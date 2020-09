Tässä ovat tuoreet Temptation Island Suomi -sinkut! Mukana sirkusartisti ja piirakanrypytyskilpailun voittaja

Temptation Island Suomi tulee jälleen. Tässä ovat 8. tuotantokauden sinkut.

Temptation Island Suomi palaa jälleen ruutuihin jo kahdeksannen tuotantokauden voimin. Tällä keihäsmatkalla laaksojen ja kukkuloiden oppaina toimii 20 kuumaa sinkkua, jotka pistävät neljän pariskunnan päät pyörälle nyt ensimmäistä kertaa kotimaan maisemissa.

Temptation Island Suomi -juontajana nähdään aiemmilta kausilta tuttuun tapaan rakastettu, pelätty ja kunnioitettu grillimestari Sami Kuronen.

Naissinkut:

Sanni, 22, Rovaniemi

”Mie en todellakaan oo mikään ruudinkeksijä, mutta aivan varmasti paikalla aina kun räjähtää.”

Ratsastusta ja koiran kanssa lenkkeilyä harrastavan Sannin arkeen mahtuu myös opiskelua. Sanni on ulospäinsuuntautunut, iloinen ja itsenäinen piristysruiske, jonka seurassa ei tule tylsää.

Inkku, 21, Turku

“Mä pelaan jääkiekkoo, joten mailankäsittely sujuu.”

Jääkiekkoa harrastava Inkku on luonteeltaan temperamenttinen ja hyvin päättäväinen.

Hänestä löytyy myös pehmeämpi puoli ja toiset ihmiset aina huomioonottava Inkku kertoo luovansa ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Pelikaukaloita kolunneelta kaunokaiselta ei rohkeutta puutu ja sen myötä hän hyppää mukaan myös viettelysten saarelle.

Milma, 20, Luumäki

”Mie oon nuorempana voittanut piirakanrypytyskilpailun, joten katotaan kuka teistä rypyttää ja kenen piirakkaa.”

Milmalla on usein monta rautaa tulessa ja hänen arkensa täyttyy neljästä eri työstä. Muun muassa parturi-kampaajana ja baarimikkona työskentelevä Milma on avoin, rohkea ja tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa.

Sanna, 21, Vantaa

”Aika moni mua haluais panna, mutta ehkä teidän onneksenne mä en anna.”

Sanna on naisellinen nainen, joka on sinut itsensä kanssa. Sanat rakastava, rehellinen, määrätietoinen ja herkkä kuvaavat Sannaa täydellisesti. Vapaa-aikaansa Sanna viettää kuntosalilla sekä kirjojen parissa ja arkeen mahtuu myös opiskelua.

Jenna, 21, Oulainen

”Mä oon käynyt elämäni aikana kahdesti treffeillä, joten en haluais anoo, mut kolmas kerta toden sanoo.”

Tarjoilijana työskentelevä Jenna on rauhallinen, positiivinen ja henkisesti vahva persoona. Vapaa-aikanaan hän rakastaa matkustella, käydä salilla ja laittaa ruokaa.

Myös luonto on Jennalle monella tapaa tärkeä voimavara. Oman hengellisen puolen kehitys on hänellä lähellä sydäntä ja onkin tuonut helpotusta omaan elämään vaikeiden asioiden käsittelyssä. Aidosti iloisen ja hyvän kuuntelijan taidoista onkin varmasti apua varatuille miehille tunteiden vuoristoradassa.

Sonja, 18, Järvenpää

”Mä oon vähän kyllästynyt mun omaan sukunimeen, niin löytyiskö täältä jotain uutta?”

Viinejä ja hyvää ruokaa rakastava Sonja kuvailee itseään spontaaniksi ja huolehtivaksi skorpioniksi. Vuoden sinkkuelämää viettänyt Sonja on ehtinyt opiskelujen ohella viettämään jo railakkaitakin aikoja. Tämän hetkistä elämäntapaansa Sonja kuvailee kuitenkin rauhalliseksi.

