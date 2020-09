Baywatch palaa tv-ruutuihin! Muistatko vielä nämä ikoniset biitsibeibet?

Ikoninen rantavahtien elämästä kertova sarja Baywatch alkaa alusta ja tuo punaiset uikkarit takaisin ruutuun. Yli 30 vuotta sitten ensiesityksensä saanut sarja teki sarjan näyttelijöistä supertähtiä, joiden elämässä on riittänyt sen jälkeen ylä- ja alamäkiä.

Yksi maailman kautta aikain katsotuin tv-ohjelma, kalifornialaisista hengenpelastajista kertova Baywatch, palaa uusintoina televisioon sarjan alusta alkaen.

Vuonna 1989 alkanut sarja lopetettiin aluksi yhden kauden jälkeen, mutta sarjan päätähti, rantavahti Mitch Butchannonina tutuksi tullut David Hasselhoff osti sarjan oikeudet takaisin NBC-kanavalta ja siivitti sen menestykseen.

Hasselhoffin ryhtyessä sarjan tuottajaksi sarjassa tapahtui huomattava muutos.

Hengenpelastaja Shauni McClainin roolin satojen hakijoiden joukosta saanut entinen Playboy-tyttö Erika Eleniak muistelee IS:n tuoreessa haastattelussa, miten muutos näkyi etenkin uimapuvuissa.

– Sarjasta tuli paljon rohkeampi, kun se siirtyi pois konservatiiviselta NBC:ltä. Tämä näkyi erityisesti meidän uimapuvuissamme. Niistä tuli rohkeammat, enemmän brasilialaismalliset ja paljon paljastavammat. Sama tapahtui tietenkin koko sarjalle. Baywatchista tuli paljon uskaliaampi, sellainen kuin se tänä päivänä muistetaan, Eleniak kertoo.

Vuoteen 2001 saakka kuvattua sarjaa tehtiin lopulta peräti yksitoista kautta, ja se näkyi 148 eri maassa, 44 eri kielellä.

Sarja nosti julkisuuteen monia kauniita naisnäyttelijöitä, kuten Pamela Andersonin, jonka roolihahmo C.J. Parker sai aikanaan sarjan faneilta erinomaisen vastaanoton.

Playboy-mallina julkisuuteen aikanaan noussut Anderson, 52, tähditti kulttisarjaa vuosina 1992–1997.

Anderssonin elämä tosin on mennyt sen jälkeen alamäkeä, sillä työrintamalla ei ole mennyt erityisen hyvin, ja vielä huonompi tuuri hänellä on ollut yksityiselämässä.

Anderson on ollut naimisissa viidesti. Viimeisin, tammikuussa solmittu liitto päättyi vain 12 päivää häiden jälkeen.

Tummatukkaisen Yasmine Bleethin roolihahmo Caroline Holden oli mukana neljän vuoden ajan.

Bleethilla oli Baywatch-vuosinaan romanssi Frendit-tähti Matthew Perryn kanssa. Pahoista päihdeongelmista aiemmin kärsinyt Bleeth karttaa nykyään julkisuutta.

Carmen Electra, oikealta nimeltään Tara Leigh Patrick, nähtiin Baywatchissa yhden tuotantokauden ajan.

Electran roolihahmo Lani McKenzie poistui sarjasta vuonna 1997, ja Electra on sittemmin luonut uraa mallina, laulajana sekä näyttelijänä.

Brooke Burns puolestaan esitti sarjassa Jessie Owenia vuosina 1998–2000. Mallintöitä nuoruudessaan tehnyt Burns bongattiin Baywathiin aikanaan suoraan catwalkilta. Hän työskentelee nykyään tv-juontajana.

Miesnäyttelijöiden elämä on ollut niin ikään erittäin vaiherikasta sarjan päättymisen jälkeen.

Jo ennen Baywatchia kansainväliseksi tähdeksi Ritari Ässä -ohjelmasta nousseen Hasselhoffin ura on jatkunut myös ohjelman jälkeen. Elokuvapestien ohella Hasselhoff on luonut uraa artistina ja ollut tuomarina niin Yhdysvaltojen kuin Ison-Britannian Talent-ohjelmissa.

Hasselhoff on ollut naimisissa kolmesti. Hän on kärsinyt alkoholiongelmasta, ja hänet on myös kiidätetty sairaalahoitoon useaan otteeseen alkoholimyrkytyksen vuoksi.

Jeremy Jackson näytteli Hasselhoffin roolihahmon Hobie-poikaa kahdeksan vuoden ajan. Hän nappasi roolin aikanaan Leonardo DiCaprion nenän edestä.

Sarjan päättymisen jälkeen Jackson, 39, on yrittänyt luoda uraa musiikin parissa ja työskennellyt yökerhojen promoottorina. Vuonna 2015 hän otti osaa Ison-Britannian Big Brotherin julkkisversioon, mutta hänet poistettiin pian talosta epäasiallisen käytöksensä vuoksi.

Gregory Alan Williams kuului Baywatchin näyttelijäkaartiin vuosina 1989–1998. Hän on keskittynyt luomaan uraa näyttelijänä ja kirjailijana.

58-vuotias Billy Warlock näytteli hengenpelastaja Eddie Krameria Baywatchin kolmella ensimmäisellä tuotantokaudella. Warlock kihlautui vastanäyttelijänsä Erika Eleniakin kanssa, mutta pari erosi myöhemmin. Warlock on tähdittänyt useita suomessakin esitettyjä saippuasarjoja, kuten Tunteita ja tuoksuja.

Baywatch, ma–to 7.9. alkaen Sub klo 18.00.