Ensitreffit alttarilla -asiantuntija paljastaa: tänään alkavalla kaudella paljon kiperiä käänteitä

Ensitreffit alttarilla -sarjan uudella kaudella on peräti neljä paria. – Tästä tulee hirveän värikäs kausi, joka varmasti puhuttaa, Marianna Stolbow toteaa.

Suosikkiohjelman asiantuntijat kertovat, että luvassa on myös sellaisia haasteita, joita ei ole ohjelmassa aiemmin nähty.­

Millainen on oma vastuusi parisuhteesi onnistumisesta? Tuotko suhteeseen hyvää vai konflikteja?

Tätä asiaa parisuhdekouluttaja ja Ensitreffit alttarilla -ohjelman yksi asiantuntija Marianna Stolbow haluaa korostaa sarjan seitsemännellä tuotantokaudella.

– Parisuhdetta rakentaessa on tärkeintä miettiä, millainen itse on suhteessa. Ei pidä lähteä siitä, mitä ei kestäisi toisessa, Stolbow sanoo.

Hyvä itsetuntemus on parisuhteen onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä. Tätä ohjelman asiantuntijat ovat painottaneet vuosi toisensa perään.

– Silti emme voi ennakoida, miten toisilleen valitut ihmiset reagoivat toistensa tapoihin, sillä toinen saattaa osua kumppanin odottamattomiin, kipeisiinkin pisteisiin, Stolbow sanoo.

Ohjelman asiantuntijoina jatkavat Elina Tanskanen, Kari Kanala ja Marianna Stolbow.­

Siksi jokaisella kaudella on nähty myös täysin yllättävää käytöstä ja epäonnistuneita liittoja monen parin kohdalla, vaikka paperilla pari olisikin täydellinen match.

– Vaikka me selvitämme hyvin tarkkaan valittujen ihmisten taustat, toiveet ja ajatukset, aina tulee vastaan jotain, mitä he eivät ole voineet meille kertoa, koska he eivät ole itsekään arvanneet omaa käyttäytymistään, Stolbow sanoo.

– Heillä saattaa olla todella hyvä kuva itsestään, mutta kaikkea ei voi itsestäkään tietää, ennen kuin siinä vastassa on se toinen ihminen – on se sitten itselle sopiva tai ei.

Parisuhteen toinen osapuoli peilaa ja nostaa kussakin esiin kaikkein syvimpiä tunteita, jotka juontavat juurensa usein jopa lapsuuteen saakka.

Ohjelman toinen asiantuntija, pastori Kari Kanala muistuttaa peilin tärkeydestä.

– Ihastuminen lähtee liikkeelle hymystä ja toisen katseesta ja sanoista. Näet toisessa peilikuvasi: hän on kuin minä. Jos matkan varrella unohdat toisen ainutkertaisuuden, unohdat samalla itsesi, sillä toinen ihminen peilaa aina omaa ainutkertaisuuttasi, Kanala sanoo.

Moni on tässäkin ohjelmassa ihastunut alkuun nopeasti, ja yhtäkkiä ihastus on loppunut kuin seinään.

– Jos ihminen rakastuu aina rakastumisen tunteeseen ja siirtyy taas seuraavaan kohteeseen, niin se on älytöntä, Kanala muistuttaa.

Hän painottaakin malttia ja aitoa halua tutustua toiseen ihmiseen. Ohjelmaan valitut ihmiset ovat luvanneet heittäytyä täysillä mukaan ja tutustua toiseen aidosti.

– Tosin pitää muistaa, että tilanne on hyvin paineistettu, Kanala sanoo.

Siksi ihmisten reaktiot voivat olla mitä tahansa. Toiset tuntuvat päättävän heti, ettei valittu kumppani ole itselle sopiva.

– Ihmiset etsivät joskus liikaa romanttista rakkautta. Loppupeleissä kyse on arjesta ja siitä, miten se arki saadaan toisen kanssa toimimaan, Kanala muistuttaa.

Yhteisen arjen pyörittämistä testaa tällä kaudella peräti neljä paria, ja jaksoja on entistä enemmän. 14 jakson aikana selviää, kuinka moni pareista jatkaa avioliittoaan.

– Tämä kausi on takuulla katsomisen väärtti. Kun mukana on kahdeksan ihmistä, jokaiselle katsojalle löytyy takuulla samaistumispintaa, Kanala sanoo.

– Tästä tulee hirveän värikäs kausi, joka varmasti puhuttaa. Luvassa on paljon kiperiä käänteitä, Stolbow lisää.

Asiantuntijat näkevät paljon vaivaa löytääkseen juuri toisilleen sopivat parit.

Oletko tyytyväinen tähän kauteen?

– En ole ikinä tyytyväinen, Stolbow hymähtää.

Ensitreffit alttarilla tiistaina 1.9. alkaen MTV3 klo 21.00.

Lähetyksen jälkeen IS:n Ruuturaati analysoi tämänvuotiset parit.