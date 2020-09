Klamydian Veskulle alkoi sataa palautetta Vain elämää -ohjelmaan osallistumisesta – täräyttää nyt suorat sanat epäilijöille

Yksityisyydestään tarkka Vesku Jokinen harkitsi Vain elämää -ohjelmaan osallistumista pitkään. Ohjelma alkaa lokakuussa, mutta palautetta on tulvinut jo nyt.

Supersuosittu Vain elämää alkaa jälleen lokakuussa. Yksi kauden ehkä kenties yllättävimmistä artisteista on Klamydian laulaja Vesku Jokinen, joka oli ehtinyt vannoa pitkään, ettei häntä koskaan nähtäisi ohjelmassa.

Mieli muuttui kuitenkin sinnikkään taivuttelun tuloksena.

– Osallistumisestani ohjelmaan on ollut puhetta jo pitkään. Toni Wirtanen on ollut se pääpiru, joka on minua suostutellut jo varmaan neljä vuotta. Olen todella tarkka yksityisyydestäni, joten kieltämättä tämä vähän hirvitti, Jokinen myöntää IS:lle ohjelman esittelytilaisuudessa.

– Kenelläkään kollegalla, joka on ollut ohjelmassa, ei kuitenkaan ollut mitään pahaa sanottavaa. Sitten tuli korona ja mietin, että jos ei ole muuta, niin mennään sitten telkkariin huutamaan, Jokinen perustelee.

­

Klamydialle on ehtinyt vuosikymmenten aikana kertyä valtava ja uskollinen fanijoukko. Jokinen paljastaakin saaneensa sosiaalisen median kautta valtavasti palautetta päätöksestään lähteä ohjelmaan.

– Palautetta on tullut, ja se on ollut pelkkää peukkua. On sanottu, että jo oli aikakin, että lähdit tähän mukaan. Osa tullut sanomaan tämän päin naamaakin, Jokinen paljastaa.

Jokinen tosin toteaa samaan hengenvetoon, että vaikka osa faneista ei ajatuksesta pitäisi, se ei häntä suuntaan tai toiseen hetkauttaisi.

– Jos joku ei siitä tykkää, niin aivan saatanan sama. En ole sellainen ihminen, joka välittäisi mitä muut ajattelevat. Teen mitä huvittaa, Jokinen toteaa napakasti.

Vain elämää -ohjelman tähdet Vesku Jokinen, Stig, Arja Koriseva, Herra Ylppö, Jannika B, Ressu Redford, Mariska ja Reino Nordin.­

Vain elämää -ohjelma tuli sikälikin hyvään saumaan, että korona vei musiikkialan työt joksikin aikaa kokonaan. Keikkakato osui myös Klamydiaan.

– Olen normaalisti vähintään kaksi päivää viikossa tien päällä. Sitten kaikki keikat vietiin yhtäkkiä pois. Kun keikat ja toimeentulo lähtivät, niin kyllähän sitä aluksi teki mieli mennä hakkaamaan päätään vessan seinään.

Pian Jokinen kuitenkin keskitti kaiken energiansa läheisilleen.

– Pääsin taas kärryille siitä, kuka olen. Olen perheenisä, joka pitää lapsistaan huolta kotona. Tajusin, että se on minun maailmani, ja kaikki muu on hapatusta. Kun olin kotona, tajusin, että meillä on kaikki niin hienosti.

Vain elämää Nelosella 2. lokakuuta alkaen. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.