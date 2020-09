Kuohuttanut Babylon Berlin -sarja palaa ruutuihin – kansainvälisen jättihitin ohjaaja paljasti, miksi Suomi on hänelle erityisen rakas

Hendrik Handloegten ohjasi historiallisen Babylon Berlin -sarjan, joka palaa nyt ruutuihin. Saksalaisohjaajalla itsellään on historiaa Suomessa.

Kun saksalais-itävaltalainen Babylon Berlin -sarja alkoi kolme vuotta sitten, tuli siitä nopeasti hitti. Historiallinen rikosdraama keräsi sankan fanijoukon sekä Euroopassa että meillä Suomessa.

Nyt sarja palaa ruutuihin, kun se esitetään uudelleen kokonaisuudessaan Ylellä. Sarjasta nähdään perjantaista alkaen sen kaksi ensimmäistä tuotantokautta ja uusi, kolmas kausi pyörähtää käyntiin Yle TV1:llä 30. lokakuuta. Babylon Berlin on myyty yli 160 maahan, ja se on kerännyt kiitosta kansainvälisesti.

Saksan historian kallein tv-sarja maksoi noin 40 miljoonaa euroa. Sen tapahtumat alkavat vuodesta 1929, joka oli villin dekadenssin aikakautta Weimarin tasavallan pääkaupungissa. Sarjan päähenkilö on rikoskomisario Gereon Rath, ensimmäisen maailmansodan veteraani, joka haluaa uudessa asemapaikassaan Berliinissä päästä pakoon traumojaan. Mutta miehellä on myös salainen tehtävä. Apua hän saa Charlotte Ritteriltä, entiseltä prostituoidulta, joka haluaa olla ensimmäinen nainen rikosetsivänä.

Poliittisia sävyjä heijastava jännityssarja perustuu Volker Kutscherin dekkareihin. Sen ovat käsikirjoittaneet sarjan ohjaajat ohjaajat Tom Tykwer, Achim von Borries ja Hendrik Handloegten.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Hendrik Handloegten, 52, kertoi IS:n TV-lehdelle kaksi vuotta sitten, että kyseessä on rikossarja, jossa on jännitystä ja mysteerejä. Päähenkilö Gereon Rathia hän kuvailee arvoitukselliseksi. Rath kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä, jota hänen täytyy peitellä, jottei saisi potkuja poliisista.

– Kestää hetken aikaa ymmärtää, millä puolella mies pelaa ja mitä hän salaa. Sarja onkin tutkimusmatka siihen, millainen Rath lopulta on, Handloegten kertoi IS:lle vuonna 2018.

Babylon Berlinin tapahtumat alkavat vuodesta 1929.­

Historiallisen draaman kuvauksiin liittyi haasteita. 1920–30 -luvun Berliiniä ei ole enää olemassa, ja kaupunkinäkymät piti luoda lähes tyhjästä.

– Yksi haaste oli, ettei tästä aikakaudesta ole aiemmin tehty juurikaan sarjoja tai elokuvia. Tämä sijoittuu aikaan ennen natseja, ohjaaja Handloegten totesi.

– Sarjassa ei siis näy natseja, koska heitä ei vielä ollut tuohon aikaan. Sellaiset aatteet vasta kuplivat jossakin pinnan alla. Mielenkiintoista onkin, että näillä ihmisillä, jotka eivät kuvaamassamme ajassa olleet vielä natseja, oli mahdollisuus tehdä valintoja. Halusimme kuvata sitä, että kukaan ei syntynyt natsiksi, kukaan ei pudonnut taivaalta natsina. Ihminen voi valita.

Babylon Berlin -sarjan ohjaajat Tom Tykwer, Hendrik Handloegten ja Achim von Borries.­

Sen lisäksi, että saksalainen Handloegten on huippusarjan ohjaaja, on hänellä myös yllättävä yhteys Suomeen. Handloegten paljasti IS:lle, että hänen isänsä työskenteli Helsingissä 1970-luvulla, ja perhe asui Lehtisaaressa, jossa ohjaaja myös kasvoi.

– En muista suomen kielestä muuta kuin "yksi, kaksi, kolme" – ja joitakin kirosanoja, jotka opin myöhemmin. Puhuin suomea viisivuotiaaksi asti. Aina kun kuulen suomea, tuntuu kuin olisin kotona. En ymmärrä kieltä enää, mutta pystyn tuntemaan sen, Handgloeten nauroi.

Sarjan tapahtumat kuohuttivat

Kun Babylon Berlin sai ensiesityksensä Euroopassa, herätti se heti keskustelua historiallisilla tapahtumillaan, joiden totuudenmukaisuudesta oltiin montaa mieltä. Kuohuntaa aiheutti muun muassa tosielämän poliitikon nimen vilahtaminen hieman kyseenalaisessa asiayhteydessä.

Sarjassa Kölnistä Berliiniin siirtynyt komisario Gereon Rath jahtaa pornofilmitehtailijoita, mutta tapahtumiin nivoutuu pian värikäs joukko gangstereita, henkirikoksia ja rikkauksien tavoittelua.

Pornofilmistä ja siihen liittyvästä kiristyksestä käytiin saksalaismediassa tiukkaa spekulaatiota, jossa pohdittiin viittasiko sadomasokistisessa seksifilmissä esiintynyt Kölnin ylipormestari oikeassa elämässä saman viran tuolloiseen haltijaan? Kölnin ylipormestarina sarjan tapahtuma-aikaan vuonna 1929 toimi nimittäin Konrad Adenauer, sittemmin Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri.

Babylon Berlinin ensimmäisellä kaudella Kölnin ylipormestari esiintyy varsin arveluttavassa valossa: housut nilkoissa sidottuna tuoliin, vieressään kaksi prostituoitua, toisella kädessä piiska. Adenauerin nimi vilahti myös seksifilmien kiristysjutun tutkinnassa, mutta sen fokus kääntyi pian toiseen suuntaan.

Oikeassa elämässä ylipormestari Adenauer oli hurskas katolinen, joka johti Kölniä vuosina 1917–33, kunnes natsit syrjäyttivät hänet virastaan.

Sarjan tekijöiden mukaan siinä nähdyissä tapahtumissa oli kyse puhtaasta fiktiosta. Liittokansleri Adenauerin pojanpoika, nimeltään myös Konrad Adenauer, kuitenkin pahoitti tapauksesta mielensä ja piti isoisänsä nimen vetämistä mukaan tv-sarjaan törkeänä.

– Se oli törkeää. Sarjassa olisi voitu käyttää täysin fiktiivistä nimeä. Se, että isoisäni nimi on tällaisessa yhteydessä, on kiusallista, tarpeetonta ja virheellistä. Ongelma on, että huhut jäävät elämään, Adenauer jyrisi kölniläiselle Express-lehdelle.

Babylon Berlinin kaudet 1-2 uusintana Yle TV1 4. syyskuuta alkaen. Kolmannen tuotantokauden jaksot 30. lokakuuta alkaen. Kaikki jaksot Areenassa 30. lokakuuta.