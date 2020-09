Porilainen asianajaja ja varatuomari Sini lähti BB-taloon päästäkseen irti oravanpyörästä: järkyttävä työtahti pakotti tekemään täyskäännöksen

33-vuotias Sini lähti Big Brotheriin, koska halusi irtioton arjestaan.

Porilainen Sini, 33, astui sunnuntai-iltana Big Brother -taloon yhtenä uutena asukkaana. Naimisissa oleva Sini kertoi IS:lle ennen sunnuntain h-hetkeä, että hän lähti mukaan Big Brotheriin saadakseen lomaa kuluttavasta arjestaan.

Sini on nimittäin varsin kunnianhimoinen nainen, jonka ansioluettelosta löytyvät muun muassa tittelit oikeustieteen maisteri, varatuomari ja asianajaja. Viime vuosina Sini on tehnyt töitä asianajajana pienessä firmassa miehensä kanssa. Työtahti on ollut melkoinen.

– Olen painanut töitä varmaan yli 50 tuntia viikossa ja tehnyt tuhottomasti ylitöitä. En ole oikeastaan pitänyt lomaa muutamaa yksittäistä viikkoa lukuun ottamatta. Jos nämä olisi kirjattu, niin veikkaisin että pitkälti ensi kevääseen voisin olla pois töistä, Sini kertoo.

– Työ on vienyt kaiken energiani. Tämä Big Brother on mahtava juttu tähän väliin, koska huomasin, että työtehoni alkoi jo hiipua. Tajusin, että nyt on pakko päästä pois tästä oravanpyörästä. Toivottavasti ei tarvitse ihan viikon päästä mennä takaisin töihin, Sini nauraa.

Sini halusi kunnon irtioton arjesta.­

Johtajaluonteeksi tunnustautuva Sini ei kuitenkaan usko, että kokemukset BB-talossa saisivat häntä vaihtamaan kokonaan alaa tai työpaikkaa.

– Rakastan yli kaiken työtäni, vaikka se on rankkaa. Tunnen, että teen tärkeää työtä ja minulla on tarkoitus. Avustan muun muassa uhreja seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, Sini kuvailee työtään.

Sini on käynyt myös armeijan, jossa hän suoritti reserviupseerikoulun. Sotilasarvoltaan hän kertoo olevansa reservin luutnantti. Naisena armeijassa ei ollut aina helppoa, sillä Sinin kokemuksen mukaan osalla miehistä oli vaikeuksia kunnioittaa häntä.

– Joillekin alikersanttimiehille oli kova paikka, että naisella on saattanut olla enemmän kapasiteettia päästä reserviupseerikouluun. Minä ja muut reserviupseerinaiset olemme kohdanneet paljon sellaista ”mitä nuo luulee olevansa” -ajattelua.

Pahimmillaan tilanne on kärjistynyt joskus todella ikäväksi, jo aivan palveluksen alkuvaiheessa.

– Olen oman armeijavuoteni aikana kokenut huorittelua ja muuta vastaavaa, Sini myöntää.

Sini korostaa kuitenkin, että hänen kokemuksensa ovat pientä siihen verrattuna, mitä hän tietää muiden naispuoleisten varusmiesten joutuneen kokemaan.

– Helposti ajatellaan, että tuo ei ole päässyt omalla päällään eteenpäin, vaan naiskiintiön kautta. Sellaista siellä on. Ei kaikki naiset sitä varmasti kohtaa, mutta hyvin moni ystävistäni on kohdannut, Sini kertoo.

Sinillä onkin vaikeuksia sietää ihmisiä, jotka käyttäytyvät ylimielisesti muita kohtaan. Haasteekseen hän arvioi BB-talossa huonoa keskittymiskykynsä ja kärsimättömyytensä.

– En siedä yhtään sellaista, että yritetään latistaa toisen menestystä ja pönkittää samalla itseään. Se on syvältä, Sini toteaa.

