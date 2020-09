Tällainen on uusi suoratoistopalvelu Disney+ – tarjolla yli 400 klassikkoelokuvaa

Uusi Disney+ -suoratoistopalvelu tarjoaa Disneyn rakastetut klassikot, mutta myös erityisesti suomalaisia kiinnostavan Star Wars -saagan. Palvelusta löytyy yli 400 elokuvaa.

Disney+ on uusi suoratoistopalvelu, jossa yhdistyvät Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- ja National Geographic -elokuvat ja -sarjat.

Muihin suoratoistopalveluihin verrattuna palvelun valttina on suuri elokuvakirjasto.

Suomalaisille osittain yksilöllisesti räätälöityyn valikoimaan kuuluu yli 6300 nimikettä, ja se sisältää esimerkiksi yli 400 elokuvaa sekä yli 40 Disney+ Originals -tuotantoa.

Katsottavissa on hittielokuvia kuten Avengers: Endgame sekä Oscarilla palkittuja dokumentteja, kuten Free Solo.

15. syyskuuta Suomessa aloittavassa palvelussa on tarjolla rakastettuja Disney-klassikoita, kuten Tuhkimo, Pieni merenneito, Aladdin, Dumbo, Pocahontas, Frozen ja Leijonakuningas (1994 ja 2019). Uusin animaatioelokuva Mulan saa palvelussa Suomen ensi-iltansa joulukuussa.

Molemmat Frozen-elokuvat ovat uudessa suoratoistopalvelussa.­

Hollywoodin hittielokuvista nähtävissä ovat esimerkiksi Yksin kotona, Mrs. Doubtfire – Isä sisäkkönä sekä James Cameronin Oscar-voittaja Avatar.

Vuodesta 2020 eteenpäin myös kaikki The Walt Disney Studios -ensi-iltaelokuvat tulevat palveluun.

Perheille tarjolla on erillinen osio lapsia varten. Vanhemmat voivat itse rakentaa lapsilleen haluamansa tarjonnan.

Joukosta löytyy esimerkiksi Disneyn klassikkosarja Hannah Montana ja 20 Pixarin menestyselokuvaa, kuten Ihmeperhe 1-2, Autot 1-3, Toy Story 1-4 ja Doria etsimässä.

Palvelusta löytyy myös Simpsonit-sarjan kaikki 30 tuotantokautta eli 600 jaksoa.

Disney+ -palvelu on koti myös Skywalker-saagalle. Katsottavissa ovat Star Wars -episodit 1–7 sekä Rise of Skywalker. Star Wars -faneille tarjolla on myös uusi Disney+ Originals -sarja The Mandalorian, jonka on tuottanut ja käsikirjoittanut Jon Favreau.

Star Wars -fanit voivat nauttia nyt koko saagasta.­

– Jokaisella Pohjoismaalla on omat suosikkiohjelmansa ja -elokuvansa, sillä tietyt tarina resonoivat eri tavoin eri maissa. Suomalaiset rakastavat Star Warsia, ruotsalaiset puolestaan katsovat eniten Leijonakuningasta, kertoo The Walt Disney Companyn Pohjoismaiden maajohtaja Hans van Rijn.

Supersankarien faneille on tarjolla yli 30 Marvel-elokuvaa, joiden joukossa ovat muun muassa Captain Marvel ja Oscar-voittaja Black Panther.

National Geographicin suosituista sarjoista mukana on esimerkiksi Will Smithin isännöimä Ihmeellinen planeetta maa.

Disney+ Originals -tuotannon joukosta löytyvät muun muassa High School Musical: The Musical: The Series, Black is King sekä Maailma Jeff Goldblumin silmin.

Palvelu on saatavilla lähes kaikkiin internet-yhteydellä varustettuihin medialaitteisiin, ja kaikki ohjelmat ja elokuvat on ladattavissa useammalle laitteelle yhtaikaa.

Palvelun normaalihinta lanseerauksen yhteydessä on 6,99 euroa kuukaudessa tai 69,99 euroa vuodessa.

Yhdellä tilauksella voi perustaa jopa seitsemän eri käyttäjäprofiilia. Suoratoistopalvelu löytyy osoitteesta disneyplus.com.