Näin Big Brother -talossa suojaudutaan koronavirukselta – asukkaiden terveys turvataan äärimmäisillä toimenpiteillä

Big Brother Suomi palaa televisioon tänä sunnuntaina. Tuotannossa on otettu huomioon poikkeukselliset olosuhteet.

Big Brother Suomi käynnistyy jälleen sunnuntaina, kun uudet asukkaat astelevat vuoron perään kauppakeskus Redissä sijaitsevaan uudistettuun Big Brother -taloon. Tänä vuonna oman haasteensa ohjelman toteutumiseen on tuonut koronavirus, jonka torjuminen on noussut suureen rooliin Big Brother Suomen tuotannossa.

Näin Big Brother Suomessa suojaudutaan koronavirukselta:

Big Brother Suomen tiedotteessa kerrotaan, että jokainen asukas testataan koronan varalta kahteen kertaan ennen taloon menoa. Ensimmäinen testi heille on tehty noin kaksi viikkoa sitten. Kaikki tulokset olivat negativisia. Asukkaille on tehty toinen koronatesti eilen torstaina.

Viime sunnuntaista lähtien asukkaat ovat myös olleet valvotussa täyskaranteenissa hotellissa, jossa he poistuvat huoneistaan ainoastaan tuotannon edustajan saattamana, jolloin molemmilla on yllään kasvomaski ja/tai suojavisiiri ja hansikkaat. He eivät tapaa ketään muita ihmisiä tai hotellihenkilökuntaa koko viikon aikana.

Hotellikaranteenissa ollessaan asukkaille toimitetaan ruoka kolmesti päivässä huoneen oven taakse tarjottimella. Välipalaa ja muuta ruokaa toimitetaan heille kahden päivän välein huoneisiin. Karanteenin ajan asukkailla saa olla omat puhelimet ja tietokoneet käytössään.

Big Brother Suomen juontajina nähdään tälläkin kaudella Kimmo Vehviläinen, Elina Kottonen sekä Alma Hätönen.­

Asukkaat pääsevät BB-taloon sunnuntaina suorassa lähetyksessä, jossa jokainen asukas saapuu talolle omalla, perusteellisesti puhdistetulla limusiinikyydillä, jossa he istuvat kaukana hengityssuojaa käyttävästä kuljettajasta. Lisäksi asukkaat eivät saavu suorassa lähetyksessä studioon, vaan kulkevat yksitellen suoraan taloon.

Kaikki Big Brother -talon pinnat desinfioidaan täydellisesti huomenna lauantaina, jonka jälkeen talo sinetöidään ja eikä kukaan mene sisään enää ennen sunnuntai-iltaa ja asukkaiden saapumista.

Kaikki talon ja tuotannon tilojen pinnat, kuten pöydät, tasot, ovenkahvat, kädensijat ja wc-tilat on käsitelty Nanoksi-valokatalyysipinnoitteella, joka on itsedesinfioituva kotimainen pinnoitusratkaisu. Pinnoitteen lisäksi talossa ja tuotannon tiloissa on bakteereja ja viruksia tuhoavia ilmanpuhdistuslaitteita.

Asukkaat eivät poistu talosta kauden aikana esimerkiksi ruokakauppaan. Kaikki taloon toimitettavat tavarat, rekvisiitta ja elintarvikkeet ovat aina yhden vuorokauden täyseristyksessä ennen niiden taloon siirtämistä, jonka jälkeen ne toimitetaan taloon maskein, visiirein ja hanskoin suojautuneina.

Sunnuntain suorissa lähetyksissä on paikalla vain pieni yleisö, joka istuu riittävän väljästi ja käyttää kasvomaskeja.

