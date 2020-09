Selviytyjät Suomi -julkkiskilpailijat palasivat kotiin erämaan armoilta – näin heidän ulkonäkönsä muuttui 4 viikossa

Selviytyjät Suomi -ohjelman julkkiskilpailijat ovat päässeet kaikki takaisin kotiin. Monien ulkonäkö on kokenut muutoksen erämaassa vietettyjen viikkojen aikana.

Selviytyjät Suomi kokee tänä vuonna historiallisen muutoksen, kun ohjelma kuvattiin tropiikin lämmön sijasta pohjoisen erämaassa.

Ohjelman tiedotteessa kuvailtiin kilpailijoiden joutuvan kestämään kuvauksissa kylmiä öitä ja luihin ja ytimiin tunkeutuvaa kosteutta eivät jätä kilpailijoita rauhaan. Vaaran tuntua tuovat karhut ja kyykäärmeet, mutta kilpailijoiden suurimpana riesana tulevat olemaan valtavat hyttysparvet.

Nyt Selviytyjät Suomi -ohjelman reilun kuukauden kestäneet kuvaukset on saatu purkkiin ja monet julkkiskilpailijat ovat päivittäneet kuulumisiaan Instagramiin.

– Hieno kokemus, ens vuonna näkee sit miten meni. Nyt takas sorvin ääreen ja tekee uutta musaa. Kiitos! Santa Cruz -yhtyeestä tuttu Archie Cruz kirjoittaa Instagramissaan.

Missikaunotar Sabina Särkkä kertoo Instagramissaan menneensä heti kuvauksista päästyään kylpyyn ja hemmotelleensa itseään pizzalla ja suklaalla.

– Parasta Selviytyjien jälkeen oli lämmin kylpy, hampaidenpesu, aviomiehelle soittaminen, sekä pizzan ja suklaan syöminen sängyssä. Selviytyjät oli aivan mieletön kokemus... Huh huh! Särkkä kirjoittaa.

Tosi-tv-kaunotar ja DJ Suvi Pitkänen kuvailee somessaan Selviytyjien olevan elämänsä hulluin ja hienoin kokemus.

– Wow olipa reissu! Ehdottomasti hulluinta mitä oon ehkä elämässäni ikinä tehnyt. Heittämällä elämäni hienoimpien kokemusten TOP 5:seen kyllä tää Pohjolan reissu. Mieletön matka jonka aikana sai kokea monia asioita joita ei ikinä uskonut kokevansa. Reissu oli myös hieno matka itseensä, hän kirjoittaa.

– Olipas mahtava reissu ja huikia kokemus! Ihania ihmisiä ja itsensä ylittämistä. Ikävä jää, tangokuningatar Johanna Pakonen kirjoittaa tunnelmistaan Instagramissa.

– Olen palannut. Olipa kokemus, en malta odottaa että pääsen kertomaan teille kaiken, tanssija Joalin Loukamaa intoilee Instagramissaan.

– Takaisin etelässä, mutta sydän jäi Pohjolaan. Yhteys luonnon kanssa tuli elettyä todeksi. Iso kiitos kaikille. Ilman teitä tämä reissu ei olisi ollut niin ikimuistoinen, yrittäjä Marianne Kiukkonen kirjoittaa.

”Annan karvojeni kasvaa”

Bloggaaja Sara Vanninen esittelee Instagramissaan Selviytyjissä kasvattamansa kainalokarvat. Hän kirjoittaa, että kaikilla oli kuvauksissa mahdollisuus ajaa karvat, mutta hän päätti antaa karvojen kasvaa.

– Annan karvojeni kasvaa ja kukoistaa – hyvällä säkällä ne lämmittävätkin vähän. En ole ajellut karvojani vieläkään. Alkuun koko homma tuntui epämukavalta, mutta ajan kuluessa huomasin tykästyväni niihin. Tai ehkä pikemminkin siihen mitä ne edustavat ja millaisia reaktioita ne muissa herättävät, bloggaaja kirjoittaa ja toivoo karvojensa saavan myös ruutuaikaa.

Vanninen kuvailee sosiaalisessa mediassa hyytävän kylmän merituulen ja niukan ravinnon olleen hänelle ohjelman kuvauksissa kaikista rankinta.

– Selviytyjät oli kokemuksena paljon enemmän kun osasin ennen reissua kuvitella. Vaikka olosuhteet haastavat olivatkin, nautin joka hetkestä. Luonnossa eläminen oli maailman ihaninta, joskin viilenevät päivät ja hyytävä merituuli tuntuivat välillä luissa asti. Tuntui, ettei energia meinannut riittää kehon lämmittämiseen, hän kertoo blogissaan.

Big Brother -voittaja Kristian Heiskari kirjoittaa Instagramissa hätkähtäneensä omaa peilikuvaansa.

– Kovat silmäpussit! Archie Cruz kommentoi Heiskarin kuvaa.

– On kyl aika törkeen näköinen sälli peilissä vastassa, BB-Krisu vastaa.

– En tiiä mitä sanoisin lyhyesti kuluneesta kuukaudesta, mut todettakoon vaikka että jumalaare mikä reissu! Erittäin etuoikeutettu olo et sain kokee Pohjolan karuuden ja kauneuden aivan hyvässä seurassa. kiitos jokaiselle laavunjakajalle ja tuotannontyypille jotka teitte tästä ikimuistoisen reissun! radiojuontaja Karoliina Tuominen kirjoittaa.

– Just kun mä luulin, että mikään reality ei vois enää yllättää mua niin sain kunnian kisailla uudella Selviytyjät Suomi -kaudella ja... sanotaanko niin että sehän yllätti, monesti ja vuorokauden jokaisena tuntina, realitykonkari Niko Saarinen kirjoittaa salamyhkäisenä.

Salkkarit-tähti Kerttu Rissanen lupailee somessaan ohjelman sisältävän monia yllätyksiä ja draamaa.

– Toivoin ennen reissua kunnon kamppailua ja äärirajojen testaamista ja voin kertoo et se kyllä toteutui. Oli siistiä päästä haastamaan itseään eri tavalla kun koskaan aikaisemmin sekä fyysisesti että psyykkisesti ja päästä vielä sen lisäksi tutustumaan ihaniin uusiin ihmisiin! hän kirjoittaa.

– Olipa kokemus. Nyt on koeteltu omia rajoja useammalla eri tavalla ku osasin odottaa. On ihan varmaa, että tämän kaltaiset kokemukset muuttaa ihmistä ja laajentaa omaa, loppujen lopuksi aika suppeaa näkökulmaa. Luvassa on aivan USKOMATON kausi, tubettaja Juuso ”Herbalisti” Karikuusi myhäilee.

– Home sweet home! Kiitos Selviytyjät Pohjola. Älytön reissu ja kokemus. Ens vuonna telkkarissa! Nyt ei haittaa syksyn sateet, sillä mä en oo lähössä himasta mihinkään, muusikko Elias Gould kirjoittaa Instagramissaan.

Hyvinvointivalmentaja Aki Manninen puolestaan poseeraa Instagramissaan vaimonsa Rita Niemi-Mannisen ja parin pienen Donna-tyttären kanssa.

– Hei kotona ollaan ja tarina on taas yhtä reissua rikkaampi, hän summaa.

Selviytyjät Pohjola starttaa Nelosella vuonna 2021. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.