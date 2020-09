Tulevasta James Bond -elokuvasta julkaistiin uusi traileri – esittelee aiempaa enemmän salaisen agentin uutta vihollista

Daniel Craigin tähdittämästä 007 No Time to Die -elokuvasta on julkaistu uusi traileri. Elokuva saa ensi-iltansa marraskuussa.

007 No Time to Die on Daniel Craigin viimeinen Bond-elokuva.­

Uudesta James Bond -elokuvasta on tänään julkaistu uusi virallinen traileri. 007 No Time To Die -elokuvassa Daniel Craigin esittämä Bond on jättänyt aktiivipalveluksen ja nauttii rauhallisesta elämästä Jamaikalla.

Voit katsoa 007 No Time to Die -elokuvan uuden trailerin yllä olevasta videoikkunasta.

Sitä ei kuitenkaan kauaa kestä, sillä hänen vanha ystävänsä Felix Leiter CIA:sta pyytää apua. Siepatun tutkijan pelastustehtävä osoittautuu odotettua vaikeammaksi ja vie Bondin vaarallisella teknologialla aseistautuneen mysteeririkollisen jäljille, jota näyttelee Bohemian Rhapsody -elokuvasta tuttu Oscar-palkittu näyttelijä Rami Malik.

Ensimmäinen traileri tulevasta Bond-seikkailusta julkaistiin joulukuussa, sillä 007 No Time to Die -elokuvan oli tarkoitus saada ensi-iltansa jo huhtikuussa. Koronaviruksen takia ensi-iltaa kuitenkin siirrettiin useilla kuukausilla eteenpäin.

Rami Malek näyttelee Bondin vihollista tulevassa elokuvassa.­

Trailerissa vilahtelee Craigin ja Malikin lisäksi myös monia muita elokuvan kannalta olennaisia hahmoja. Paloma-nimistä toiminnan naista näyttelee Ana de Armas. Aiemmista Bond-seikkailuista tuttuihin rooleihin palaavat Ralph Fiennes (salaisen palvelun päällikkö M), Naomie Harris (sihteeri Eve Moneypenny), Rory Kinnear (henkilöstöpäällikkö Bill Tanner), Ben Whishaw (Q) ja Jeffrey Wright (CIA-agentti Felix Leiter). Myös Christoph Waltz palaa elokuvassa Bondin legendaarisen vastustajan Ernst Stavro Blofeldin rooliin.

Trailerissa nähdään myös Lashana Lynchin näyttelemä agentti Nomi, jonka kerrotaan olevan myös varustettu 00-tunnuksella. 00-alkuinen tunnus merkitsee Bond-elokuvien kielessä, että hahmolla on Britannian salaisen palvelun lupa tappaa. 007 No Time to Die jää nimiroolissa nähtävän Daniel Craigin viimeiseksi kerraksi kuuluisan agentin saappaissa. Onkin huhuttu, että tulevissa elokuvissa 007 tunnuksen saisi haltuunsa juuri Lynchin esittämä Nomi.

007 No Time to Die elokuvateattereissa 12.11.2020