Anniina, 27, Tampere

”Mulla on kymmenen vuotta seurustelutaustaa, tänne mä tulin vaan sinkkuna pitää hauskaa, niin tehdään tästä reissu mikä voidaan kaikki vanhana muistaa.”

Valmentajana ja fysioterapauttina työskentelevä Anniina harrastaa kuntosalia ja luonnossa liikkumista. Heittäytyvä Anniina tykkää myös kokeilla uusia lajeja. Anniina on helposti lähestyttävä, positiivinen persoona, joka tuo aurinkoa mukanaan mihin ikinä meneekin.

Kymmenen vuoden seurustelun jälkeen Anniinalle tuli vahva tunne, että hän haluaa kokea sinkkuelämän, ennen kuin on valmis sitoutumaan loppuelämäkseen.

Viola, 25, Jyväskylä

”Jos sä jotain leikkii alat, niin mä opetan teille temppujen salat.”

Musiikin parissa työskentelevä Viola harrastaa cheerleadingia, telinevoimistelua ja kuorolaulua. Viola on hassutteleva, empaattinen ja kaikkien kanssa toimeentuleva ilopilleri, jolla harvoin hymy hyytyy.

Temppareihinkin Viola lupaa tuoda iloisuutta ja energiaa. Hän on porukan viihdyttäjä, joka myös tarvittaessa tulee ja analysoi muiden suhdekoukeroita.

Ella, 24, Salo

”Mä tulin tänne dokaa ja viihtymään ja mä olen täällä teitä varten, jos te alatte mokaa ja kiihtymään.

Sekä kosmetologiksi että lähihoitajaksi valmistunut Ella tekee lähihoitajan töitä kehitysvammaisten asuntolassa. Työn lisäksi arkeen mahtuu myös beachvolleyta, sulkapalloa, peli- ja elokuvailtoja ystävien kanssa sekä metsässä samoilua.

Tiina ”Tinke”, 20, Lahti

”Lääkäri sano, että mä voisin siedättyä mun kananmuna-allergiasta jos mä saisin joka päivä vähän munaa. Niin voisitteko te auttaa mua tän asian kanssa?”

Sirkusartistiksi opiskeleva ja somevaikuttajana työskentelevä Tiina rakastaa videoiden tekoa, valokuvaamista, piirtämistä ja tietokonepelejä. Luonteeltaan pirteä, rohkea, luova ja spontaani Tiina kuvailee itseään myös hymyileväksi ja unelmoivaksi.

Miessinkut:

Meido, 30, Vantaa

”Mä itseasiassa unohdin mitä mun piti sanoa, mutta etteköhän tekin kohta unohda teidän kumppaninne.”

Satamassa ahtaajana työskentelevä Meido on rento ja rauhallinen ihminen, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Vapaa-ajallaan kuntosalilla rautaa nostava Meido on avarakatseinen ja hänellä halu kehittää itseään niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Meidolla on kova tahtotila myös voittaa esiintymispelkonsa ja Meido haastaa itsensä asettuessa epämukavuusalueelleen, kameroiden eteen.

Joona, ”Jope”, 24, Helsinki / Tampere

”Olen tämän keittolaivan kapteeni. Minulla on jo miehistö, mutta tarvitsemme vielä mahtavan peräsimen ja pulleat purjeet, jotta voisimme löytää rakkauden satamaan.”

Kahden kaupungin mies Jope on vauhdikas veijari, joka tykkää olla jatkuvasti menossa. Opiskelujen ohella Jopen arkeen mahtuu työntekoa, salibandya ja frisbeegolfia.

Temppareihin Jope lähtee tapansa mukaan tekemään omaa juttuaan. Hän kertoo olevansa usein muille sosiaalinen henkireikä ja uskookin olevansa myös saarella liima, joka tuo porukan yhteen

Markus, ”Make”, 24 Helsinki

”Mä oon ehkä tän porukan kookkain ja ehkä myöskin puheliain, mut välillä se meno on ollut niinkin kovaa, että mulla on hiukset tippunut päästä.”

