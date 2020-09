Tiesitkö, kuka on Hollywoodin ahkerin alastonkohtausten tekijä? Nämä tähdet ovat riisuutuneet valkokankaalla kymmeniä kertoja

Monet tunnetut Hollywood-tähdet ovat tehneet alastonkohtauksia jopa kymmeniä kertoja uransa aikana.

Monet Hollywood-tähdet ovat vuosien varrella näyttäytyneet valkokankaalla ilman rihman kiertämää, mutta toiset huomattavasti useammin kuin toiset. Brittilehti The Sun listasikin hiljattain, ketkä Hollywoodin eturivin näyttelijöistä ovat tehneet uransa aikana eniten alastonkohtauksia.

Monica Bellucci

Monica Bellucci, 55, on tehnyt naisnäyttelijöistä eniten alastonkohtauksia ja nousi näin ollen The Sunin tekemän listauksen kärkipaikalle. Ensimmäisen kerran Bellucci riisuuntui La Riffa -elokuvassa vuonna 1991.

Monica Bellucci vuonna 2019.­

Kolmen vuosikymmenen aikana Bellucci on näytellyt lukuisissa viettelijän rooleissa. Bellucci on esiintynyt yhteensä 53 alastokohtauksessa.

Sharon Stone

Sharon Stone, 62, avasi ristityt jalkansa Basic Instinct – Vaiston varassa -trillerin kuuluisassa poliisin kuulustelukohtauksessa vuonna 1992.

Sharon Stone vuonna 2019.­

Elokuvan seksikohtauksissa Stone näyttää vielä enemmän ihoa. Yhteensä Stone on vuosien varrella nähty 46 alastonkohtauksessa.

Nicole Kidman

Nicole Kidmanin, 53, kohahduttavimmat alastonkohtaukset nähtiin elokuvissa Birth (2004) ja The Paperboy (2012).

Birth-elokuvassa Kidman menee kylpyyn 10-vuotiaan pojan kanssa, kun taas Paperboy-elokuvassa Kidmanin näyttelemä hahmo virtsaa Zac Efronin hahmon päälle.

Nicole Kidman vuonna 2004.­

Yhteensä Kidman on tehnyt 41 alastonkohtausta.

Melanie Griffith

Melanie Griffith, 63, oli 17-vuotias, kun hän esiintyi ensimmäisessä alastonkohtauksessaan elokuvassa Yön siirrot vuonna 1975. Kaikkiaan Griffith on esiintynyt 33 alastonkohtauksessa.

Melanie Griffith vuonna 2004.­

Penelope Cruz

Espanjalainen Penelope Cruz on ollut inspiraation lähde ohjaaja Woody Allenille sekä espanjalaiselle kollegalleen Pedro Almodóvarille. Hän on tehnyt alastonkohtauksia ainakin elokuvissa Kinkkua, kinkkua (1992) ja To Rome With Love (2012).

Penelope Cruz ja Nicolas Cage vuonna 2001.­

Yhteensä Cruz on näytellyt 32 alastonkohtauksessa.

Maggie Gyllenhaal

42-vuotias Maggie Gyllenhaal kertoi The Sunille olevansa ylpeä tekemistään alastonkohtauksista.

– Olen iloinen saadessani kuvata melkein mitä vain. Olen iloinen saadessani näyttää kehoani, mutta haluan että minulla on viimeinen päätösvalta siihen, mitä lopulta näytetään, Gyllenhaal sanoi lehdelle.

Maggie Gyllenhaal elokuvassa Mona Lisa Smile vuonna 2011.­

Yhteensä Gyllenhaal on esiintynyt 32 alastonkohtauksessa.

Angelina Jolie

Angelina Jolie, 45, tunnetaan seksikkäistä rooleistaan elokuvissa Puhallettu 60 sekunnissa (2000) ja Tomb Raider (2001). Yhteensä Jolie on tehnyt uransa aikana 30 alastonkohtausta.

Angelina Jolie vuonna 2000.­

Charlize Theron

Theron nähtiin vuonna 2016 alastonkohtauksessa elokuvassa The Last Face, jossa hänen vastanäyttelijänään oli Javier Bardem. Elokuvan ohjasi Sean Penn, joka on myös Theronin entinen kumppani.

