Jethro täräyttää Dannylle tv:ssä suoran kysymyksen Erika Vikmanista – näin musiikkineuvos vastaa erohuhuihin

Ilkka ”Danny” Lipsanen torppaa Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro -ohjelmassa erohuhut, joiden mukaan hänen ja Erika Vikmanin suhde olisi päättynyt.

Hjallis Harkimo ja Jethro Rostedt saavat keskiviikkona esitettävässä Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! -ohjelmassa vieraakseen Pia Nykäsen ja musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsasen.

Hjallis ja Jethro nostavat ohjelmassa esille sosiaalisessa mediassa levinnee huhut, joiden mukaan Danny, 77, ja hänen pitkäaikainen naisystävänsä laulaja Erika Vikman, 27, olisivat eronneet.

Jethro nostaa ohjelmassa kissan pöydälle ja kysyy musiikkineuvokselta suoraan, mistä suhdehuhuissa on kyse.

– Onko nyt näin, että Erika Vikman on laitettu kiertoon? Jethro täräyttää.

– Ei, ei, Danny toppuuttelee.

– Me ollaan neljä ja puoli vuotta mellastettu Erikan kanssa. Tosiasia on se, että vaikka et uskoisi, niin minäkin vanhenen. Kaverilla on vielä hirveän pitkä matka edessä, niin luulen, että siinä käy kuten aina käy. Lintu lentää pesästään, kun on siivet vahvana, Danny kuvailee.

Musiikkineuvos ylistää Erikan uran lähteneen upeaan nousukiitoon ja siitä hän on erittäin onnellinen.

– Erika on nyt voimissaan ja Suomen ykkösartisti tällä hetkellä. Toivotan hänelle onnea, mutta ei meillä vielä mitään eroa virallisesti ole tehty, eikä epävirallisestikaan, hän toteaa.

Jethro tiedustelee Dannylta, mitä mieltä hän on hänen ja Erikan ikäerosta. Danny sanoo, ettei juurikaan mieti asiaa.

– Haluan olla tekemisissä kaikkien niiden ihmisten kanssa, joista pidän. En halua ajatella, että minut pannaan ikähäkkiin. Haluan nauttia elämästä ja sen erilaisuudesta. Mikään ei ole mielestäni ihanampaa kuin suomalainen nainen, hän sanoo ohjelmassa.

Jethro Rostedt tiedustelee tv-ohjelmassa Dannyn rakkauselämästä.­

Danny ja Erika Vikman ovat seurustelleet vuodesta 2016. Musiikkineuvos on puhunut aiemminkin suhteestaan Erikaan. Esimerkiksi Yökylässä Maria Veitola -sarjassa Danny kertoi, ettei hänen tavoitteenaan ollut rakentaa erityistä suhdetta Erikaan. Nuori laulaja osoittautui kuitenkin ystävälliseksi ja lahjakkaaksi ihmiseksi ja kaksikon välille kehittyi hiljalleen suhde.

Ikäerossa riitti ihmeteltävää myös Dannylle itselleen.

– Mutta loppujen lopuksi mä huomasin, että se oli ihan samantekevää, mikä ikä on sillä tai tällä ihmisellä.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! keskiviikkoisin Nelosella klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.