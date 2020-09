Näin asiantuntijat analysoivat uusia Ensitreffit alttarilla -aviopareja – yksi pari poiki Kari Kanalalta välittömästi paljonpuhuvan arvion

Syksyn ensimmäisessä Ensitreffit alttarilla -jaksossa asiantuntijaraati esitteli uudet pariskunnat ja pohti, mitkä kenties ovat kunkin avioparin yhteisen taipaleen suurimpia haasteita.

Syksyn yksi odotetuimmista ohjelmista palasi tänään televisioon, kun Ensitreffit alttarilla -suosikkisarjan uusi tuotantokausi käynnistyi. Ensimmäisessä jaksossa paljastettiin, millaisia pariskuntia ohjelmassa päästään syksyn mittaan seuraamaan. Ensi viikolla nähtävässä jaksossa toisilleen tahdon sanovat Tommi ja Juudit, Mira ja Matti, Kati ja Janne sekä Tuomas ja Emma.

Tällä kaudella pariskuntia on poikkeuksellisesti mukana neljä. Illan jaksossa edelliskausilta tutut asiantuntijat Elina Tanskanen, Marianna Stolbow ja Kari Kanala analysoivat vuorollaan kutakin pariskuntaa ja pohtivat, millaisia haasteita heillä kenties on edessään.

Ensimmäisenä vuorossa olivat Tommi ja Juudit. Asiantuntijat pohtivat erityisesti sitä, millaisia keskusteluja feministiksi itseään kuvaileva Juudit sekä tasa-arvon puolesta niin ikään puhuva Tommi saavat yhdessä aikaiseksi. Etenkin Tanskanen oli pariskunnan tulevaisuuden suhteen toiveikas.

– Tommi kuvasi kivasti itseään sanomalla että hän on generalisti eli tosi monista asioista kiinnostunut mutta ei minkään alan erityisosaaja. Tällaista monipuolisuutta hän toivoi myös kumppaniltaan, Stolbow kuvaili Tommia.

– Mua kiinnostaa että mikä on se tasa-arvo mitä molemmat tässä etsii. Että miten se muokkaantuu sitten parisuhteessa, pohti puolestaan Kanala.

– Mä uskon siihen, että he tulee inspiroimaan ja innostamaan toisiaan tosi paljon. Heissä on sellaista avoimuutta ja herkkyyttä. Siitä voi tulla todella kauniita kohtaamisia, totesi Tanskanen.

Seuraavana vuorossa olivat Mira ja Matti. Myös heidän Tanskanen uskoi täydentävän toisiaan hyvin. Kanala puolestaan totesi, että yhteisestä arjesta saattaa nousta esiin myös yllättäviä haasteita, sillä erityisesti Matti kertoi kaipaavansa kumppania, jonka kanssa nauttia arkisista asioista.

– He sopivat toisilleen hyvin koska mä uskon, että he täydentävät toisiaan nimenomaan siinä luottamuksen etsimisessä. He saavat sitä toisiltaan. Löytyy sosiaalisuutta ja empaattisuutta, analysoi Tanskanen.

– Matti sanoi kivasti, että hän haluaa sellaisen tavallisen ja normaalin ihmisen joka ymmärtää, että elämä on sitä että aamuisin syödään puuroa, Stolbow nauroi.

– Ehkä haasteeksi tulee se, mikä on myös vahvuutta – arjen korostaminen. miten löytää sitä romanttisuutta mikä kaipaa luovuutta? Sitä he toivottavasti kaivavat toisistaan esiin, pohti Kanala.

Elina Tanskanen, Kari Kanala ja Marianna Stolbow nähdään asiantuntijoina uudella Ensitreffit alttarilla -kaudella.­

Seuraavan pariskunnan, Katin ja Jannen kohdalla Tanskanen nosti esiin kaksi asiaa, jotka saattavat osoittautua haasteiksi parin liitossa.

– Tän parin haasteista mä nostaisin kaksi esille. Toinen on se, että miten se turvallinen ilmapiiri lähtee syntymään heidän välillään. Sehän ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan se vaatii semmoista jatkuvaa ruokkimista ja rohkeuttakin, Tanskanen pohti.

– Toinen on se heidän erirytmisyytensä. Katissa on sellaista sähäkkyyttä ja Jannessa rauhallisuutta, niin saa nähdä mitä he nostaa toisissaan pintaan, hän jatkoi.

Kari Kanalalla kuitenkin vaikutti olevan vahva usko Katin ja Jannen avioliiton onnistumiseen, josta kieli asiantuntijan ilmoille täräyttämä paljonpuhuva kommentti.

– Se, että löytyy yhteinen rytmi, niin se vaatii vähän kompromisseja molemmilta. Mutta mulla on sellainen tuntu, että tämä voi lähteä aika vauhdilla liikkeelle, Kanala totesi toiveikkaana.

Elina Tanskasen mukaan kaikilla pariskunnilla on tasaväkiset mahdollisuudet onnistua aivoliitoissaan.­

Tänä syksynä päästään seuraamaan myös Emman ja Tuomaksen yhteistä taivalta. Myös heidän avioliittonsa onnistumiseen Tanskasella, Kanalalla ja Stolbow’lla tuntui olevan vahva luotto ensimmäisen jakson perusteella. Tanskanen nosti esiin muun muassa pariskunnan yhteiset mielenkiinnonkohteet.

– Tässä on Emma. iloinen, herkkä, ulospäinsuuntautunut ja empaattinen. Sitä empaattisuutta hän haluaa myös toiselta. Hän haluaa ihmisen, joka osaa puhua tunteistaan, Kanala kuvaili Emmaa.

– Tätä on nimenomaan Tuomas. Hän osaa puhua tunteistaan, hän on avoin, hän on miettinyt asioita itsestään ja elämästään ja mitä toivoo suhteelta. Hänessä on myös vähän sellaista suorasukaisuutta. Heissä on Emman kanssa samaa se, että heillä on samoja mielenkiinnon kohteita. He tykkäävät liikkua luonnossa ja olla ulkona ylipäätään, selitti Tanskanen.

