Tänään tv:ssä: Maajussi-Heidi, 51, saa yllättäen kirjeen mieheltä, jonka tapasi jo vuosia sitten – kolmen vuoden takaiset tapahtumat jäivät vaivaamaan Timoa

Maajussille morsian -ohjelmassa avataan kumppaniehdokkailta saapuneita kirjeitä ja valmistaudutaan ensitreffeihin.

Maajussille morsiamen maanantain jaksossa maajussit lukevat kumppaniehdokkailta saamiaan kirjeitä ja valitsevat heistä ne, jotka haluavat tavata kasvotusten Naantalissa järjestetyillä pikadeiteillä.

Suosikkisarjan 13. tuotantokaudella rakkautta etsii neljä maajussia eri puolilta Suomea. Maajussille morsian -sarjan juontaa Vappu Pimiä, joka on mukana ohjelmassa jo neljättä kertaa.

Jaksossa tavataan muun muassa 51-vuotias Heidi, joka on kultaistennoutajien kasvattaja Kangasalalta. Hän muutti nuorena opiskeluiden perässä kaupunkiin ja valmistui diplomi-insinööriksi. Valmistumisen jälkeen Heidi teki uraa teknologia-alalla, mutta halu takaisin maalle vei hänet synnyinseutunsa historiallisiin maisemiin.

– Toivoisin, että löytyisi sellainen kumppani, josta saisi niin paljon lisäenergiaa tarpeen tullen. Jaksaisi tehdä huonoinakin päivinä ne asiat, joita ei aina välttämättä joka päivä jaksaisi tehdä. Sellainen, että puhalletaan yhteen hiileen, Heidi sanoo.

Heidi sai kirjeen mieheltä, jonka on tavannut jo vuosia aiemmin.­

Heidin ystävä Suvi on sitä mieltä, että Heidi on kirjeisiinsä tyytyväinen.

– Heidi tuli mun mielestä Mukkulasta ihan tyytyväisenä, että kirjeitä oli tullut ihan sopiva määrä. Kyllä niistä pitäis joku löytyä, Suvi sanoo.

Lempäälästä kotoisin oleva 51-vuotias Timo iski silmänsä heti Heidiin.

– Me ollaan nähty kerran Heidin kanssa noin kolmisen vuotta sitten, mutta se jäi se meidän juttu silloin tietyllä tapaa kesken. Mietin kauan, että kirjoitanko, mutta sitten päätin, että en siinä mitään häviä, Timo kertoo.

Heidi jäi Timon mieleen, sillä eläinrakkaassa naisessa on miehen mukaan jotain erityistä.

– Heidissä kiinnostaa se aitous. Se niin kuin kiehtoo. Ja sit jos muutakin vetovoimaa löytyy, niin sehän on sitten vaan plussaa, Timo sanoo.

Heidi ei kuitenkaan muista kolmen vuoden takaista kohtaamista.

– Jäi kyllä mietityttämään se, että missä olen tavannut Timon, Heidi sanoo.

Jounille kumppanissa on tärkeää huumorintaju.­

Multialta kotoisin oleva Jouni, 29, on marja- ja metsätilallinen, ja isännöi suvussa vuodesta 1564 ollutta tilaa kauniissa järvimaisemissa. Ammatiltaan Jouni on metsätalousinsinööri ja tekee myös metsäalan opettajan töitä ammattikoulussa Ähtärissä.

Jouni on saanut suuren määrän kirjeitä, mikä ilahduttaa miestä.

– Se, että noin moni on kiinnostunut, niin kyllähän se nostattaa itsetuntoa. Se on ihailtavaa, että on oikeasti rohkeutta kirjoittaa kirje, Jouni iloitsee.

Kun Jouni alkaa kahden ystävänsä kanssa käydä läpi kirjeiden pinoa, löytyy pinosta heti muutama nainen, jotka erottuvat joukosta.

– Jounille on aika tärkeä huumorintaju naisessa, että pystyy nauraa Jounin kanssa ja Jounille. Ja vähän itselleenkin, että se on tärkeintä, Jounin ystävä Johannes sanoo.

Toinen Jounin ystävistä taas on sitä mieltä, että Jouni on tarkka siitä, millaisen kumppanin haluaa.

– Jounilla on aika tarkka se naismaku, tai hän tietää, mitä hän haluaa. Ei ole ehkä ihan sellaista vielä osunut kohdalle, mutta nyt noista kirjeistä kyllä taitaa löytyä sellaisia, Jounin ystävä Mikko pohtii.

