 lapsi

Marko­

Markon mielestä tärkeintä elämässä on nauttia pienistä asioista, sillä raha ei takaa onnea. Marko asuu yksin omakotitalossaan Säkylässä, mutta hänen kihlattunsa viettää aikaa siellä usein. Lisäksi Markon kuusivuotias poika hänen aiemmasta parisuhteestaan on hänen luonaan vuoroviikoin. Maaseudulla kasvanut Marko kokee, ettei ole koskaan ollut lukijatyyppiä, vaan hän nauttii enemmän käsillään tekemisestä. Yrittäjänä hän saakin tehdä nykyään kaikenlaista mieluista aina maataloustöistä karaokeisännöintiin. Työn ohella Marko ehtii myös harrastaa kaikenlaista, kuten puutarhanhoitoa, kesäteatteria ja sopimuspalokuntatoimintaa. Jääräpääksi tunnustautuva Marko väittää, ettei hän pystyisi elämään ilman aamukahviaan, mutta suurin intohimo hänellä on ehdottomasti saunominen.

Motto: Kävele, kaadu, nouse, repeat

Tiia, 41, Veikkola, sinkku, 2 lasta

Tiia­

Tiia on koulutukseltaan kemiantekniikan tohtori ja hän opettaa kemiantekniikkaa Aalto-yliopistossa. Avioeron jälkeen Tiian arki on ollut kahtiajakautunut: joka toinen viikko hän viettää laatuaikaa lastensa kanssa ja joka toinen viikko ravaa Tinder-treffeillä ja tanssii kavereidensa kanssa pöydillä aamuun asti. Omasta mielestään Tiia ei muistuta tyypillistä yliopisto-opettajaa, sillä hän on fiksu ja pöljä samaan aikaan. Hän haluaisi olla kuitenkin hyvänä esimerkkinä siitä, että minkälaisesta vaan taustasta on mahdollista nousta, sillä hänen vanhempansa eivät olleet akateemisesti koulutettuja eivätkä kovin varakkaita. Omat opintonsa Tiia maksoi taksia ajamalla.

Motto: Mieluummin kadun asioita mitkä oon tehnyt kuin niitä mitä oon jättänyt tekemättä.

Timo, 53, Loviisa, sinkku, ei lapsia

Timo­

Timo on työskennellyt Korkeasaaren eläintarhassa jo 21 vuotta ja hänen erikoisosaamisensa ovat matelijat ja sammakkoeläimet. Timo asuu kahden koiransa kanssa Loviisassa vanhassa juustolassa, jossa hän pitää käärmeiden vanhainkotia. Aivan erityisen lähellä hänen sydäntään on kuitenkin suomalaisen kyyn suojelu. Timo on hiljattain siirtynyt vegaaniseen ruokavalioon ja on tyytyväinen valintaansa. Eläintenhoidon ja luonnonsuojelutyön lisäksi Timo opiskelee avoimessa yliopistossa ympäristötieteitä ja haaveilee liikuntaneuvojan opinnoista.

Motto: I think like a proton, always positive