Kuljettajana työskentelevä Markus on erittäin avoin ja energinen tapaus.

Väinö, 22, Pukkila

”Tää paikka on tosi kaunis, niin ootte myös tekin. Pidetään ikimuistoinen reissu!”

Putkiasentajana työskentelevä Väinö on auttavainen ja kohtelias nuori herrasmies.

Rauhallisen ulkokuoren alta löytyy räväkkä ja spontaani sosiaalinen sukkula, jonka kanssa yhteinen sävel löytyy hyvinkin helposti.

Tino, 22, Lahti

”Tää reissu paljon antaa, mut voin tarvittaessa teidän murheet kantaa ja lohtua antaa.”

Suomen Temppari-pääkaupungissa Lahdessa asuvan Tinon arjen täyttää opiskelu, jalkapallo ja ajanvietto kavereiden kanssa.

Tino on energinen hurmuri, jolla on hyvä huumorintaju ja pilke silmäkulmassa. Tinolla on taito tulkita naisia ja tarpeen tullen hän on joko mahtavaa juhlaseuraa tai tarkalla korvalla kuunteleva henkinen tuki.

Lenni, 18, Joensuu

”Meidän kanssa teillä tulee olee niin hauskaa, että te luulette et tää on komediaa.”

Juhlimista harrastava Lenni, käy heittelemässä myös frisbeetä, ajan siihen riittäessä. Vapaa-ajanvieton ohella Lennin arkea täydentää myös opiskelu. Tämä nuori herra kertoo olevansa hyvin avoin ja sosiaalinen sekä omasta mielestään myös hauska ihminen.

Joni, 22, Jyväskylä

”Oon Joni ja tällä oon hetkellä pohjoisen tummin ori.”

Talonrakentajana työskentelevä Joni pyörii vapaa-ajallaan jääkiekkokaukaloissa.

Itseään Joni kuvailee hauskaksi ja rennoksi kaveriksi, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Kohti viettelysten saarta Joni lähtee hyvillä mielin ja hänen toiveissa on hauska ja ikimuistoinen reissu.

Jesse, 25, Tampere

”Voin kertoa, että täällä on kuumempi kuin pizzauunissa, kiitos teille siitä! Mut onneks mä tulin tänne viilentää teidän ilmapiirii.”

Kokkina työskennellyt Jesse on aloittamassa vaatesuunnittelun opiskelut.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita löytyy vapaa-ajanvietosta, skeittaamisen ja muun extremen ollessa lähellä Jessen sydäntä.

Pyry, 22, Kerava

”Mulla on kolme tärkeetä P:tä mun elämässä: pallo, pullo ja kolmannen te varmaan tiedättekin. Mulla jäi pallo himaan, mut eiköhän me noilla kahdella muullakin pärjätä.”

Lähihoitajana työskentelevä Pyry nauttii vapaa-ajastaan koripallokentillä. Rauhallisen ja tahdikkaan olemuksen takaa löytyy itsevarma nuori mies

Veikka, 21, Vantaa

”Lempikää yhtä, lempikää toista, lempikää vaikka yhtätoista. Mutta yhtä kerrallaan, älkää kahta milloinkaan.”

Veikka on Turusta Vantaalle muuttanut turvallisuusalalla työskentelevä muusikko. Aiemmin nurmikentillä kilpaurheilua harrastanut Veikka liikkuu yhä paljon, mutta nykyään vain harrastusmielessä kaveriporukalla.

Intohimokseen Veikka kertoo musiikin kirjoittamisen ja esittämisen. Hän on tehnyt musiikkia reilun neljän vuoden ajan ja keikkaillut ympäri Suomea. Hän nimeääkin omaksi bravuuriksi ihmisten viihdyttämisen.

