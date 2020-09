Todellisia yllättäjiä ja rohkeita asuja – näin Tanssii tähtien kanssa -parit pärjäsivät: äänestä suosikkiasi!

Tähtioppilaat ja heidän valmentajansa antoivat tänään ensimmäiset taidonnäytteensä tanssitaidoistaan. Kuka suoriutui mielestäsi parhaiten?

Pitkä odotus päättyi, kun Tanssii tähtien kanssa pyörähti käyntiin tänä sunnuntaina jo 13. tuotantokaudellaan. Suomalaiset pääsivät seuraamaan, millaisista valmiuksista parit lähtevät koko syksyn kestävään kilpailuun.

Illan aikana nähtiin vauhdikkaita tilanteita ja toinen toistaan näyttävämpiä tansseja. Parhaat pisteet kahmaisivat näyttelijä Kristiina Halttu ja Aleksi Seppänen tangollaan. He saivat 24 pistettä. Toiseksi parhaat pisteet saivat ex-jääkiekkoilija Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski 23 pisteen jivellään.

Ketään ei lähetetty kotiin ensimmäisessä jaksossa, mutta illan tanssien pisteet yhdistetään ensi viikon pisteisiin. Tuolloin ensimmäinen 12 parista joutuu jättämään kilpailun.

Shirly Karvinen ja Jani Rasimus: Jive – Feel It Still (Portugal. The Man): 10 pistettä

Shirly ja Jani­

Jukka Hildén ja Katri Mäkinen: Cha cha – Amor (Ricky Martin): 11 pistettä

Jukka ja Katri­

Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen: Hidas valssi – Annie’s Song (Thad Fiscella): 17 pistettä

Miisa ja Marko­

Touko Aalto ja Jutta Helenius: Tango – Oelle como espíritu adolescente (Smells Like Teen Spirit, Mandragora Tango Orchestra): 17 pistettä

Touko ja Jutta­

Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski: Jive – La Grange (ZZ Top): 23 pistettä

Niklas ja Kia­

Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius: Wienervalssi – You Are The Reason (Calum Scott, Leona Lewis) 21 pistettä

Virpi ja Sami­

Jesse Markin ja Claudia Ketonen: Cha cha – Summertime (Billy Stewart): 14 pistettä

Jesse ja Claudia­

Kristiina Halttu ja Aleksi Seppänen: Tango – Yo Soy Maria (Astor Piazzolla): 24 pistettä

Kristiina ja Aleksi­

Sami Sykkö ja Ansku Bergström: Hidas valssi: Make You Feel My Love (Adele): 16 pistettä

Sami ja Ansku­

Janina Fry ja Anssi Heikkilä: Cha cha – Señorita (Shawn Mendez, Camila Cabello): 14 pistettä

Janina ja Anssi­

Minna Parikka ja Matti Puro: Jive – Kickstart My Heart (Mötley Crue): 9 pistettä

Minna ja Matti­

Jare Brand ja Saana Akiola: Tango – Tuntematon (Haloo Helsinki!) 21 pistettä