Heli Rantanen teki suuren vaikutuksen pieneen Pilvi Hämäläiseen – tytöstä tuli keihäänheittäjä sankarinsa innoittamana

Uutuusohjelma Penkinlämmittäjät käsittelee urheilua rennolla otteella. Vakiopanelisteihin kuuluvat Pilvi Hämäläinen, Eva Wahlström, Paula Noronen, Ville Myllyrinne, Tommy Lindgren, Mikko Töyssy, Tero Tiittanen ja Jarkko Ruutu.

Pikkutyttönä Pilvi Hämäläinen heräsi öisin salaa katsomaan vuoden 1996 Atlantan kesäolympialaisia. Hän halusi nähdä suomalaisten suoritukset eikä pelkästään niitä, jotka tulivat aikaeron takia sopivaan aikaan. Yksi hetki jäi pysyvästi mieleen.

– Oli niin hienoa, kun Heli Rantanen voitti kultaa keihäänheitossa ja juoksi Suomen lipun kanssa stadionilla. Ajattelin, että tuo fiilis on varmaan niin hieno, kun hän on tehnyt niin paljon töitä sen eteen, ja nyt hän saa suurimman palkinnon siitä, Hämäläinen huokaisee.

Heli Rantanen Mikaela Ingbergin onnittelusyleilyssä.­

Rantasen olympiakullasta innostunut Hämäläinen rupesi itsekin heittämään puukeppiä pihalla. Isä totesi lopulta, että kun tuo innostus ei näköjään laannu, tyttö pääsee urheilukouluun. Mutta urheilukoulussa ei ollutkaan tarpeeksi keihäänheittoa. Valmentaja Arttu Vänskä oli huomannut potentiaalia tytön heittokädessä ja lupasi alkaa treenata keihäänheittoa hänen kanssaan.

– Sitten minustakin tuli keihäänheittäjä ja kiersin Pohjois-Karjalassa kisoissa ja pari piirinmestaruuttakin tuli saatua. Lopetin parin vuoden päästä, kun tuli tunne, että tämä on nähty.

Hämäläinen pääsee näyttämään urheilutietämystään MTV3:n uudessa Penkinlämmittäjät-viihdeohjelmassa, jossa käsitellään ajankohtaisia urheilu-uutisia ja ilmiöitä raikkaalla tavalla.

– Urheilu on tosi hyvä lähtökohta kaikennäköiselle viihteelle, koska siinä on draamaa jo itsessään. Siitä on helppo lähteä huumoria repimään. Penkinlämmittäjät on urheiluaiheinen komediapaneelishow, jossa on hauskoja sketsejä.

Hämäläisen lisäksi vakiopaneeliin kuuluvat Paula Noronen, Ville Myllyrinne, Tommy Lindgren, Mikko Töyssy, Tero Tiittanen, Eva Wahlström ja Jarkko Ruutu.

Penkinlämmittäjät on sukua jo lopetetulle TV2:n Villi kortti -suosikkiohjelmalle. Suuri osa ohjelmien panelisteista on samoja.

Nyrkkeilyn maailmanmestari Eva Wahlström liittyy mukaan joukkoon.

Ile Uusivuori juontaa Penkinlämmittäjiä.­

– Kaipaan omaa porukkaa, jota ei ole enää nyrkkeilyn jälkeen ollut. Vaikka on ihmisiä ympärillä, kaipaan jengiä, jonka kanssa tehdä jotakin ja on yhteinen päämäärä.

Wahlström kieltäytyi kolmesti ennen kuin suostui mukaan. Hän sanoo seuraavansa urheilua niin vähän, ettei halua osallistua urheiluohjelmiin.

– En ole ikinä ollut kovin kiinnostunut urheilusta. Minua kiinnostaa urheilussa ihminen, joka urheilee, kaikki se takana oleva duuni ja psykologia, miten urheilija pystyy voittamaan itsensä. Urheilulajien biomekaniikka kiinnostaa, mutta urheilutuloksilla ei ole oikein merkitystä. Jos seuraan joskus yleisurheilua, on makeaa katsoa, miten treenattujen vartalojen lihakset liikkuvat, mutta minulle on ihan sama, kuka tulee ensimmäisenä maaliin.

Nyrkkeilyuransa lopettanut Wahlström valmistui Aalto-yliopistosta sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun linjalta. Hän harrastaa muun muassa kamppailulajeja, seinäkiipeilyä, tankotanssia ja sirkuksen ilma-akrobatiaa.

– Aika paineetonta elämää, kun on tottunut elämään paineiden alla ja suorittamaan.

Penkinlämmittäjät ke 2.9. alkaen MTV3 klo 21.00