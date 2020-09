Anne Flinkkilä sai uuden työparin – tv-konkari jää eläkkeelle parin vuoden päästä

Flinkkilä & Kellomäki alkaa tänään lauantaina.

Jotakin uutta, jotakin vanhaa, jotakin lainattua, jotakin sinistä.

– Uudet tuulet puhaltavat, ja mä olen se vanha, Anne Flinkkilä nauraa.

Lauantain alkuillan keskusteluohjelmassa on tapahtunut paljon muutoksia. Se kantaa vastedes nimeä Flinkkilä & Kellomäki, sillä Flinkkilän rinnalle tulee uusi juontaja Ani Kellomäki.

Kellomäki on pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija. Hän on tehnyt taustatoimittajan töitä tv-tuotannoissa. Kellomäki on myös ollut kahdesti Flinkkilän vieraana kirjoittamiensa tietokirjojen vuoksi: ensin Inhimillisessä tekijässä ja sitten Flinkkilä & Tastula -ohjelmassa. Nyt on aika lähteä itse puikkoihin.

Uuden ohjelman lavastus on sinisävytteinen.

– Ohjelma on aivan eri näköinen kuin ennen, aikaisemmin olimme synkemmässä maailmassa. Tässä on enemmän valoa. Taustalle heijastetaan kasvoja, mikä symbolisoi filosofisessa mielessä kohdattavia ihmisiä, Flinkkilä selittää.

Vuonna 1986 Anne Flinkkilä tuli töihin Ylelle. Tuttu ruutukasvo hänestä tuli 1980–90-luvun taitteessa, kun hän juonsi Ajankohtaisen kakkosen Lauantaisaunaa.

Monen ohjelman konkaritoimittaja jää eläkkeelle muutaman vuoden päästä. Hän toivoo voivansa olla mentori Kellomäelle ja jättää juontajaparinsa kautta omaa tekemistään ”taloon” eli Yleisradioon.

– Koska olen kohta eläkemummeli, niin mentorointiajatus on minusta tavallaan ihan mahtavaa. Voisin jättää omaa osaamista tänne taloon ja jollekin toiselle, Flinkkilä kertoo.

– Ani on ihan oma itsensä, ja hänellä on omat tekemisensä. Mutta jos salakavalasti voisin ujuttaa jotakin pientä, hän pohtii pilke silmäkulmassa.

Kellomäkeä Flinkkilä kuvailee valovoimaiseksi ihmiseksi, joka lähestyy todella hyvin ja suorasti ihmisiä. Uusi juontajapari on kiinnostunut henkilökohtaisista kasvutarinoista ja omien askelmerkkien löytämisistä.

Tv-konkari pitää Inhimillistä tekijää päätyönään. Legendaarista keskusteluohjelmaa tehtiin kahdenkymmenen vuoden ajan 1997–2017.

Inhimmilllistä tekijää Anne Flinkkilä pitää päätyönään. Kuva vuodelta 1997.­

– Olin lopetuksesta täynnä pyhää vihaa. Se oli itselleni päätyö, jota voin muistella vanhana.

Flinkkilän mukaan hyvän keskusteluohjelman lumo on hyvissä juontajissa, haastateltavissa ja teemoissa. Vain harva on kieltäytynyt Flinkkilän uralla vieraaksi tulemisesta.

– Minä uskon kuuluisaan puhuvaan päähän. Kun sieltä tulee hyviä ajatuksia, niin kyllä sitä katsotaan, hän kiteyttää.

Nyt syksyllä on luvassa ainakin vahvojen tarinoiden kavalkadi – muuta Flinkkilä ei vielä vieraista paljasta.

Ohjelma jatkuu joulutaukoa lukuun ottamatta ainakin ensi kevääseen asti.

– Haaveilen tästä parin vuoden projektina. Sitten rupean tekemään muuta elämässäni.

Flinkkilä & Kellomäki la 5.9. alkaen TV1 klo 17.10