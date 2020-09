BB-talon uusi asukas Timo, 53, kiertää maailmaa matelijoiden perässä – elää nyt vanhassa juustotehtaassa jättiläiskäärmeidensä kanssa

53-vuotias Timo muutti Loviisaan, jotta hänellä olisi tilaa pitää ”käärmeiden vanhainkotia”. Nyt hän sulkeutuu Big Brother -taloon.

Kauan odotettu Big Brother Suomi alkaa jälleen. BB-talo saa sunnuntai-iltana 16 uutta asukasta, jotka asuvat saman katon alla jopa kolme kuukautta ilman yhteyttä ulkomaailmaan. Yksi uusista asukkaista on 53-vuotias loviisalainen Timo.

Timo paljasti IS:lle ennen taloon astumistaan, että hän on varsinainen seikkailijaluonne, joka on ehtinyt elämänsä aikana muun muassa tutkia metsäkobria viidakoissa ja hypätä maailman korkeimman siltabenjihypyn Etelä-Afrikassa.

Sulkeutuminen BB-talon seinien sisäpuolille ei maailmaa nähnyttä Timoa hetkauta, päinvastoin.

– Rakastan tavata uusia ihmisiä. Lisäksi olen ehtinyt tehdä elämässäni jo vaikka mitä, mutta tällaista BB:tä ei ole vielä tullut kokeiltua, Timo nauraa.

Timo on kertonut olevansa varsinainen seikkailija.­

Timo on äärimmäisen eläinrakas ihminen, ja hänellä on melko harvinainen työpaikka, sillä mies on työskennellyt Korkeasaaressa peräti 21 vuoden ajan. Erityisen lähellä Timon sydäntä ovat erilaiset matelijat ja käärmeet.

– Työni on todella hektistä, varsinkin kesäisin. Olen silti aivan unelmaduunissani, Timo hehkuttaa.

Työn vastapainona Timolla on ihana koti Loviisassa, vaikka sekään ei todellakaan ole tavallisimmasta päästä. Sinkkuna viihtyvä Timo asuu nimittäin vanhassa juustotehtaassa, jossa hän pitää käärmeiden vanhainkotia.

– Ihmiset ottavat jättiläiskäärmeen puolimetrisiniä, eivätkä ymmärrä, että niistä on tulossa jättiläisiä. Asun itse Loviisassa siksi, että eläimille on varaa järjestää tilaa. Loviisassa on edullisempaa kuin Helsingissä.

Tilavasta asunnosta löytyykin siis jättimäiset terraariot, joissa asustelee muutamia isokokoisia käärmeitä.

– Kotini yläkerrassa on juustotehtaan entisten työntekijöiden asuntoja, sinne on hyvä järjestää 15-neliöinen terraario nelimetriselle pytonille. Siellä ne saavat viettää elämänsä loppuun asti lokoisia päiviä, Timo kertoo hymyillen.

Maailmalla eläinten perässä paljon matkustellut Timo on myös käynyt apurahojen ja omien säästöjen turvin muun muassa Afrikassa suojelemassa metsiä ja tekemässä sammakkotutkimusta.

– Olen käyttänyt omia rahojani, tinkinyt lomista ja syönyt kaurapuuroa muutaman viikon kauemmin, että olen päässyt suojelemaan sammakoita Afrikkaan, Timo nauraa.

Timo on työskennellyt Korkeasaaressa peräti 21 vuoden ajan.­

Moni pelkää käärmeitä, mutta Timo puolestaan on kasvanut kaikenlaisten eläinten ympäröimänä. Timo kertoo syntyneensä Evon riistatutkimusasemalla Lammilla, jossa hänen isänsä oli tutkimusmestarina ja äiti laitosemäntänä. Käärmeiden lisäksi hänen perheeseensä kuuluu tällä hetkellä myös kaksi koiraa.

– Isä opetti minua jo aivan pikkujätkästä asti juottamaan tuttipullolla orpoja hirvenvasoja. Sieltä se eläinrakkaus kumpuaa.

Lisäksi Timo myöntää olevansa erittäin oikeudentajuinen ihminen. Kiinnostus matelijoihin ja käärmeisiin on syttynyt juuri sen takia.

– Olen vastaan kaikenlaista kiusaamista. Jos ajattelee vaikka suomalaista kyytä, niin kyllähän se on niin kiusattu ja väärinymmärretty eläin, että se ansaitsee jonkun puolestapuhujan, Timo toteaa.

Sama pätee myös kaikenlaisiin ihmissuhteisiin.

– Eniten minua harmittaa ja ärsyttää sellaiset ihmiset, jotka tahallaan väärin ymmärtämällä koittaa saada toiselle pahan mielen, tai koettelee toista puhumalla pahaa. Usein olen tällaisissa tilanteissa ilmaissutkin, että tuo ei ole reilua, nyt lopetetaan.

Viime vuosina Timo on pysytellyt tiukasti sinkkuna ja pois Tinderistä, mutta hän ei sulje täysin pois sitä mahdollisuutta, että elämän rakkaus voisi kävellä vastaan BB-talossa.

– Sen olen oppinut, että koskaan ei kannata sanoa ei koskaan! Voihan se tapahtua missä vain, Timo pohtii.

BB-taloon Timo käveli suuren kannustusjoukon saattelemana, sillä hän paljasti läheisten pitäneen miehelle kisakatsomoa. Käärmeet ja koiratkin ovat hyvässä hoidossa, sillä naapuri ja ystävät Porvoosta auttavat Timoa BB-taipaleen ajan.

– Siellä ollaan hirveä tsemppi päällä! Luotan myös täydellisesti eläinteni hoitajiin, joten voin lähteä taloon hyvillä mielin, Timo summaa.

Big Brother Suomi sunnuntaisin kello 21 alkaen Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.