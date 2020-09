Kuvat viimein julki: Tällainen on psykedeelinen ja kolmiulotteinen Big Brother -talo! Kylpyhuoneessa ”pornahtava” yllätys

Uusi Big Brother -talo on yhdistelmä sähäkkää värimaailmaa ja erikoisia yksityiskohtia, mutta myös hempeitä sävyjä ja kasarilta tuttua tyyliä. Komeuden kruunaa kylpyhuoneen paraatipaikalla oleva luksusamme.

Sunnuntaina 16 jännittynyttä kilpailijaa astelevat kauppakeskus Redissä sijaitsevaan Big Brother Suomi -taloon koko kansan katseiden alla. Seuraavan 12 viikon aikana he eivät saa pitää lainkaan yhteyttä ulkomaailmaan, vaan viettävät kaiken aikansa BB-talon seinien sisäpuolella.

Uuden BB-talon suunnittelusta ovat vastanneet Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelman maisterivaiheen opiskelijat, ja talo onkin kokenut tälle kaudelle totaalisen muodonmuutoksen.

Katso alta, miltä upouudessa BB-talossa näyttää!

Kun asukkaat astuvat sisään BB-taloon, on vastassa heti yllätys: geometrisesti kuvioitu mustavalkoinen lattia, joka aiheuttaa hauskan kolmiulotteisen efektin.

Eteisen seinissä on runsaasti neonsäihkettä, eikä värejä puutu muiltakaan seiniltä.

Näiden seinien läpi asukkaat astelevat taloon.­

– Tässä on myös tietyiltä osin sellaista 80-luvun diskovaikutelmaa joissain kohtaa. Olemme pyrkineet tekemään huoneista keskenään erilaisia. Se auttaa myös katsojia hahmottamaan eri tiloja, ohjaaja Janne Virtanen valottaa IS:lle talon tyyliä.

Talon eteinen.­

– Minun silmääni tämä on psykedeelinen! Toisaalta olohuone on todella rauhoittava, tänäkin vuonna ohjelmaa juontava Kimmo Vehviläinen analysoi.

Olohuoneen pääsävyinä ovatkin vaaleat, pehmeät ja hempeät pastellivärit.

Kuva talon olohuoneesta.­

Keittiössä puolestaan hallitsevat vaaleanvihreän, beigen ja vaaleanruskean lempeät sävyt. Tunnelmaa tuovat myös isot kasvit.

Talon keittiö.­

Kylpyhuone on kokenut kenties BB-talon yllättävimmän muodonmuutoksen. Seinät ovat viime kaudelta tuttua kierrätysmateriaalia, mutta ne ovat saaneet täysin uuden ilmeen kirkkaan pinkistä väristä.

BB-talon räikeä kylpyhuone.­

Kylpyhuoneen kruunaa valtava valkoinen kylpyamme.

– Tämä on aika pornahtava, mutta hyvällä tavalla, Virtanen ja ohjelman tuottaja Petteri Ahomaa toteavat melkein yhdestä suusta.

– Viime vuonna BB-talossa heilui peitto, nyt heiluu vaahto, Vehviläinen nauraa.

Talossa pääsee kylpemään.­

Talon ja tuotannon tilat on käsitelty nanoksipinnoitteella, joka suojaa taudinaiheuttajia vastaan. Lauantaina talossa kävi tekemässä taikojaan robotti, joka tappoi ultraviolettisäteilyllä taudinaiheuttajia. Robotin tekemän kierroksen jälkeen talon ovet suljettiin, ja ne avataan vasta kun ensimmäinen asukas astuu taloon.

Ulkotiloista löytyy tuttuun tapaan sauna, poreammeet ja istuskelutilaa.

Ohjelman juontajana toimii Kimmo Vehviläinen.­

Poikkeusaikojenkaan keskellä jotkut asiat eivät muutu: BB-talosta löytyy nimittäin tänäkin vuonna mittava määrä kameroita. Niitä on tänä vuonna 58 kappaletta, ja kamerat on aseteltu ympäri taloa. Ainoa paikka, jossa kameroita ei ole, on wc-koppi – tosin sieltäkin löytyy turvakamera, esimerkiksi sairauskohtausten varalta.

BB-talossa on peräti 58 kameraa.­

Tuttuun tapaan kameroita löytyy myös peilien takaa.

Lisäksi mikrofoneihin on panostettu tänä vuonna erityisesti, jotta äänet kuuluvat katsojille asti moitteettomasti. Jokainen asukas saa kaulaansa mikrofonin, mutta sen lisäksi mikrofoneja roikkuu talon katoista runsaasti. Niitä on ympäri asuntoa 22 kappaletta.

Talossa on 22 mikrofonia.­

Ruokakomerosta löytyy tänäkin vuonna tuttuja peruselintarvikkeita. Jos viikkotehtävä onnistuu ja asukkaat saavat ruokarahaa, pääsevät he ostoksille ruokakomeron vierestä löytyvään huoneeseen. Suurelta näytöltä voi tehdä tilauksen Redissä sijaitsevaan Supermarketiin, josta ruuat toimitetaan asukkaille.

Kuvassa talon ruokakomero.­

Viime vuonna jotkut katsojista olivat sitä mieltä, että asukkaille olisi pitänyt järjestää enemmän juhlia ja tarjota enemmän alkoholia. Nähdäänkö tänä vuonna enemmän bileitä?

– Ei missään tapauksessa ainakaan edellistä kautta enempää. Se on ihan maailmanlaajuinen trendi Big Brotherissa. Ja väkeviä ei tarjoilla, Ahomaa toteaa.

– Halusimme jo viime vuonna erottautua siitä vanhasta BB:stä ja muista ohjelmista, kuten Temptation Islandista tai Love Islandista, jossa ollaan pelti kiinni aamusta iltaan, Ahomaa lisää.

Ohjelman tuottaja Petteri Ahomaa.­

– Emme halua, että pääviesti on se, että juotamme ihmiset känniin ja katsomme mitä tapahtuu. Totta kai 12 viikkoon mahtuu biletystäkin, mutta säilytetään maltti ja yritetään pitää huomio tärkeämmissä asioissa, Virtanen kuvailee.

Ohjaaja Janne Virtanen.­

Tällä kaudella osallistujat laitetaankin todennäköisesti entistä kovempien paineiden alle.

– Isoveli on taas vuoden vanhempi ja asteen kärttyisämpi. Asukkaat laitetaan tiukemmalle kuin viime vuonna, Ahomaa vinkkaa.

Big Brother Suomi sunnuntaisin Nelosella kello 21 alkaen. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.