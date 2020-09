Main ContentPlaceholder

Keanu Reevesin elämä on ollut täynnä tragedioita – lapsi ja rakastettu kuolivat keskellä näyttelijän uran suurinta menestystä

Tänään 56 vuotta täyttävän Keanu Reevesin elämään on mahtunut loputtomasti surua. Nyt ura on uudessa huipussa ja Reeves on uskaltanut jälleen rakastua.

Nuorena siloposkisena nähty Keanu Reeves on edustanut viime aikoina John Wick -lookisssa eli parrassa, pitkähkössä tukassa ja tummanpuhuvissa vaatteissa.­

Pahat miehet murtautuvat ex-palkkatappajan kotiin, varastavat auton ja tappavat vaimovainaan lahjoittaman koiran. Tästä jokseenkin yliampuvasta asetelmasta käynnistyy vuoden 2014 yllätyshitti John Wick, joka aloitti keski-ikään ehtineen, monien silmissä 90-luvulle jääneen Keanu Reevesin, 56, uuden nousun. – Minulle Johnin suru teki siitä henkilökohtaista. Se oli tarpeeksi voimakasta, jotta se sai hänet mylläämään esiin menneisyytensä. En ajatellut sitä kostona, vaan uudelleen kirjoittamisena, Reeves pohti Telegraphille. John Wick -elokuvat kertovat kostoretkelle lähtevästä ex-palkkatappajasta.­ Surua, johon Reeves viittaa, on miehen elämässä riittänyt enemmän kuin tarpeeksi. Samalla, kun Reevesin ura otti tulta Myrskyn ratsastajat- ja Speed – Kuoleman kyydissä -ysäriklassikoiden myötä, Reeves henkilökohtainen elämä meni sijoiltaan. Vuonna 1993 yksi Hollywoodin suurista nuorista lupauksista, näyttelijä River Phoenix, kuoli huumeiden yliannostukseen yökerhon eteen 23-vuotiaana. Kyse oli yksi ujon Reevesin harvoista sydänystävistä, ”veriveli”, jonka kanssa hän oli kuvannut muun muassa kriitikoiden ylistämän kasvudraaman Matkalla Idahoon. Reevesin paras ystävä ja elokuvan Minun Idahoni -vastanäyttelijä River Phoenix menehtyi vuonna 1993.­ Viisi vuotta myöhemmin Reeves tapasi elämänsä rakkauden, Jennifer Symen, ja pari alkoi odottaa pian lasta. Jouluaattona 1999 Matrixin suurmenestyksen kintereillä Avaksi nimetty tytär syntyi kuolleena. Parin suhde romahti ja päättyi vain viikkoja myöhemmin. Puolitoista vuotta tämän jälkeen Syme sai surmansa auto-onnettomuudessa Hollywoodissa. – Suru muuttaa muotoaan, mutta se ei koskaan lopu. Ihmiset luulevat virheellisesti, että sen voi käsitellä ja sanoa ”nyt se on poissa ja olen kunnossa”. He ovat väärässä. Kun rakastamasi ihmiset ovat poissa, olet yksin, Reeves totesi Parade-lehdelle vuonna 2006. Vuonna 2005 julkaistussa Time-lehden artikkelissa Reevesiä kutsutaan ”Hollywoodin introverteimmaksi tähdeksi”. Hänen vastanäyttelijänsä ovat kuvailleet tähteä sulkeutuneeksi ja yksityisasioitaan tarkkaan suojelevaksi, jota on vaikea oppia tuntemaan. Samaan aikaan Reevesin kerrotaan lahjoittaneen miljoonia syöpätutkimukselle siskonsa sairauden seurauksena ja tuhansien eurojen Harley-Davidson -moottoripyörät Matrix-elokuvan stunt-miehille. – Raha on viimeinen asia jota ajattelen. Voisin elää tähänastisilla tienesteillä muutama sata vuotta, Hello raportoi Reevesin todenneen 2003. Reevesin tähdittämä Matrix-trilogia nettosi maailmanlaajuisesti reilusti yli miljardi euroa. Reevesin Neo-hahmo palaa parhaillaan kuvattavaan nelososaan.­ Vuonna 2010 Reeves kuvattiin syömässä voileipää yksin pää painoksissa puistonpenkillä. Sen jälkeen ”Sad Keanusta” (surullisesta Keanusta) tuli käsite, muunnelmat kuvasta lähtivät kiertämään nettiä ja fanit ideoivat kampanjoita, joilla Reevesiä saataisiin piristettyä. Joitakin Hollywood-huhuja lukuunottamatta Reevesillä ei ollut julkisesti kumppania sitten Symen. Viime marraskuussa Reevesin fanit kohahtivat ja sitten riemuitsivat, kun tähti ilmestyi elokuvagaalan punaiselle matolle käsi kädessä taiteilija Alexandra Grantin, 46, kanssa. Pian selvisi, että pari oli seurustellut kaikessa hiljaisuudessa jo vuosia ja he pyörittävät yhdessä muun muassa kirjakustantamoa. Reeves astui julkisuuteen naisystävä Alexandra Grantin kanssa viime vuoden marraskuussa.­ Lue lisää: Keanu Reeves esitteli naisystävän ensimmäistä kertaa 20 vuoteen – 46-vuotias Alexandra kiinnitti kaikkien huomion – Kaikki tuntemani ihmiset soittivat minulle marraskuun ensimmäisellä viikolla. Se oli uskomatonta. Samalla olen miettinyt lähinnä, että miten tämän kautta voisi edistää jotakin hyvää? Grant hämmästeli Voguen haastattelussa. Reeves kirjoittaa nyt keski-iässä tavallaan uusiksi myös omaa menneisyyttään. Vuoden 1989 kulttielokuvasta Billin ja Tedin uskomaton seikkailu ilmestyi kolmas osa viikko sitten, vaikka miehen manageri tiettävästi aikoinaan vannoi kirosanojen saattelemana, että sellaista ei koskaan tulisi. Koronapandemian viivästyttämän Matrix-elokuvien neljännen osan kuvaukset ovat jälleen käynnissä ja elokuvan pitäisi tulla ensi-iltaan tällä tietoa keväällä 2022 samoin kuin neljänteen osaan ehtineen John Wickin. Lue lisää: Keanu Reevesin käytös yhteiskuvissa ihmetyttää somessa – varoo koskettamasta naispuolisia fanejaan: ”Hän ei ota mitään riskejä”