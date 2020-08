Harry Potter -tähti kertoo tulleensa raiskatuksi 14-vuotiaana – tennisvalmentajan teko jätti ikuiset traumat

Harry Potter -elokuvista tuttu Jessie Cave kertoo tuoreessa podcastissa nuoruutensa järkyttävästä kokemuksesta.

33-vuotias Jessie Cave singahti kuuluisuuteen Harry Potter -elokuvasarjasta, jossa hänet nähtiin Lawender Brownin roolissa. Cave nähtiin Harry Potter ja puoliverinen prinssi -elokuvassa, jossa hänen roolihahmonsa seurusteli Harry Potterin parhaan ystävän Ron Weasleyn kanssa ja liimautui tähän täysin hullaantuneena.

Tosielämässä Cave on kahden lapsen äiti ja odottaa jälleen perheenlisäystä. Raskaana oleva Cave puhui Bebe-siskonsa kanssa elämästään We Can’t Talk About That Right Now -podcastissa aiemmin tällä viikolla ja paljasti kärsineensä vuosia nuoruudessaan tapahtuneista asioista.

The Mirrorin mukaan Cave paljasti podcastissa tulleensa raiskatuksi 14-vuotiaana. Caven mukaan tekijä oli hänen tennisvalmentajansa, johon hän luotti.

– Mielestäni raiskaus 14-vuotiaana on melko kamalaa. Tennisvalmentajasi toimesta, johon luotit ja joka oli valta-asemassa, Cave sanoi Mirrorin mukaan ja jatkoi:

– Olin hyvässä kunnossa ja erittäin kykeneväinen tennispallon kanssa, mutta silti minua käytettiin hyväksi ja hänet lähetettiin vankilaan.

Cave elokuvassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi.

Metro-lehden mukaan Caven kokemuksesta ei juuri puhuttu hänen kotonaan. Bebe-sisko muistaa, kuinka kaikki tiedostivat, että Cave oli käynyt läpi traumaattisen kokemuksen ja hän käyttäytyi siksi eri tavalla.

Cave kertoi podcastissa, että hän tajusi myöhemmin, kuinka pitkäaikaiset seuraukset tapahtuneella oli häneen. Hän totesi eläneensä hyvin eri tavalla kuin siskonsa, joka ei joutunut nuorena käymään läpi vastaavaa.

– Raiskaukseni tarkoitti, että minulla minulla oli aivan erilainen aikuisuus parikymppisenä kuin sinulla, koska näin jälkikäteen tarkasteltuna minä toivuin yhä ja seksuaalinen matkani oli täysin epänormaalilla tiellä sinuun verrattuna, Cave totesi siskoonsa viitaten.

Caven mukaan hän on ymmärtänyt vuosi vuodelta paremmin, kuinka suuri vaikutus teiniajan tapahtumilla on ollut häneen. Nykyään hän tuntee kiitollisuutta siitä, etteivät ne tuhonneet hänen elämäänsä.

Cave on näytellyt Potter-elokuvien jälkeen lähinnä tv-sarjoissa ja West Endillä. Hän on lisäksi pelannut tennistä kansallisella tasolla Britanniassa.