Ennen ensitreffejä 28-vuotiaaseen biologina ja luontokartoittajana työskentelevään Eevaan vaikutuksen teki Jounin olemus.

– Kirjoitin Jounille kun sillä oli paljon sellaisia piirteitä, mistä tykkään. Hän vaikutti olevan sellainen iloinen, avoin, ystävällinen ja kiltti. Voihan sitä sanoa, että on tässä pientä ihastumista ollut. Kyllä ihan mielenkiinnolla odotan ensitreffejä, Eeva kertoo

– On se vähän sellainen erilainen tilanne kuin normielämässä. Aion erottua joukosta olemalla oma itseni, Eeva pohtii.

Aleksi on kärsinyt itsetunto-ongelmista, sillä miehellä ei ole ollut rakkausonnea.­

Ohjelman nuorin maajussi, Ranualta kotoisin oleva 22-vuotias Aleksi on kärsinyt itsetunto-ongelmista, joten kirjeiden määrä tuli täytenä yllätyksenä.

– Itsetunnon kanssa on ehkä siksi ollut ongelmia, kun olen ollut koulussa koulukiusattu ala-asteella ja osan yläastetta, Aleksi kertoo.

Itsetuntoon on vaikuttanut myös rakkauselämä.

– Olen myös ollut aika herkkä ihastumaan aiemmin. Kun niitä pettymyksiäkin on kuitenkin rakkausrintamalla tullut, niin sekin on ollut sellainen, joka on osaltaan painanut sitä itsetuntoa alas. Nyt kaipaisi niitä onnistumisiakin välillä.

Myös Aleksin äiti Laila on sitä mieltä, että poika kaipaisi jo kumppania rinnalleen.

– Kyllä Aleksi on valmis. Kyllä minä koen, että Aleksi on valmis löytämään puolison ja asettumaan aloilleen.

Aleksi etsii avointa ja huumorintajuista naista, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja surut. Hän olisi löytämään elämäänsä kumppanin, jonka kanssa perustaa myöhemmin tulevaisuudessa perhe.

22-vuotias Maskusta kotoisin oleva Jasmin on yksi niistä naisista, joilta Aleksi sai kirjeen.

– Halusin kirjoittaa Aleksille, koska hän vaikutti tosi rauhalliselta. Hän oli tosi maanläheisen oloinen ja tietää mitä elämältään haluaa, koska se on minulle aika tärkeää, että on sellainen vahva pohja ja suunta elämällä, Jasmin perustelee.

– Minulla on itselläni aika selkeät kuviot myös, mitä tahdon elämältä ja oikeastaan se kumppani enää puuttuu siitä rinnalta, Jasmin sanoo.

Kirjeiden määrä yllätti Miian täysin. Hän ei ole koskaan aiemmin ollut oikeilla treffeillä.­

36-vuotias Miia on maaseutuyrityksen vetäjä Kuusamosta. Yrityksen toimintaan kuuluvat majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalvelut. Miia on ammatiltaan eräopas ja riistanhoitaja, ja pääsee toteuttamaan ammattejaan työssään jatkuvasti.

Kirjeiden määrä oli Miialle shokki.

– Sieltä jos kirjeitten joukosta löytyisi joku mukava mies, niin kyllähän se muuttaisi elämää aika paljon. Aika nauravainen ja iloinen ihminen olen, mutta todennäköisesti olisi hymyä silloin vielä enempi, Miia pohtii.

40-vuotias Jyväskylästä kotoisin oleva Kimmo työskentelee timpurina ja sähköasentajana. Miia kolahti mieheen heti.

– Miiassa kolahti ensimmäisenä ääni. Tein jotain koneella ja sieltä tuli joku mainos ja kuuntelin, että hetkinen tämähän on maajussille morsian -mainos ja Miian ääni kuului sieltä. Kaikki muu keskeytyi. Katsoin kolme tai neljä kertaa sen videon, Kimmo kertoo.

Kimmo päättikin kirjoittaa Miialle ja odottaa ensitapaamista malttamattomana.

Naantalissa maajusseja odottavat pikadeitit, joilla maajusseilla on viisi minuuttia aikaa tutustua jokaiseen paikalle kutsumaansa kumppaniehdokkaaseen.

Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20 alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.