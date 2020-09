Katri Ylander putosi Tähdet, tähdet -kilpailusta – brittipop-esitys ei vakuuttanut katsojia

Tähdet, tähdet -ohjelman neljännessä suorassa lähetyksessä kuultiin brittipopin helmiä tuttujen suomalaisartistien esittämänä. Illan päätteeksi yksi artisteista lähetettiin jälleen kotimatkalle.

Tähdet, tähdet -suosikkiohjelman neljännessä suorassa lähetyksessä hypättiin brittipopin maailmaan. Tutut suomalaisartistit ilahduttivat kukin vuorollaan kotiyleisöä sekä studiossa istunutta tuomaristoa esittämällä omat versionsa brittipopin kirkkaimmista helmistä.

Neljännessä lähetyksessä illan vierailevana tuomarina nähtiin Maija Vilkkumaa, joka arvioi artistien esityksiä yhdessä Anni Hautalan ja Mikko Kuustosen kanssa. Illan aikana kuultiin muun muassa Anna Abreun versio Coldplayn The Scientist -superhitistä sekä Killersin hittikappale Somebody Told Me Tommi Läntisen versioimana.

Illan päätteeksi vähiten yleisöääniä saanut artisti jouduttiin lähettämään kotimatkalle. Tällä kertaa kotikatsomoissa ei sytytty Katri Ylanderin esitykselle ja näin ollen hän putosi kilpailusta. Hän esitti Manic Street Preachersin If you tolerate this -kappaleen.

Katri Ylander esiintyi upeassa valkoisessa asussa.­

Syksyn ensimmäisessä Tähdet, tähdet -lähetyksessä artistit tulkitsivat 80-luvulta tuttuja hittejä ja sittemmin artistit ovat sukeltaneet muun muassa hard rockin sekä hip hopin maailmaan.

Tähdet, tähdet -ohjelmassa tutut suomalaisartistit ottavat toisistaan mittaa viikoittain vaihtuvissa musiikkigenreissä. Ohjelmaa juontaa Heikki Paasonen ja takahuoneessa kilpailijoita jututtaa suorien lähetysten tiimellyksessä Tinni Wikström.