Charlize Theron vuonna 2020.­

Yhteensä Theron on uransa aikana tehnyt 29 alastonkohtausta.

Helen Mirren

Myös Helen Mirren, 75, on näytellyt uransa aikana lukuisissa alastonkohtauksissa aina vuoden 1979 Caligula-elokuvasta vuoden 2003 Kalenteritytöt -elokuvaan.

Helen Mirren vuonna 2020.­

Yhteensä Mirren on tehnyt 29 alastonkohtausta.

Eva Green

Eva Green, 40, on näytellyt muun muassa Ava Lordia elokuvassa Sin City: A Dame to Kill For -elokuvassa (2014) ja Artemisia elokuvassa 300 (2006). Alastonkohtauksia Greenin uralle on mahtunut kaikkiaan 28 kappaletta.

Ewan McGregor

Ewan McGregor, 49, on urallaan tehnyt 25 alastonkohtausta, joita on nähty muun muassa elokuvissa Trainspotting (1996), Velvet Goldmine (1998), Pörssipeluri (1999) ja Doctor Sleep (2019).

Ewan McGregor ja Eva Green vuonna 2011.­

Marlon Wayans

Kyykkääminen kuntosalilla oli salaisuus Marlon Wayansin, 48, kovan kunnon taustalla elokuvassa Naked (2017).

Marlon Wayans vuonna 2018.­

Yhteensä Wayans on tehnyt 20 alastonkohtausta.

Javier Bardem

Espanjalainen Javier Bardem, 51, on näytellyt pahiksen roolia elokuvissa 007 Skyfall (2012) ja Menetetty maa (2007), mutta hän on tehnyt näyttelijän urallaan myös 17 alastonkohtausta.

Javier Bardem vuonna 1998.­

Antonio Banderas

Antonio Banderas, 60, nähtiin kiihkeissä kohtauksissa Angelina Jolien kanssa elokuvassa Original Sin - Perisynti (2001). Yhteensä alastonkohtausia mahtuu Banderaksen uralle 17.

Antonio Banderas vuonna 1989.­

Kevin Bacon

Kevin Bacon, 62, muistetaan kohtauksesta, jossa hän astuu ulos suihkusta elokuvassa Wild Things (1999). Urallaan Bacon on tehnyt 15 alastonkohtausta.

Kevin Bacon vuonna 2000.­

Jake Gyllenhaal

Everest-elokuvan (2015) ensimmäisessä kohtauksessa Gyllenhaal lähestyy telttaa yllään vain pelkkä talvihattu. Yhteensä Gyllenhaal on ehtinyt tehdä 13 alastonkohtausta.

Jake Gyllenhaal ja Ellen Pompeo elokuvassa Moonlight Mile vuonna 2002.­

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo, 52, on riisunut vaatteensa muun muassa elokuvissa The Cut (2014) ja The Normal Heart (2014).

Mark Ruffalo vuonna 2020.­

Yhteensä Ruffalo on urallaan tehnyt 13 alastonkohtausta.

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård, 44, nähtiin lukuisissa alastonkohtauksissa True Blood -sarjassa, jota hän tähditti vuosina 2008–2014. Hänen uralleen on mahtunut 13 alastonkohtausta.

Alexander Skarsgård ja Margot Robbie vuoden 2016 Tarzan-elokuvassa.­

Tom Hardy

Tom Hardy, 42, ajeli päänsä kaljuksi näytelläkseen väkivaltaisen vangin maineessa ollutta Charles Bronsonia elokuvassa Bronson (2008). Elokuvassa roolihahmo riisuuntuu valelee itsensä voilla, jotta vartijat eivät saisi häntä kiinni.

Tom Hardy vuonna 2012.­

Yhteensä Hardy on urallaan tehnyt 13 alastonkohtausta.

Sylvester Stallone

Ennen jättimenestystään elokuvassa Rocky (1976) Sylvester Stallone, 74, nähtiin alastonkohtauksissa elokuvassa Italialainen ori (1970). Yhteensä hän on tehnyt urallaan 13 alastonkohtausta.