Ensimmäiset artistit putosivat Tähdet, tähdet -ohjelmasta – hiphop koitui kilpailun ainoan räppärin kohtaloksi

Tähdet, tähdet -suosikkiohjelman kolmannessa suorassa lähetyksessä hypättiin hiphopin maailmaan, kun tutut suomalaisartistit versioivat kukin vuorollaan rapmusiikkigenren kirkkaimpia hittejä.

Show’n käynnisti Pyhimys, joka nousi lavalle esittämään kappaleensa Fuck The World, jonka jälkeen hän liittyi Mikko Kuustosen ja Anni Hautalan seuraan tuomaripöydän taakse. Illan aikana kuultiin muun muassa Leo Stillmanin versio Cheekin Kuka muu muka -kappaleesta sekä megatähti Eminemin Love The Way You Lie -superhitti tenavatähti Konsta Hietasen esittämänä.

Anna Abreu nousi estradille esittämään suosikkiräppärinsä Tippa T:n Mehu-kappaleen ja Katri Ylander puolestaan esitti oman versionsa vierailevana tuomarina lähetyksessä vierailleen Pyhimyksen Jättiläinen -hitistä.

HesaÄijä ja Leo Stillman putosivat ensimmäisinä Tähdet, tähdet -ohjelmasta.

Toisin kuin kahdessa ensimmäisessä suorassa lähetyksessä, tänään illan päätteeksi kaksi artistia lähetettiin kilpailusta kotimatkalle. Vähiten yleisöääniä saivat HesaÄijä sekä Leo Stillman. Heistä molemmat saivat tuomareilta kehuja esityksistään, mutta yleisö ei artistien suorituksille syttynyt ja näin ollen he putosivat kilpailusta.

HesaÄijä oli tänä vuonna kilpailun ainoa räppäri. Hän esitti illan suorassa lähetyksessä Jay Z: superhitin Empire State of Mind. Hän kertoi tuomareille, että halusi poistua mukavuusalueeltaan ja esittää itselleen haastavan kappaleen.

Syksyn ensimmäisessä Tähdet, tähdet -lähetyksessä artistit tulkitsivat 80-luvulta tuttuja hittejä ja viime viikolla puolestaan kuultiin kappaleita hard rockin maailmasta. Ensi viikolla suorassa lähetyksessä kuullaan brittipopin helmiä.

Tähdet, tähdet -ohjelmassa tutut suomalaisartistit ottavat toisistaan mittaa viikoittain vaihtuvissa musiikkigenreissä. Ohjelmaa juontaa Heikki Paasonen ja takahuoneessa kilpailijoita jututtaa suorien lähetysten tiimellyksessä Tinni Wikström.

