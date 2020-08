Suomalaiselokuva pääsi Venetsian elokuvajuhlille – katso maistiainen rohkeasta Fucking with Nobody -elokuvasta

Suomalaiselokuva Fucking with Nobody saa ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa. Ohjaaja Hannaleena Hauru kuvailee elokuvaa satiiriseksi draamakomediaksi, joka kertoo rakkauden tarinallistamisesta.

Syyskuussa Venetsian elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saa Hannaleena Haurun ohjaama ja tähdittämä satiirinen draamakomedia Fucking with Nobody. Elokuva on Haurun toinen pitkä elokuva. Suomen elokuvateattereissa elokuva nähdään loppuvuodesta 2020.

Voit katsoa Fucking with Nobody -elokuvan trailerin artikkelin alussa olevasta videoikkunasta.

Fucking with Nobody esitetään Venetsian 77. elokuvajuhlilla Biennale College Cinema -esityssarjassa 7. syyskuuta. Elokuvaa paikan päällä edustavat Haurun lisäksi käsikirjoittaja Lasse Poser sekä tuottaja Emilia Haukka. Fucking with Nobody on ensimmäinen kyseiseen kategoriaan valikoitunut suomalaisalokuva.

Elokuvan on ohjannut Hannaleena Hauru, joka näyttelee myös pääroolissa.­

Elokuvassa Hauru näyttelee ikisinkkua elokuvaohjaajaa Hannaa, joka luo kulissisuhteen Instagramiin itseään nuoremman näyttelijän, Ekun (Samuel Kujala) kanssa. Hannan ja Ekun rakkaustarina lähtee nousukiitoon samaan aikaan, kun Hanna törmäilee selvittämättömiin tunteisiinsa elokuvan toisen käsikirjoittajan ja kuvaajan Lassen kanssa.

– Fucking with Nobody on satiiri rakkauden tarinallistamisesta. Elokuvan estetiikka jäljittelee dokumentoitua todellisuutta, sillä olen halunnut purkaa elokuvahistorian konventioita. Olen kiinnostunut, mitä rakkaudesta jää jäljelle, kun se riisutaan romantiikan tunnuksista, Hauru kuvailee elokuvaansa ohjelman tiedotteessa.

Haurun ja Kujalan lisäksi elokuvan rooleissa nähdään Sara Melleri, Lasse Poser, Pietu Wikström, Tanja Heinänen, Jussi Lankoski, Hanna-Kaisa Tiainen ja Anna Kuusamo.