Robert Pattinson on sairastunut koronavirukseen – uuden Batman-elokuvan kuvaukset keskeytetään

Pattinson muistetaan erityisesti pääroolistaan elokuvasarja Twilightissa.

Näyttelijä Robert Pattinsonilla, 34, on todettu koronavirus. Pattinson on parhaillaan kuvaamassa uutta The Batman -elokuvaa Britanniassa. Kuvaukset jäävät tartunnan vuoksi tauolle. Pattinson näyttelee elokuvassa pääroolia Batmanina.

Elokuvayhtiö Warner Bros kertoo tiedotteessaan, että yksi henkilö Batman-elokuvan tuotannosta on testattu positiiviseksi koronavirukselle ja elokuvan kuvaukset keskeytetään. Warner Bros ei kertonut henkilön nimeä.

Vanity Fair ja Hollywood Reporter -lehdet kertovat nimettömiin lähteisiin perustuen, että sairastunut henkilö on Robert Pattinson.

Pattinson tuli tunnetuksi pääroolistaan Twilight-elokuvasarjassa, jossa hän näytteli Edward Cullenia. Hänen uransa ensimmäinen iso rooli oli vuonna 2005 elokuvassa Harry Potter ja Liekehtivä pikari, jossa hän näytteli velhopoika Cedric Diggorya.