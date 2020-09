Yksi Adam Lambertin esitys vakuutti Queenin, että mies Freddie Mercuryn saappaisiin on löytynyt: ”Hän oli kuin camp-elvis”

Lauantaina Teemalla esitetään tuore dokumentti Queenin ja Adam Lambertin yhteistyöstä.

Vuonna 2019 valmistunut brittidokumentti Queen & Adam Lambert: The Show Must Go On kertoo rockin jättiläisestä, jonka historia on yhtä dramaattinen kuin bändin musiikki.

Ennakkoluulottomasti erilaisia musiikkityylejä yhdistellyt ja rockin rajoja rikkonut yhtye näytti koko maailmalle mahtavuutensa viimeistään 1985 Live Aid -konsertissa, jonka tv-lähetystä miljoonat ihmiset katsoivat ympäri maailmaa. Samaan aikaan kun yhtye paistatteli maailman huipulla, aidsiin sairastuneen Freddie Mercuryn terveys alkoi hiipua.

Kun Mercury menehtyi 1991, Queenin tarun uskottiin olevan lopussa. Eihän kukaan voisi korvata ainutlaatuisen lahjakasta Mercurya, jonka ääniala oli poikkeuksellisen laaja.

Taivaan lahja. Näillä sanoilla Queen-kitaristi Bryan May kuvailee Adam Lambertia, jonka kanssa yhtye on kiertänyt maailmaa 2012 alkaen. Uusi laulaja löytyi sattuman kautta. Uutta laulajaa ei edes etsitty.

Adam Lambert kilpaili American Idol -kykyohjelmassa 2009. Enteellisesti hän lauloi koe-esiintymisessä Queenin Bohemian Rhapsodya. Muut tuomarit olivat pähkinöinä, mutta Simon Cowell nihkeili. Hänen mukaansa Adam oli liian teatraalinen.

– Olin väsynyt ja huonolla tuulella sinä päivänä, Cowell pääsee nyt dokumentissa selittelemään silloista epäilyään.

Mutta varsinaisesti Adam Lambert räjäytti potin ja nousi Queenin jäsenten tietoisuuteen Led Zeppelinin Whole Lotta Love -versiolla. Bändin kosketinsoittaja sattui näkemään esityksen. Hän lähetti heti viestin Brian Maylle, eikä hän ollut ainoa. May kertoo, että lukuisat ihmiset soittivat ja lähettelivät hänelle viestejä: tässä olisi uusi nokkamies Queeniin!

May kertoo, että he eivät edes etsineet laulajaa. Mutta Adam herätti hänen kiinnostuksensa. Idols-kilpailijalla oli ääntä, ulkonäköä ja magneettista karismaa.

– Hän oli kuin camp-elvis, muistelee puolestaan rumpali Roger Taylor.

Palaset loksahtivat kohdilleen, kun Queeniä pyydettiin esiintymään American Idol -finaaliin. Adam Lambert hävisi finaalin, mutta lopulta hän voitti isosti. Yhteys Queeniin oli syntynyt, ja nuori laulajalahjakkuus päätyi soolouransa lisäksi kiertämään maailmaan Queen-solistina.

Dokumentti kuvaa myös aikojen muutosta suhteessa homoseksuaalisuuteen. Freddie Mercury joutui julkisesti vaikenemaan omasta suuntautumisestaan. Lambertille suhtautuminen omaan seksuaali-identiteettiin on hyvin mutkaton.

– Oikeasti, eikö se ollut aika selvää? hän naurahtaa, kun puhe kääntyy ihmisiin, jotka paheksuivat Adamin kerrottua homoseksuaalisuudestaan julkisuudessa. Adamin mielestä mitään erityistä kerrottavaa ei edes ollut.

Yksi dokumentin vaikuttavimpia hetkiä on, kun Adam Lambert laulaa Queenin Who Wants to Live Forever omistaen laulun Orlandon yökerhoammuskelun uhreille. 2016 mies hyökkäsi homoklubille, luoteihin kuoli 49 ihmistä, ja 53 haavoittui.

– Se olisi voinut tapahtua missään vaan, se olisi voinut tapahtua ystäväporukalleni. Se olisi voinut tapahtua minulle, Lambert sanoo.

Myös Brian May sanoo esityksen kuuluvan yhteen hienoimmista ja erityisimmistä.

– Olen välilläni ihmeissäni hänen lahjakkuudestaan, kun hän osuu niihin stratosfäärisiin nuotteihin, May sanoo.

Suomalaiset muistavat Lambertin myös siitä, että tämä seurusteli Sauli Koskisen kanssa.

